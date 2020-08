Annonce de 375 millions de dollars pour l'enseignement supérieur - Des montants à préciser pour la communauté étudiante et le personnel

MONTRÉAL, le 21 août 2020 /CNW Telbec/ - En réaction à l'annonce de la ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) salue l'octroi de sommes supplémentaires pour assurer la réussite étudiante, mais s'interroge sur les résultats concrets que produiront ces investissements en l'absence de précisions concernant la bonification de 75 millions de dollars destinée au soutien et à l'encadrement. Par ailleurs, la Centrale exprime le souhait que les montants soient pérennisés pour assurer une continuité de services dans le futur auprès de la communauté étudiante et du personnel.

La présidente de la CSQ, Sonia Ethier, salue l'intervention de la ministre, qui était fort attendue et qui fait suite aux appels publics d'il y a quelques jours. Néanmoins, elle estime que les sommes annoncées ne régleront pas les problèmes structurels vécus sur le terrain en enseignement supérieur. Tout en réclamant une clarification des montants promis, elle appelle à la pérennisation de l'argent pour l'avenir. « De façon générale, le Québec a tout à gagner si l'accès aux études supérieures est facilité par des mesures qui incitent les jeunes à y venir et qui encouragent les étudiants actuels à poursuivre et à compléter leur formation. C'est vrai dans un contexte normal, c'est encore plus vrai dans un contexte de relance économique majeure. Toutefois, l'absence de ventilation du 75 millions de dollars ne permet pas de prendre la pleine mesure des investissements annoncés aujourd'hui. Minimalement, les montants mériteraient d'être détaillés pour maximiser les retombées auprès des étudiantes et des étudiants ainsi que du personnel. Nous avons plusieurs questions, notamment sur la façon de répartir les ressources promises entre les cégeps et les universités et parmi le personnel », exprime Sonia Ethier, présidente de la Centrale.

En ce qui a trait au montant de 300 millions de dollars annoncé pour l'Aide financière aux études, la CSQ souligne qu'il s'agit essentiellement d'une somme déjà accordée par le gouvernement fédéral dans le passé.

