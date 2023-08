MONTRÉAL, le 16 août 2023 /CNW/ - Artéfacts Virtuels Inc. (VA), une entreprise technologique basée à Montréal, est ravie d'annoncer son partenariat avec l'Alliance de Montréal (Alliance), une équipe de basketball professionnelle évoluant dans la Ligue élite canadienne de basketball (LECB). Cette collaboration vise à utiliser la plateforme technologique Hibe d'Artéfacts Virtuels pour améliorer la promotion des contenus sportifs et générer des revenus supplémentaires pour l'Alliance.

Annonce d'un partenariat entre Virtual Artifacts Inc. et l'Alliance de Montréal pour promouvoir les contenus sportifs et générer de nouvelles sources de revenus en ligne. (Groupe CNW/Virtual Artifacts Inc.)

"En tant qu'entreprise basée à Montréal, l'Alliance fait partie de la communauté de la ville, et soutenir l'évolution de cette franchise sportive correspond à nos valeurs", a déclaré Jean Dobey, PDG d'Artéfacts Virtuels. "Nous sommes fiers de collaborer avec l'Alliance et de contribuer à leur succès tant sur le terrain qu'en dehors."

Ce partenariat entre l'Alliance et Artéfacts Virtuels représente une étape importante pour l'industrie sportive, car il vise à redéfinir la monétisation des contenus sportifs en créant de nouvelles sources de revenus en ligne.

"À l'ère du numérique, nous pensons que les franchises sportives de toutes tailles devraient se considérer comme des organisations médiatiques. Leurs contenus sportifs devraient être monétisés de manière similaire à ceux de ces organisations, en plus des droits de diffusion, des ventes de billets et de marchandises", a expliqué Jean Dobey.

En adoptant le concept d'organisation médiatique, l'Alliance aura le potentiel de maximiser la monétisation de ses contenus sportifs.

" Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de VA et de nous lancer dans cette expérience qui permettra de nous connecter avec nos partisans de manière innovante et de développer de nouvelles sources de revenus numériques", a déclaré Annie Larouche, Présidente de l'Alliance de Montréal. "Nous entrevoyons cette collaboration avec beaucoup d'optimisme."

A propos d'Artéfacts Virtuels Inc.

Basée à Montréal (Québec), VA développe des technologies uniques et innovantes de protection de la vie privée, de gestion d'identités et d'interopérabilité des systèmes afin de relever les défis auxquels sont confrontés les consommateurs et les entreprises à l'ère numérique.

VA est guidée par la conviction que les technologies devraient être alignées sur les choix et les valeurs des gens, contribuer à créer une société plus ouverte, tout en favorisant une économie prospère et compétitive.

Dans le cadre de sa mission visant à donner aux gens le pouvoir de se connecter et d'interagir en ligne selon leurs propres termes, VA offre les technologiques innovatrices Hibe qui assurent un juste équilibre entre les intérêts des entreprises et ceux des consommateurs.

Pour plus d'informations, visitez www.virtualartifacts.com ou contactez-nous à [email protected].

A propos de l'Alliance de Montréal

L'Alliance de Montréal est une équipe de basketball professionnelle qui participe à la Ligue élite canadienne de basketball (LECB). L'équipe entame sa deuxième saison dans la CEBL et joue tous ses matchs à domicile à l'Auditorium de Verdun. La saison de la LECB se déroule de mai à août et comprend 10 matchs à domicile et 10 matchs à l'extérieur. Obtenez vos billets et trouvez plus d'informations sur l'équipe sur notre site web www.alliancemontreal.ca et sur nos plateformes de médias sociaux, sur Instagram et TikTok (@alliancemontreal), Twitter (@mtl_alliance), LinkedIn et Facebook (Montréal Alliance).

À propos de la LECB

La LECB entame sa cinquième saison en mai 2023. Cette ligue créée par des Canadiens pour des Canadiens compte plus de 75% de joueurs canadiens au cours des trois dernières saisons, le pourcentage le plus élevé de toutes les ligues professionnelles du pays. Les joueurs de la LECB ont de l'expérience dans la NBA, la NBA G League, les meilleurs programmes de la NCAA, le programme de l'équipe nationale canadienne, les meilleures ligues internationales ainsi que U SPORTS. Des informations supplémentaires sur la ligue sont disponibles sur le site www.cebl.ca.

