HALIFAX, NS, le 7 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Partout au pays, des océans et des voies navigables en santé sont synonymes d'économies locales prospères et de collectivités résilientes. Maintenant plus que jamais, à l'heure où notre pays fait le virage vers une économie carboneutre, le gouvernement du Canada tient à protéger la diversité des écosystèmes, le patrimoine naturel du Canada et les emplois qui en dépendent. C'est pourquoi nous sommes à la recherche de technologies de prochaine génération pour la détection et la récupération des déversements d'hydrocarbures. Nous pourrons ainsi mieux préserver et protéger nos côtes et nos milieux naturels contre les déversements d'hydrocarbures accidentels ou causés par le dysfonctionnement d'un système.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui les dix demi-finalistes du Défi d'intervention en cas de déversements d'hydrocarbures d'Impact Canada, qui recevront chacun jusqu'à 300 000 $ en vue de développer des solutions rapidement déployables pour faire face aux déversements.

Les technologies évaluées dans le cadre du Défi se répartissent en deux volets : 1º la détection, pour améliorer la disponibilité et l'exactitude des données afin d'orienter les mesures d'intervention en cas de déversements, et 2º la récupération, pour récupérer dans toute la mesure du possible les hydrocarbures déversés dans les milieux aquatiques et accélérer le rétablissement des milieux touchés.

Voici les demi-finalistes, qui ont été choisis par un comité de spécialistes des déversements, au terme d'un examen approfondi et d'une évaluation des propositions :

Volet Détection :

Université Dalhousie (en anglais), à Halifax (Nouvelle-Écosse), pour un système rapidement déployable de véhicules robotisés de surface et sous-marins munis de systèmes de profilage, d'échantillonneurs et de capteurs ultramodernes aidant à orienter la prise de décisions et les interventions lors de déversements.

(en anglais), à (Nouvelle-Écosse), pour un système rapidement déployable de véhicules robotisés de surface et sous-marins munis de systèmes de profilage, d'échantillonneurs et de capteurs ultramodernes aidant à orienter la prise de décisions et les interventions lors de déversements. Moran Coastal and Ocean Resources Inc. (en anglais), à Victoria (Colombie-Britannique), pour la détection et la cartographie systématique des anomalies (p. ex. pétrole et autres contaminants) au moyen de la polarisation induite par l'eau.

(Colombie-Britannique), pour la détection et la cartographie systématique des anomalies (p. ex. pétrole et autres contaminants) au moyen de la polarisation induite par l'eau. Tactical Electronics (en anglais), à Calgary ( Alberta ), pour un véhicule de surface téléguidé, efficace pour détecter les déversements, les caractériser, en suivre l'évolution et, finalement, en accélérer la récupération dans les différents milieux aquatiques au Canada .

( ), pour un véhicule de surface téléguidé, efficace pour détecter les déversements, les caractériser, en suivre l'évolution et, finalement, en accélérer la récupération dans les différents milieux aquatiques au . Université du Manitoba (en anglais), à Winnipeg ( Manitoba ), pour un drone chercheur d'hydrocarbures capable de sentir la différence entre l'eau de mer contaminée et non contaminée.

Volet Récupération :

Aqua-Guard Spill Response Inc. (en anglais), à North Vancouver (Colombie-Britannique), pour des modules permettant de récupérer mécaniquement les irisations d'hydrocarbures qui flottent, avec une grande efficacité de séparation du pétrole et de l'eau.

(Colombie-Britannique), pour des modules permettant de récupérer mécaniquement les irisations d'hydrocarbures qui flottent, avec une grande efficacité de séparation du pétrole et de l'eau. Coastal First Nations Great Bear Initiative (en anglais), à Vancouver (Colombie-Britannique), pour son Otter Coastal Steward Skimming System - un système d'écrémage des hydrocarbures modulaire très efficace, qui peut être facilement transporté dans des sacs par les intervenants pour une intervention rapide lors de déversements dans les eaux côtières.

(Colombie-Britannique), pour son Otter Coastal Steward Skimming System - un système d'écrémage des hydrocarbures modulaire très efficace, qui peut être facilement transporté dans des sacs par les intervenants pour une intervention rapide lors de déversements dans les eaux côtières. Université Concordia, à Montréal (Québec), pour la démonstration de l'utilisation d'agents de nettoyage de surface multifonctionnels comme solution efficace et modulable pour mieux nettoyer les déversements d'hydrocarbures sur le littoral canadien.

LGM Canada, à St. John's (Terre-Neuve), pour une meilleure technique de récupération mécanique au moyen d'un barrage flottant qui retient les hydrocarbures tout en laissant passer l'eau, ce qui permet d'augmenter la vitesse de remorquage et de réduire la force de remorquage.

(Terre-Neuve), pour une meilleure technique de récupération mécanique au moyen d'un barrage flottant qui retient les hydrocarbures tout en laissant passer l'eau, ce qui permet d'augmenter la vitesse de remorquage et de réduire la force de remorquage. Université de Northern British Columbia (en anglais), à Prince George (Colombie-Britannique), pour un système mobile qui combine flottation gazeuse par nanobulles ou microbulles avec absorption pour une récupération rapide des hydrocarbures.

(en anglais), à (Colombie-Britannique), pour un système mobile qui combine flottation gazeuse par nanobulles ou microbulles avec absorption pour une récupération rapide des hydrocarbures. Université de Toronto (en anglais), à Toronto ( Ontario ), pour un système de filtration à base de mousse technique qui permet de traiter sur place l'eau décantée stockée dans les navires d'intervention pour accroître la capacité de stockage.

Les demi-finalistes auront jusqu'à l'été 2023 pour mettre au point leurs prototypes et ainsi rivaliser pour accéder au rang de finalistes. Jusqu'à cinq finalistes recevront un montant additionnel pouvant atteindre un million de dollars pour réaliser une démonstration en phase préliminaire de leurs solutions respectives. L'équipe qui aura mis au point la meilleure solution d'intervention en cas de déversements d'hydrocarbures remportera le grand prix de 2 millions de dollars.

Doté d'un budget de 10 millions de dollars, le Défi d'intervention en cas de déversements d'hydrocarbures est le septième défi lancé par Ressources naturelles Canada dans le cadre de l'initiative Impact Canada . Les six défis précédents en technologies propres ont été conçus pour répondre à certains des plus grands enjeux environnementaux au pays. Il s'agit des défis Femmes en tech propres , Visez haut! , Branchés sur l'avenir , À tout casser , Initiative autochtone pour réduire la dépendance au diesel et Plein potentiel .

« Il est primordial de proposer des solutions novatrices pour détecter et récupérer les hydrocarbures déversés en eau douce et marine afin de protéger l'environnement, la santé et la sécurité des Canadiens ainsi que d'assurer leur prospérité. Grâce à ce défi, nous donnons l'occasion aux innovateurs de créer les outils dont nous avons besoin pour préserver l'intégrité de nos écosystèmes et pour intervenir en cas d'accident tout en créant des emplois et en soutenant le secteur des technologies propres. Ce défi s'inscrit dans le prolongement des efforts qu'a déployés par le passé le gouvernement fédéral pour prioriser la santé des océans, notamment par le biais du remarquable Plan de protection des océans de 3,5 milliards de dollars. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Les écosystèmes marins et d'eau douce du Canada contribuent pour beaucoup à l'unicité de notre pays. Je félicite les demi-finalistes et me réjouis à la perspective de découvrir les solutions qu'ils développent pour détecter et récupérer les hydrocarbures déversés. Ces solutions nous aideront grandement dans nos fréquentes opérations d'intervention environnementale, ce qui nous permettra de continuer à protéger les voies navigables et les écosystèmes aquatiques du Canada pour le bien de tous. »

L'honorable Joyce Murray

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

