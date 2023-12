Annonce de 8 M$ supplémentaires pour les Banques alimentaires du Québec - Le réseau des Banques alimentaires du Québec salue l'aide du gouvernement du Québec

MONTRÉAL, le 7 déc. 2023 /CNW/ - L'organisme Banques alimentaires du Québec (BAQ) salue l'aide de 8 millions de dollars annoncée aujourd'hui par le gouvernement du Québec. Cette somme servira à acheter des denrées supplémentaires pour faire face à la hausse exceptionnelle de demandes d'aide alimentaire. Le réseau des BAQ avait demandé une aide d'urgence de 18 M$ pour pouvoir tenir le coup jusqu'au printemps alors que les besoins sur le terrain sont plus grands que jamais. Rappelons que 10 M$ ont été octroyés lors de la mise à jour économique en novembre et dernier. Avec l'annonce d'aujourd'hui, le gouvernement répond donc à la demande qui avait été faite par le réseau.

« BAQ se réjouit de l'annonce faite aujourd'hui par la ministre Rouleau. Avec cet argent, nous pourrons faire des achats pour nous assurer que les membres de toutes les régions aient des denrées jusqu'au printemps prochain. Cela nous permettra de répondre à la hausse historique d'achalandage que notre réseau connait, de mieux planifier les achats et d'éviter les tablettes vides. »

- Martin Munger, directeur général des Banques alimentaires du Québec.

Les demandes d'aide alimentaires atteignent un record en 2023

À titre de rappel, voici quelques chiffres :

Mensuellement, notre réseau vient en aide à 872 000 personnes (30 % de plus qu'en 2022 et 73 % de plus qu'en 2019) et répond à 2,6 millions de demandes d'aide alimentaire (14 % de plus qu'en 2022 et 33 % de plus qu'en 2019).

73 % de plus qu'en répond à 2,6 millions de demandes d'aide alimentaire (14 % de plus qu'en 33 % de plus qu'en 2019). En quatre ans seulement, le nombre de paniers de provisions distribués chaque mois a doublé, passant de 345 000 en 2019 à 682 000 en 2023.

Pour répondre à cette demande croissante, les Banques alimentaires du Québec ont mis en place de nombreuses initiatives afin d'accroître le volume de denrées distribuées. On compte notamment des ententes avec des producteurs, la mise sur pied de campagnes de financement récurrentes et plus.

De plus, en vue du Budget 2024-2025, BAQ souhaite établir avec le gouvernement une façon de faire à plus long terme, pour éviter de se trouver dans des situations d'aide d'urgence comme c'est le cas actuellement. Cela permettra d'assurer une plus grande prévisibilité et ainsi maximiser l'impact des Banques alimentaires du Québec, une option avantageuse pour tous.

« Nous travaillons sur une entente à long terme, mais d'ici là, ce soutien nous permettra de faire le pont et de nous assurer d'acheter des denrées pour être en mesure de faire face à la hausse que l'on connait. »

- Martin Munger, directeur général des Banques alimentaires du Québec.

À propos des Banques alimentaires du Québec

Le réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ) est présent partout au Québec avec ses 32 membres régionaux, souvent appelés Moisson. Ceux-ci assurent un approvisionnement en denrées nutritives à 1 300 organismes communautaires qui offrent de l'aide alimentaire à 872 000 personnes chaque mois. Depuis 1988, BAQ permet la mise en commun de ressources et d'expertises afin de contrer l'insécurité alimentaire et soulager la faim chez les populations vulnérables. Banquesalimentaires.org

SOURCE Les Banques alimentaires du Québec

Renseignements: Pour tout renseignement : Jessica Rousseau | 438-396-8288 | [email protected]