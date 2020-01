Annonce de la Banque Scotia sur certains éléments ayant une incidence sur les résultats déclarés du premier trimestre, notamment le gain réalisé sur la vente de ses activités en Thaïlande

TORONTO, le 6 janv. 2020 /CNW/ - La Banque Scotia a publié aujourd'hui une mise à jour sur certains éléments dont l'effet cumulatif sur les résultats déclarés du premier trimestre se traduit par un bénéfice d'environ 175 millions de dollars après impôt.

1. Gain sur la vente des activités en Thaïlande

Comme la Banque l'avait annoncé, elle a vendu sa participation de 49 % dans Thanachart Bank Public Company Limited en contrepartie de liquidités et d'une participation d'environ 6 % en actions ordinaires dans TMB Bank Public Company Limited. La Banque a ainsi réalisé un gain net d'environ 410 millions de dollars après impôt, gain qui sera comptabilisé à l'état du résultat net du premier trimestre 2020.

2. Compte de correction de valeur pour pertes sur créances

La Banque établit son compte de correction de valeur pour pertes sur créances (CCPC) à l'aide de trois scénarios prospectifs fondés sur des pondérations probabilistes. Le « scénario de base » représente le résultat le plus probable et les deux autres scénarios représentent des résultats plus optimistes et plus pessimistes, auxquels sont assignées des probabilités relatives. Conformément à la pratique de plus en plus répandue parmi les grandes banques internationales dans l'application de la norme IFRS 9 et à l'approche prudente de la Banque pour ce qui est du provisionnement pour les pertes sur créances attendues, la Banque a établi un scénario supplémentaire, encore plus pessimiste, qui est mis en place ce trimestre. En raison de l'ajout de ce quatrième scénario, la Banque estime que le CCPC, qui sera comptabilisé à l'état du résultat net du premier trimestre 2020 et qui est actuellement de 5,1 milliards de dollars, sera plus élevé d'environ 150 millions de dollars, ou 110 millions de dollars après impôt.

3. Ajustement d'évaluation des instruments dérivés

Parallèlement à la mise en place d'une nouvelle plateforme d'évaluation des instruments dérivés, la Banque a amélioré sa méthode d'évaluation de la juste valeur, surtout en ce qui a trait aux instruments dérivés négociés de gré à gré non garantis. En conséquence, une charge après impôt d'environ 90 millions de dollars (approximativement 120 millions de dollars avant impôt) sera comptabilisée à l'état du résultat net du premier trimestre 2020.

4. Charge pour perte de valeur d'un actif (logiciel)

La Banque a relevé un actif (logiciel) dont le fonctionnement dépend d'un logiciel intégré d'un tiers qui deviendra obsolète et pour lequel le fournisseur n'assurera plus le soutien à compter de la fin de 2020. Par conséquent, cet actif doit être remplacé, et la Banque a déjà élaboré des plans à cet effet. La Banque inscrira à l'état du résultat net du premier trimestre 2020 une perte de valeur après impôt d'environ 35 millions de dollars (ou approximativement 50 millions de dollars avant impôt).

