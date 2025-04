OTTAWA, ON, le 15 avril 2025 /CNW/ - Les responsables du Prix Inspiration Arctique (PIA) sont fiers d'annoncer les finalistes de 2025 : 18 équipes nordiques dont les idées audacieuses et les solutions communautaires visent la souveraineté alimentaire, la revitalisation culturelle, la préservation des langues, l'autonomisation des jeunes et le leadership climatique. Ensemble, les équipes finalistes pourraient recevoir environ 3,7 millions de dollars en financement, une somme qui générera de réels changements et qui amènera les partenaires communautaires et institutionnels à s'engager davantage.

Les finalistes de cette année viennent de partout dans le Nord. Chaque projet reflète l'esprit du PIA : « Par les gens du Nord, pour les gens du Nord ». Les leaders du Nord cherchent des approches innovantes et ancrées dans la culture pour mieux progresser.

« Dans toutes les régions, les gens du Nord lancent des idées audacieuses et riches, et le PIA est là pour les propulser », dit Wally Schumann, président du conseil d'administration du PIA. « Nous avons reçu cette année un nombre record de candidatures, y compris de remarquables projets venant de jeunes personnes. La créativité et l'énergie dont regorgent ces projets sont profondément réjouissantes. Le seul fait d'être finaliste constitue une fantastique réussite. Au nom de tous les membres de notre organisation, j'offre à chacun et chacune mes chaleureuses félicitations! »

Nous honorerons les finalistes - et nous annoncerons les noms des lauréat.e.s - à la 13e cérémonie annuelle de remise du PIA, qui se tiendra le 13 mai 2025, à Ottawa (Ontario), en partenariat avec l'Inuit Tapiriit Kanatami. Si vous souhaitez assister à la cérémonie, veuillez écrire à l'adresse [email protected]. La cérémonie sera aussi webdiffusée en direct (suivez-nous sur les médias sociaux pour en savoir plus).

Finalistes 2025

Catégorie « 1 million de dollars »

La chasse comme mode de vie : Vers la souveraineté alimentaire inuite (Nunavut)

Ce projet, piloté par le Qajuqturvik Community Food Centre (QCFC) d'Iqaluit, ravive l'idée de la chasse comme mode de vie enraciné dans la culture et intègre l'alimentation traditionnelle dans les programmes d'accès à la nourriture et de développement des compétences culinaires. En officialisant l'emploi de chasseurs et chasseuses inuit.e.s au sein du QCFC et en améliorant l'accès aux aliments traditionnels, le projet renforce les systèmes d'approvisionnement en nourriture et les liens culturels inuits, et il s'attaque à la précarité alimentaire.

SeDNA : Comprendre l'habitat du poisson grâce à l'ADNe (Nunavut)

SeDNA est un projet communautaire qui vise à préserver les pêcheries de Kivalliq contre les changements climatiques et les autres problèmes environnementaux. Cette initiative combine l'Inuit Qaujimajatuqangit (savoir traditionnel inuit) avec les techniques d'échantillonnage de l'ADNe (ADN environnemental) pour dresser l'inventaire des poissons dans les lacs ayant une grande valeur culturelle au Nunavut. En aidant à acquérir une expérience concrète dans l'échantillonnage et l'analyse de l'ADNe, le projet SeDNA permet aux membres de la communauté locale, particulièrement aux jeunes, de devenir des intendant.e.s des écosystèmes, et il pave la voie aux prochaines générations de scientifiques inuit.e.s.

Programme de formation et de préparation à la recherche et au sauvetage Ujjiqsuiniq (Nunavut, Nunavik, Nunatsiavut)

En réponse à la hausse du nombre d'urgences en milieu terrestre impliquant des jeunes, le programme Ujjiqsuiniq joint les forces de trois régions pour donner aux jeunes inuit.e.s la préparation, les compétences et la confiance nécessaires pour réaliser des opérations de recherche et sauvetage (R-S). Ce programme de formation cherche avant tout à promouvoir la sécurité, les liens culturels et le bien-être à long terme en milieu terrestre. En consolidant leurs capacités en R-S, les participant.e.s seront mieux équipé.e.s pour voyager, chasser, travailler et vivre en sûreté sur les terres ancestrales; ils et elles contribueront alors davantage à la santé socioculturelle et à la pérennité des collectivités inuites.

Bibia Nàtsät Ku : Un mouvement des Premières Nations du Yukon pour récupérer la pratique de sage-femme et les soins de santé reproductive et sexuelle (Yukon)

Ce projet consistera à établir une Ku (maison) à Whitehorse où on offrira des services de sage-femme et de soins de santé sexuelle et reproductive (SSSR) adaptés à la culture des Premières Nations du Yukon (PNY) et dirigés par elles. Encadrée par des Aînées, qui insisteront sur le perfectionnement de la main-d'œuvre et le savoir traditionnel autochtones, Bibia Nàtsät Ku (la maison du bébé en santé) non seulement transformera la prestation des SSSR au Yukon, mais suscitera des changements systémiques dans tout l'Arctique; les collectivités autochtones bénéficieront désormais de soins plus sûrs et mieux adaptés à leur culture.

Des mondes tłı̨chǫ : Un carrefour de réalité virtuelle pour la préservation de la culture et l'autonomisation des jeunes (Territoires du Nord-Ouest)

Les jeunes de Whatì, aux TNO, pourront s'immerger dans des mondes virtuels pour acquérir des connaissances concernant la langue, les traditions et les techniques utiles sur les terres ancestrales. Les jeunes auront l'occasion de prendre part à des expéditions de chasse virtuelles en compagnie d'Aînés, de participer à des cérémonies traditionnelles et d'assister à la reconstitution d'événements historiques. L'outil « Des mondes tłı̨chǫ » combine culture et technologie et fournit aux jeunes les ressources et la formation qui leur permettront de créer leurs propres expériences de réalité virtuelle enracinées dans leur patrimoine, tout en développant leurs compétences numériques pour l'avenir.

Finalistes dans la catégorie « PIA »

Ai! Projet de préservation de l'inuktitut (Nunavik)

L'entreprise Heritage Lab dirige ce projet de préservation linguistique alimenté par l'IA, construisant des plateformes éducatives pour les jeunes dans l'esthétique inuite et pour des dialectes précis. Cette initiative appuie la souveraineté numérique et élargit l'accès à l'inuktitut à l'ensemble du Nunavik et au-delà.

Ajunngittutit (Nunavut)

Ce modèle d'éducation alternative inuit est piloté par le Centre de ressources Pirurqatigiit pour les jeunes neurodivergents et marginalisés. Il mélange la revitalisation de l'inuktitut, l'apprentissage sur les terres ancestrales et les activités pratiques pour créer des milieux d'enseignement inclusifs au Nunavut.

Programme de nutrition et de prévention du diabète de Baker Lake (Nunavut)

Dans le cadre de cette initiative de santé communautaire, on se servira de pratiques inuites traditionnelles pour combattre la hausse des taux de diabète de type 2. Insistant sur la prévention et l'autonomisation locale, cette démarche permet de réduire la dépendance au transport pour raisons médicales vers le sud et promeut un mode de vie sain et durable.

Programme de formation des Aîné.e.s de la communauté de Kitikmeot (Nunavut)

Ce programme de mentorat et de soutien veille à transmettre le savoir traditionnel à la prochaine génération d'Aîné.e.s. Les mentor.e.s vont diriger l'éducation culturelle et la préservation linguistique ainsi qu'appuyer des services communautaires enracinés dans les valeurs innuinaites.

Raviver les valeurs culturelles et traditionnelles inuites (Nunavik)

Sous l'égide de l'Association masculine Qimutjuit, ce projet rassemble les jeunes et les Aîné.e.s dans des camps de chasse, de pêche et de cueillette où l'on enseigne les techniques traditionnelles de la préparation des aliments et de la survie. Il s'attaque à la précarité alimentaire et revitalise les pratiques culturelles à Kuujjuaraapik.

Cheko - Projet d'autonomisation de la jeunesse (Territoires du Nord-Ouest)

Basé à Yellowknife, ce programme destiné aux jeunes autochtones leur offre de l'apprentissage sur les terres ancestrales, du mentorat et de la formation à l'entrepreneuriat. Cheko permet aux participant.e.s de bâtir les compétences, les réseaux et la confiance nécessaires pour déterminer leur avenir et envisager de longues carrières.

Réseau de télévision du gouvernement tłı̨chǫ (Territoires du Nord-Ouest)

TGTV est une plateforme médiatique consacrée à la diffusion de récits tłı̨chǫ sous forme de films, d'entrevues et de contenu communautaire. En combinant les outils modernes et la tradition orale, TGTV autonomise les créateurs autochtones et préserve le savoir pour les générations futures.

Finalistes dans le volet jeunesse

Programme de couture et de perlage traditionnels (Nunavut)

Ce projet mené par des jeunes permettra d'enseigner des compétences en couture et en perlage traditionnels dans des ateliers encadrés par des Aîné.e.s. Il maintient le savoir ancestral tout en bâtissant la confiance, les liens et la créativité à l'intérieur des jeunes générations.

Uniaraqtuq : Un club de traîneaux à chiens pour les jeunes dans la région de Beaufort-Delta (Région désignée des Inuvialuits)

Ce club combine éducation sur les terres ancestrales, apprentissage de l'inuvialuktun et du gwich'in ainsi que recherche de l'équilibre psychologique par la conduite de traîneaux à chiens. Pour mesurer l'influence de ces activités, on filmera les jeunes pendant qu'ils et elles renouent avec leur culture, leur communauté et l'éducation.

Conseil de l'action énergétique des jeunes du Dehcho (Territoires du Nord-Ouest)

Le Conseil de l'action énergétique des jeunes du Dehcho (DYEAC) prépare la jeunesse à mener la croisade en faveur de l'énergie propre. En mélangeant le savoir et la formation technique dénés, ce programme permet de développer la future génération des leaders respectueux de leur culture et déterminés à exploiter l'énergie durable de l'avenir.

Faire entendre la voix des gens du Nord (Territoires du Nord-Ouest, Nunavut, Yukon)

Ce regroupement unira la jeunesse de tous les territoires pour offrir de la formation en représentation des intérêts, en leadership et en résolution de problèmes. L'initiative créera un solide réseau de jeunes s'attaquant à des questions importantes comme la santé mentale, l'éducation et l'environnement.

Le mouvement du rire nordique (Yukon, TNO, Nunavut)

Cette initiative vise à utiliser l'humour et les récits comme outils pour favoriser le bien-être, la créativité et le leadership. Un rassemblement d'une semaine équipera les jeunes avec des compétences en comédie et en construction de récit, tout en leur offrant un espace pour se ressourcer et nouer des liens culturels.

La sagesse du bassin versant (Territoires du Nord-Ouest)

Dans le cadre de ce projet documentaire, on suivra de jeunes chasseurs et élèves gwich'in dans le bassin versant de la rivière Peel pour capter l'impact des changements climatiques sous la loupe des récits intergénérationnels et des apprentissages sur les terres ancestrales.

Sélection

Les candidatures retenues en tant que finalistes seront envoyées au Comité national de sélection du PIA, qui choisira les lauréat.e.s et annoncera leurs noms à la 13e cérémonie annuelle de remise du Prix Inspiration Arctique. Cet événement se tiendra le 13 mai 2025, à Ottawa, en partenariat avec l'Inuit Tapiriit Kanatami (ITK).

À propos du Prix Inspiration Arctique

À titre de plus grand prix annuel décerné au Canada, le Prix Inspiration Arctique (PIA) encourage, soutient et célèbre les réalisations des gens du Nord. Le PIA reconnaît et appuie les projets innovants de diverses équipes dans les domaines de l'éducation, du logement durable, de la santé, des arts de la scène, du savoir traditionnel, des langues et de la science. Chaque année, la communauté du PIA décerne un prix de 1 M$, jusqu'à quatre prix d'une valeur maximale de 500 000 $ chacun, et jusqu'à sept prix jeunesse d'une valeur maximale de 100 000 $ chacun. Détenu et géré par la Fiducie de bienfaisance du PIA, elle-même dirigée par des gens du Nord, le PIA regroupe des organisations autochtones, des gouvernements, des entreprises, des organismes philanthropiques et de nombreux autres partenaires du Nord et du Sud.

