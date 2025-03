Le RIIRS réagit au budget provincial 2025-2026 - Un budget qui tourne le dos au maintien de l'autonomie des aînés

QUÉBEC, le 25 mars 2025 /CNW/ - Le Regroupement interprofessionnel des intervenantes retraitées des services de santé (RIIRS) exprime sa profonde déception face au budget 2025-2026 présenté par le gouvernement du Québec. Bien que certaines mesures aient été annoncées pour la prévention, les RPA et le conventionnement des CHSLD privé, ce budget ne répond pas aux besoins urgents et croissants des personnes aînées en soutien à domicile. Selon le rapport « Bien vieillir chez soi » de la Commissaire à la santé et au bien-être, le système de santé répondait à seulement 10,7 % des besoins en matière de soutien à domicile en 2023.

Malgré une demande croissante de soins à domicile, l'absence de financement additionnel reflète un écart préoccupant entre les besoins réels des aînés et les priorités budgétaires actuelles. Avec le vieillissement rapide de la population québécoise, un nombre croissant d'aînés souhaitent continuer à vivre chez eux, dans leur environnement familier. Ces choix nécessitent toutefois un accès à des services de soutien à domicile adaptés, comme l'aide aux tâches quotidiennes, les soins de santé à domicile ou encore le soutien aux proches aidants.

« Je suis profondément préoccupé par le manque de considération pour les besoins de la majorité des aînés, qui ne résident ni en RPA ni en CHSLD, mais qui vivent à domicile. Ce budget est une occasion manquée de soutenir nos aînés, qui continuent de faire face à des défis économiques et sociaux importants. Nous espérions des mesures concrètes pour améliorer leur qualité de vie, mais nous sommes déçus de constater que leurs besoins ont été largement ignorés. », a déclaré Mme Solange Tremblay, présidente du RIIRS.

Résultat : les familles et les communautés portent souvent le fardeau, ce qui engendre des tensions accrues et des inégalités pour les personnes n'ayant pas les moyens financiers ou les réseaux de soutien nécessaires. Ne pas investir dans ces services aujourd'hui risque d'avoir un impact significatif à long terme. Cela entraînera non seulement une augmentation de la demande pour les places en CHSLD, mais compromet également la qualité de vie des aînés qui aspirent à vieillir avec autonomie et dignité chez eux.

Le RIIRS rappelle également qu'il a déposé un mémoire sur la future Politique nationale de soutien à domicile. (Mémoire_politique_SAD) « Nous avons présenté des recommandations réalistes pour un véritable maintien de l'autonomie des aînés vivant à domicile, afin qu'ils puissent vieillir dignement, dans un environnement familier. Il est impératif que le gouvernement agisse sur ces propositions », ajoute Mme Tremblay.

Dans un contexte où le vieillissement de la population s'intensifie, il est impératif de reconnaître que le maintien de l'autonomie ne constitue pas seulement une responsabilité individuelle ou familiale, mais bien un enjeu collectif, touchant l'ensemble de la société. Investir dans des programmes et des politiques qui soutiennent cette autonomie représente un engagement envers le respect et la dignité des aînés, tout en bâtissant une société inclusive et solidaire, capable de répondre aux besoins de ses citoyens à chaque étape de la vie. Cela implique une vision à long terme, où chaque action pose les bases d'un avenir plus équitable et durable.

« Ce budget est une occasion manquée de construire un avenir inclusif pour nos aînés. Nous devons reconnaître que les aînés ne sont pas définis uniquement par leur lieu de résidence, mais par leurs besoins, qui sont variés et pressants. Il est temps d'élargir notre vision et d'agir », conclut Mme Solange Tremblay.

