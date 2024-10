Anne-Marie Bellerose élue présidente de la FIPEQ-CSQ

MONTRÉAL, le 21 oct. 2024 /CNW/ - Anne-Marie Bellerose, qui a occupé le poste de secrétaire-trésorière de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) depuis 2018, a été élue au poste de présidente à la suite du départ de Valérie Grenon. Par ailleurs, c'est Geneviève Héroux qui occupe désormais le poste de secrétaire-trésorière prenant le relais de Madame Bellerose.

Valérie Grenon a accepté de relever un nouveau défi au sein de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) ce qui a amené la FIPEQ-CSQ à tenir des élections pour les postes vacants. Suivant son élection à la présidence, Anne-Marie Bellerose, déjà bien en selle au sein de l'exécutif, commence ses nouvelles fonctions avec la confiance de la présidente sortante et des membres.

« Anne-Marie est une personne de conviction, d'équipe et très engagée dans les démarches pour la reconnaissance de la profession. Son travail en tant que secrétaire-trésorière a été exemplaire et elle connaît bien le milieu, les syndicats de la fédération et les membres. Je quitte fière de mes réalisations et je suis persuadée que la nouvelle présidente laissera sa marque. L'arrivée de Geneviève Héroux au sein de l'exécutif est aussi une bonne nouvelle. Venant du milieu des centres de la petite enfance (CPE) et ayant déjà travaillé en services éducatifs en milieu familial (RSE), elle connaît bien les réalités des deux secteurs et son engagement pour l'avancement de la profession dans notre milieu syndical est reconnu », affirme Valérie Grenon, présidente sortante de la FIPEQ-CSQ.

Les membres ont été informées de ces changements au courant de la semaine dernière, alors que la FIPEQ-CSQ continue de travailler avec son équipe de négociateurs à des négociations qui avancent péniblement.

« Nous remercions chaleureusement Valérie Grenon pour son impressionnante contribution à notre fédération. Nous tenons à informer la partie patronale que malgré ces changements, la FIPEQ-CSQ continuera à travailler dans la promesse d'une lutte sans relâche pour la reconnaissance des intervenantes en petite enfance et du réseau » - Anne-Marie Bellerose, présidente de la FIPEQ-CSQ

