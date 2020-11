Un jury de plus de 20 journalistes automobiles choisit les finalistes pour les prix automobiles les plus complets au Canada

MONTRÉAL, le 24 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Les finalistes pour les prix autoHEBDO.net 2021, les prix menés par les plus grands experts automobiles au Canada, ont été dévoilés aujourd'hui. Les véhicules sont récompensés pour leur rapport qualité-prix, leurs innovations, leur performance, leur confort, leurs caractéristiques technologiques et leur caractère désirable.

autoHEBDO.net, une référence en matière de recherche automobile pour les consommateurs, décerne des prix basés sur le point de vue des acheteurs. Les prix automobiles canadiens présentent généralement que des modèles redessinés pour l'année en cours, tandis que les Prix autoHEBDO.net prennent en compte tous les nouveaux véhicules offerts sur le marché, en capturant la sélection la plus complète de véhicules offerts aux Canadiens en 2021. Selon autoHEBDO.net, ce qui distingue une « voiture primée », en est une que le jury a testé de manière rigoureuse et que ce dernier recommanderait en toute confiance aux Canadiens.

Pour identifier les finalistes pour les prix 2021, un regroupement de plus de 20 des meilleurs journalistes automobiles du Canada ont évalué et testé plus de 350 véhicules avant de voter pour leur sélection de choix pour chacune des catégories. Cette année, les Prix autoHEBDO.net vont célébrer des véhicules de 22 différentes catégories, dès le 1er février 2021.

« Nous sommes ravis d'annoncer les finalistes pour les prix autoHEBDO.net 2021 », déclare Jodi Lai, rédactrice en chef, autoHEBDO.net. « Les prix sont conçus pour aider les Canadiens à prendre des décisions éclairées et en toute confiance lorsqu'ils cherchent à acheter leur prochain véhicule. C'est pourquoi nous sommes très fiers de l'analyse complète qui sert à sélectionner les meilleurs véhicules en lesquels les Canadiens peuvent faire confiance ».

Le jury, dont plusieurs membres font également partie des jurys de l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC), des prestigieux prix North American Car/Truck/Utility Vehicle of the Year (NACTOY) et World Car/Truck/Utility Vehicle of the Year (WCOTY), évalueront les finalistes selon 12 critères précis. Les critères incluent: l'excellence globale, le rapport qualité-prix, l'innovation, la technologie et les caractéristiques, la convivialité, la performance, l'excellence en matière de design, la satisfaction au volant, la conception, la sécurité, la qualité et l'efficacité - pondérés en fonction du segment du véhicule.

La liste des meilleurs finalistes selon chaque catégorie va comme suit :

Finaliste des Prix autoHEBDO.net 2021

Automobiles

Auto sous-compacte

Chevrolet Bolt 2021

Chevrolet Spark 2021

Kia Rio/Rio 5-Door 2021

Mini Cooper 3-Door/5-Door 2021

Nissan Versa 2021

Auto Compacte

Mazda3/3 Sport 2021

Toyota Corolla/Corolla Hatchback 2021

Honda Civic Sedan/Hatchback 2021

Hyundai Elantra 2021

Volkswagen Golf 2021

Berline Familiale

Honda Accord 2021

Toyota Camry 2021

Hyundai Sonata 2021

Subaru Legacy 2021

Mazda6 2021

Familiale

Volvo V60/V60 Cross Country 2021

Mercedes C-Class Wagon 2021

Porsche Panamera Sport Turismo 2021

Mercedes E-Class Wagon 2021

Audi A6 Allroad/RS 6 Avant 2021

Compacte de luxe

Genesis G70 2021

BMW 3 Series/4 Series 2021

Mercedes-Benz C-Class 2021

Audi A4 2021

Acura TLX 2021

Grande de luxe

Mercedes-Benz S-Class 2021

Porsche Panamera 2021

BMW 5 Series 2021

Genesis G80 2021

Genesis G90 2021

Performance moins de 50 000$

Mazda MX-5 2021

Ford Mustang 2021

Hyundai Veloster N 2021

Honda Civic Si/Civic Type R 2021

Volkswagen Golf GTI 2021

Performance plus de 50 000$

Chevrolet Corvette 2021

Porsche 911 2021

Porsche 718 Boxster/Cayman 2021

Toyota GR Supra 2021

Mercedes-AMG GT 2021

Jaguar F-Type 2021

VUS et multisegment



VUS sous-compact

Chevrolet Trailblazer 2021

Hyundai Kona 2021

Kia Seltos 2021

Mazda CX-30 2021

Subaru Crosstrek 2021

VUS à 2 rangées

Honda CR-V 2021

Hyundai Santa Fe 2021

Mazda CX-5 2021

Subaru Outback 2021

Toyota RAV4 2021

VUS à 3 rangées

Kia Telluride 2021

Hyundai Palisade 2021

Toyota Highlander 2021

Chevrolet Tahoe/GMC Yukon 2021

Subaru Ascent 2021

Sous-compact de luxe

Volvo XC40 2021

Mercedes-Benz GLA 2021

Lexus NX 2021

Audi Q3 2021

BMW X2 2021

À 2 rangées de luxe

Audi Q5 2021

BMW X3/X4 2021

BMW X5/X6 2021

Lexus RX 2021

Porsche Macan 2021

Mercedes-Benz GLC 2021

Volvo XC60 2021

À 3 rangées de luxe

BMW X7 2021

Cadillac Escalade 2021

Genesis GV80 2021

Lincoln Aviator 2021

Mercedes-Benz GLE-Class 2021

Minifourgonnettes

Chrysler Grand Caravan/Pacifica 2021

Honda Odyssey 2021

Kia Sedona 2021

Toyota Sienna 2021

Camions

Camion intermédiaire

Toyota Tacoma 2021

Chevrolet Colorado/GMC Canyon 2021

Honda Ridgeline 2021

Jeep Gladiator 2021

Ford Ranger 2021

Camion pleine grandeur

Ram 1500 2021

Chevrolet Silverado/GMC Sierra 2021

Ford F-150 2021

Toyota Tundra 2021

Véhicules verts

Véhicule vert moins de 50 000$

Toyota RAV4 Hybrid/RAV4 Prime 2021

Kia Soul EV 2021

Chevrolet Bolt EV 2021

Hyundai Kona Electric 2021

Nissan Leaf 2021

Véhicule vert plus de 50 000$

Porsche Taycan 2021

Audi e-tron 2021

Polestar 2 2021

Ford Mustang Mach-E 2021

Jaguar I-Pace 2021

Pour en savoir plus sur les finalistes des catégories et le processus d'évaluation des récompenses, y compris la ventilation des critères sur ce qui fait une voiture gagnante, visitez https://www.autohebdo.net/prix

À propos de TRADER Corporation :

TRADER Corporation est le principal partenaire de marketing numérique pour les détaillants et fabricants automobiles canadiens. Les plus grands marchés automobiles de TRADER sont - autoTRADER.caTM et autoHEBDO.netTM. autoHEBDO.net offre le plus vaste inventaire de voitures neuves et d'occasion au Canada, recevant en moyenne plus de 25 millions de visites mensuelles sur le marché et plus de 6 millions de téléchargements de l'applications mobiles. Les visiteurs peuvent acheter ou vendre des voitures, des camionnettes ou d'autres véhicules motorisés rapidement et facilement ; et effectuer des recherches en fonction du modèle, de la marque, de la couleur et de l'emplacement géographique du véhicule qu'ils souhaitent se procurer. AutoHEBDO.net est également une destination en ligne pour les amateurs d'automobiles qui recherchent des articles informatifs et des évaluations rédigés par des journalistes automobiles primés. Suivez autoHEBDO.net sur LinkedIn, Facebook et YouTube.

SOURCE autoHEBDO.net

Renseignements: Pour les demandes médias, veuillez communiquer avec : Mara Vezeau, [email protected]

Liens connexes

http://www.tradercorporation.com