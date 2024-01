WHITEHORSE, YK, le 10 janv. 2024 /CNW/ - Des projets de transport actif contribueront à offrir des moyens de transport sains et pratiques à Whitehorse et à Watson Lake grâce à un investissement conjoint de plus de 14 millions de dollars du gouvernement du Canada, du gouvernement du Yukon et des collectivités.

Annoncés par le député Brendan Hanley, le ministre Nils Clarke et la mairesse Laura Cabott, ces projets permettront aux résidents de rester actifs et de se déplacer grâce à des options propres, sûres et saines.

Le gouvernement du Yukon modernisera le pont de la rivière Takhini, le long de la route du Klondike Nord à Whitehorse, en ajoutant un sentier en porte-à-faux éclairé pour créer un passage pour piétons et cyclistes sécuritaire. Ce projet comprend également le marquage de voies d'accotement sur une distance de trois kilomètres aux abords du pont pour répondre aux besoins des utilisateurs et élargir le réseau de voies accessibles aux résidents.

La Ville de Whitehorse recevra des fonds pour améliorer la sécurité du corridor de la promenade McIntyre et créer un nouveau chemin sur ce corridor situé dans la Première Nation des Kwanlin Dün. Ces travaux comprendront l'élargissement des trottoirs pour les piétons, l'atténuation de la circulation, l'installation de rampes en béton pour les fauteuils roulants et les piétons, ainsi que la construction de nouveaux trottoirs et de voies réservées aux cyclistes.

Dans la municipalité de Watson Lake, le gouvernement du Yukon installera de nouveaux lampadaires le long de la route Robert-Campbell, améliorera la signalisation et l'éclairage de deux passages pour piétons existants le long de la route de l'Alaska, construira quatre nouveaux passages pour piétons et aménagera jusqu'à 100 mètres de pistes et de sentiers pour relier les quatre passages pour piétons. Ces passages pour piétons seront situés le long des routes de l'Alaska et de la route Robert-Campbell afin d'assurer des liaisons sûres entre l'école, les entreprises locales, les attractions touristiques et les sentiers de randonnée situés de l'autre côté de la route. De plus, le financement servira également à planifier les améliorations à apporter au sentier du lac Wye et à créer un sentier accessible à travers la forêt de panneaux indicateurs.

Ces investissements s'inscrivent dans le cadre de la Stratégie nationale de transport actif du Canada, qui a pour but de créer des sentiers, des pistes cyclables et des passerelles pour piétons et de les améliorer dans tout le pays. Il s'agit d'un grand pas vers l'adoption d'un mode de vie sain et le développement de collectivités soudées, ce qui nous permettra de bâtir un Canada mieux relié pour tous.

Citations

« Les investissements stratégiques dans les infrastructures de transport actif favorisent le développement de collectivités inclusives et durables. En collaboration avec nos partenaires, nous créons des voies sûres qui relient les résidents aux écoles, aux emplois et aux installations importantes au moyen de modes de déplacement sûrs et sains. »

Brendan Hanley, député du Yukon, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Alors que nous continuons à travailler ensemble en vue de bâtir un avenir propre, la priorité que nous accordons au transport actif dans tout le Yukon est un aspect essentiel du processus de planification des infrastructures de notre gouvernement. Grâce à l'appui du gouvernement du Canada au titre du Fonds pour le transport actif, nous soutenons l'amélioration du pont de la rivière Takhini sur la route du Klondike Nord, ainsi que des lampadaires et des passages pour piétons à Watson Lake. Ces améliorations favoriseront un mode de vie sain, permettront de bâtir des collectivités vertes et offriront des moyens de déplacement sûrs pour tous, que ce soit à bord d'un véhicule, à vélo ou à pied. »

L'honorable Nils Clarke, ministre de la Voirie et des Travaux publics

« Ce projet est à l'étape de la planification et de la conception depuis quelques années et le conseil est très heureux de le voir passer à l'étape de la construction. Les améliorations apportées au corridor de la promenade McIntyre sont un autre exemple de l'engagement de la ville à l'égard de la création de quartiers sûrs, accessibles et propices au transport actif. »

Laura Cabott, mairesse de Whitehorse

«les améliorations apportées à la promenade McIntyre renforceront notre collectivité et permettront aux citoyens d'opter plus facilement pour le transport actif. De plus, tous les usagers bénéficieront d'une accessibilité et d'une sécurité accrues. »

Chef Sean Uyenets'echᶖa Smith de la Première Nation Kwanlin Dün

« Le maire et le conseil de Watson Lake expriment leur profonde gratitude au gouvernement du Canada et au gouvernement du Yukon pour leur investissement substantiel dans le cadre du Fonds pour le transport actif. Ce financement permettra de faire progresser des mesures essentielles de sécurité pour les piétons, d'améliorer les sentiers et de moderniser l'éclairage et les passages pour piétons le long des routes principales de notre collectivité. Nous apprécions particulièrement l'engagement du gouvernement du Yukon à l'égard de l'installation d'un nouvel éclairage des voies publiques, de la construction de nouveaux passages pour piétons et de l'amélioration de ceux existants et de la modernisation des sentiers, ce qui cadre parfaitement avec notre vision : améliorer la sécurité et les liens de transport à Watson Lake. En ce début de 2024, ces projets transformateurs, associés à de vastes initiatives, soulignent notre engagement collectif en faveur d'une collectivité saine et durable. Nous attendons avec impatience les transformations positives qui contribueront au bien-être et à la prospérité de nos résidents. »

Christopher Irvin, maire de Watson Lake

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 10 543 440 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour le transport actif, le gouvernement territorial contribue à hauteur de 2 430 834 $ et la Ville de Whitehorse fournit 1 200 000 $. La municipalité de Watson Lake et la Première Nation de Liard investissent chacune 34 583 $.

la fournit 1 200 000 $. La municipalité de et la Première Nation de Liard investissent chacune 34 583 $. Le transport actif fait référence au mouvement des personnes ou des marchandises assuré par l'activité humaine. Cela comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à propulsion humaine ou d'aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les scooters électriques, les vélos électriques, les patins à roues alignées, la raquette, les skis de fond et bien plus.

Afin de soutenir la première Stratégie nationale de transport actif du Canada , le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables.

, le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables. La Stratégie nationale de transport actif est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectifs d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, tout en créant des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables.

Les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles et permettent de créer de bons emplois pour la classe moyenne, renforcer l'économie, favoriser des modes de vie plus sains, favoriser une meilleure équité parmi les Canadiens vulnérables, réduire la pollution atmosphérique et sonore, et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de transport actif plus sûres pour que les personnes de tous âges et de toutes capacités puissent avoir accès aux emplois et aux services, et entretenir des liens avec les membres de leur collectivité.

Le Fonds pour le transport actif vient compléter le plan climatique renforcé du Canada , Un environnement sain et une économie saine. Dans ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin qu'il soit possible de se déplacer de façon propre et abordable dans toutes les collectivités.

, Un environnement sain et une économie saine. Dans ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin qu'il soit possible de se déplacer de façon propre et abordable dans toutes les collectivités. Le gouvernement du Canada investira 14,9 milliards de dollars pour une durée de huit ans dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux à long terme et prévisibles de trois milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun.

investira 14,9 milliards de dollars pour une durée de huit ans dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux à long terme et prévisibles de trois milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun. Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

Document d'information : Annonce de financement pour des projets de transport actif dans deux collectivités du Yukon

Le Fonds pour le transport actif

https://www.infrastructure.gc.ca/trans/index-fra.html

Stratégie nationale de transport actif

https://www.infrastructure.gc.ca/trans/active-strat-actif-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures du Yukon

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-yt-fra.html

