Anne-Marie Provost - Lauréate de la Bourse AJIQ-Le Devoir 2019

MONTRÉAL, le 14 juin 2019 /CNW Telbec/ - L'Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ) et Le Devoir sont heureux de dévoiler le nom de la lauréate de la 16ème édition de la Bourse AJIQ-Le Devoir. Anne-Marie Provost remporte une bourse de 2000 $ assortie d'un stage de quatre semaines dans la salle de rédaction du Devoir.

Madame Provost s'est démarquée auprès du jury de la bourse et de la direction du Devoir. Elle détient un baccalauréat en science politique, ainsi qu'un DESS en journalisme. Possédant près de cinq ans d'expérience dans le milieu, elle se présente comme une généraliste qui s'intéresse particulièrement aux sujets environnementaux, à l'enquête, aux enjeux de société et aux communautés marginalisées. Anne Marie Provost a été entre autres, journaliste pour le journal 24H, Radio-Canada et l'Acadie Nouvelle.

Siégeaient au jury, les journalistes au Devoir, Véronique Chagnon, directrice-adjointe de l'information générale et politique et Florent Daudens, directeur de l'information, ainsi que les journalistes indépendants Maryse Boyce et Philippe Jean-Poirier. Le jury était présidé par la journaliste indépendante, Camille Martel.

Cette bourse fait partie intégrante de l'entente contractuelle intervenue en 2001 entre l'AJIQ et Le Devoir. L'entente, qui reconnaît les droits d'auteurs et droits moraux des collaborateurs indépendants du Devoir, prévoit le versement de redevances sur les revenus tirés de la réutilisation de textes et d'éléments visuels sur des bases de données payantes, des livres en coédition ou autres publications que la version imprimée du journal Le Devoir.

Chaque année, la Bourse AJIQ-Le Devoir représente une chance unique pour les journalistes en début de carrière d'obtenir une expérience de travail d'une grande qualité.

SOURCE Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ)

Renseignements: Rose Carine Henriquez, Directrice au Conseil d'administration de l'AJIQ, rose.carine.h@gmail.com, Téléphone : 514-571-7943