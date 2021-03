Journalists for Human Rights travaillera de concert avec le Fonds des Nations Unies pour la Démocratie et quatre partenaires locaux à la réalisation d'une nouvelle initiative qui fera appel aux médias pour changer la vie des gens dans quatre pays arabes sur une période de quatre ans

TORONTO, le 22 mars 2021 /CNW/ - Misant sur le soutien du Fonds des Nations Unies pour la démocratie (FNUD), Journalists for Human Rights (JHR) lance une initiative en collaboration avec différents partenaires locaux, dont la Sala Association au Maroc, The National Union of Journalists en Irak, Awan Media au Liban et Ulysse FM et Radio 6 en Tunisie. L'objectif est de contribuer à mettre en place un environnement qui favorise une plus grande responsabilité et une gouvernance améliorée grâce au journalisme.

L'objectif de cette initiative est de promouvoir la liberté des médias et l'accès aux données et à l'information, renforcer la capacité des journalistes à couvrir les questions délicates liées aux droits de l'homme, mobiliser les minorités ethniques et groupes sous-représentés et donner aux journalistes les ressources nécessaires pour améliorer leurs connaissances juridiques grâce à de solides relations de travail avec les défenseurs des droits civiques, en particulier dans une région accablée par la corruption politique, la sous-représentation des groupes marginalisés dans les domaines de la politique et des médias, et la mauvaise gestion des ressources nationales qui creusent le fossé socioéconomique, autant de facteurs qui menacent toute réforme démocratique future.

« Les médias constituent le premier et le plus important rempart du public contre les abus de pouvoir, a déclaré Rachel Pulfer, directrice générale de Journalists for Human Rights. Lorsque les fonctionnaires prennent des décisions fondées sur les faits et la vérité, cela se traduit par de meilleurs résultats en matière de gouvernance, une plus grande transparence et une définition plus claire des responsabilités. Et la triste réalité, c'est que sans la liberté des médias, les sociétés perdent leur capacité de s'exprimer librement. Une fois cette capacité disparue, toutes nos autres libertés disparaissent aussi. »

Il est urgent de mettre en place cette initiative dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. En date de mars 2021 :

Selon un rapport annuel publié par Reporters sans Frontières (RSF), l'Irak a été le deuxième pays ayant fait le plus de victimes parmi les journalistes en 2020; 50 journalistes y ont été assassinés pour avoir fait leur travail.

Ghaya Ben Mbarek , de la plateforme médiatique tunisienne indépendante Meshkal , a dénoncé publiquement le harcèlement qu'elle et ses collègues ont subi aux mains de la police alors qu'elles couvraient les manifestations politiques de Tunis en janvier 2021.

, de la plateforme médiatique tunisienne indépendante , a dénoncé publiquement le harcèlement qu'elle et ses collègues ont subi aux mains de la police alors qu'elles couvraient les manifestations politiques de en janvier 2021. Selon RSF, le gouvernement marocain menait des campagnes de dénigrement contre d'éminents journalistes d'enquête, des militants politiques et des détracteurs du gouvernement.

Le comité officiel sur les médias du gouvernement du Liban a fait appel à des forces politiques armées pour empêcher des médias comme MTV et Al-Jadeed d'exercer leurs activités dans certaines régions.

En lançant cette initiative en collaboration avec ses partenaires et le Fonds des Nations Unies pour la démocratie, JHR espère favoriser une amélioration de l'environnement de travail des journalistes et faire en sorte que les histoires qui témoignent du quotidien soient rapportées de façon véridique.

