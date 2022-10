Annonce de la composition du Conseil des ministres - Le RIIRS réagit face à la composition du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Regroupement interprofessionnel des intervenantes retraitées des services de santé (RIIRS) réagit favorablement face à la composition du Conseil des ministres à l'Assemblée nationale du Québec mais restera alerte quant à la défense des différents dossiers touchant les aînés.

« Avec le vieillissement de la population, il est plus que temps que les aînés soient priorisés. La pandémie a permis de faire prendre conscience à la population que les aînés ont été les laissés pour compte du gouvernement au cours des dernières décennies. L'amélioration des conditions de vie des personnes aînées doit être une véritable priorité gouvernementale » affirme Andrée Lamontagne, présidente du RIIRS.

Soins de santé

La qualité des soins de santé est un incontournable, dont le ministre de la Santé, Christian Dubé se doit de prioriser au cours de la prochaine législation. La prévention, les services et soins qui permettront le maintien à domicile, des CHSLD qui disposeront de toutes les ressources nécessaires aux soins et au maintien des conditions de vie de leurs usagers et des ratios sécuritaires en soins de santé pour assurer la sécurité et la qualité des soins des patients devra faire partie des priorités pour le ministre.

Proches aidants

La nouvelle ministre des Aînés, Sonia Bélanger, devra réaliser et développer le plan d'action gouvernemental sur la proche aidance afin que l'on fasse plus que reconnaître l'apport des personnes proches aidantes mais bien adapter le développement des services de santé et de services sociaux à celle-ci. Nous suivrons les développements concernant les maisons des aînés et les CHSLD.

Sécurité financière

L'accroissement de l'inflation au cours des derniers mois n'a fait qu'exacerber le sentiment d'insécurité des aînés. Il est primordial que les personnes aînées aient accès à une sécurité financière et à des revenus viables. L'aide financière de 500 $ offerte par le gouvernement du Québec est nettement insuffisante pour contrer les effets de l'inflation, il faut faire plus et le ministre des Finances, Éric Girard devra mettre la main dans sa poche.

« La société d'aujourd'hui se doit d'être l'amie des aînés, inclusive et où le dialogue social a toute sa place. Une société où l'environnement est sécuritaire, la santé une priorité pour tous les citoyens sans égards à leur âge, leur origine, leur couleur de peau puisque les enjeux des aînés d'aujourd'hui seront les enjeux des aînés de demain. Le gouvernement doit mettre en place des actions concrètes pour redonner aux aînés la place qui leur revient. Le RIIRS sera présent dans cet idéal et espère être toujours un collaborateur actif des porteurs de changements. » déclare la présidente du RIIRS, Andrée Lamontagne.

À propos du Regroupement interprofessionnel des intervenantes retraitées des services de santé

Le Regroupement interprofessionnel des intervenantes retraitées des services de santé représente près de 11 000 membres à travers le Québec, soit des infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques retraitées. Leur mission est de donner une voix collective à ses membres pour défendre les droits et intérêts des retraitées.

