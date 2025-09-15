Année internationale des coopératives 2025 - Une campagne nationale pour faire rayonner la coopération et la mutualité au Québec

QUÉBEC, le 15 sept. 2025 /CNW/ - À l'occasion de l'Année internationale des coopératives proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) est fier d'annoncer le lancement de sa nouvelle campagne de sensibilisation nationale : L'Effet COOP, ça rassemble.

Cette campagne vise à mettre en valeur la contribution des coopératives et des mutuelles dans le quotidien des Québécoises et des Québécois, en démontrant leur rôle essentiel dans des secteurs clés de notre société.

Déployée à compter du 15 septembre 2025, sur l'ensemble du territoire québécois, la campagne L'Effet COOP, ça rassemble comprend trois capsules vidéo de 30 secondes visant à rappeler que les coopératives et les mutuelles :

permettent l'accessibilité des soins de santé et des services de proximité;

contribuent à l'autonomie alimentaire ;

stimulent l'entrepreneuriat d'ici.

Qu'il s'agisse de soins de santé, de souveraineté alimentaire ou d'entrepreneuriat, les coopératives et les mutuelles démontrent chaque jour leur capacité à répondre aux besoins collectifs de manière innovante, inclusive et durable.

« Avec L'Effet COOP ça rassemble, nous voulons présenter au grand public que les coopératives et les mutuelles, ne sont pas seulement des modèles d'affaires performants, mais aussi des leviers de solidarité, d'innovation et de résilience pour nos communautés. Présentes dans une multitude de secteurs d'activité, elles démontrent que la coopération fait partie, depuis toujours, de l'ADN du Québec. »

-- Marie-Josée Paquette, directrice générale du CQCM

« Nous avons voulu créer une campagne simple, humaine et percutante, où chaque capsule raconte une histoire dans laquelle les Québécoises et Québécois peuvent se reconnaître. L'Effet COOP, c'est cette idée que, collectivement, on va toujours plus loin et que ça nous rassemble. »

-- Nicolas Massey, président 11:11 Alignement créatif

Crédits de la campagne

CQCM : Client et coordination de la campagne

Création : 11:11 Alignement créatif

Conception-rédaction : Hugo Léger

Réalisation, montage et musique : Baous Production / Cédric Conti

Post-production sonore : La Shop Studios / Yan Veillette

Voix : Pascale Bussière

À propos du CQCM

Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM), qui a 85 ans cette année, est l'organisation porte-parole du mouvement coopératif et mutualiste québécois. Il regroupe plus de 2 900 coopératives et mutuelles, représentant plus de 8,8 millions de membres, générant près de 43 milliards de dollars de chiffre d'affaires et employant plus de 130 000 personnes. Par ses actions, le CQCM contribue à faire rayonner un modèle d'affaires distinctif qui place les gens et les communautés au cœur du développement économique et social.

