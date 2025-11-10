TROIS-RIVIÈRES, QC, le 10 nov. 2025 /CNW/ - L'Administration portuaire de Trois-Rivières (APTR) annonce la nomination de monsieur Anick Métivier au poste de président-directeur-général. Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans l'industrie portuaire, M. Métivier mettra son expertise et sa connaissance du secteur ainsi que son parcours à l'APTR à profit afin de poursuivre, avec les parties prenantes, la modernisation et le développement du Port de Trois-Rivières. Au terme d'un processus piloté par un comité spécial du conseil d'administration de l'APTR, il succédera le 17 novembre prochain à M. Gaétan Boivin, qui a assumé les responsabilités de PDG pendant les 19 dernières années.

Reconnu pour son expérience approfondie des opérations, du développement des affaires et du développement durable et pour sa capacité à mobiliser les équipes et les parties prenantes vers des projets d'impact, M. Anick Métivier a joint les rangs de l'APTR en 2021 comme vice-président, Développement stratégique. Auparavant, il a occupé pendant plusieurs années différentes fonctions de gestion à l'Administration portuaire de Québec, notamment en développement durable et en relations citoyennes, alors que la première partie de sa carrière lui a permis d'occuper différents postes opérationnels dans le secteur maritime québécois.

« C'est un honneur pour moi de poursuivre mon engagement au sein de l'APTR aux côtés d'une équipe mobilisée et experte et de contribuer encore davantage à faire du Port un véritable levier de transformation territoriale, énergétique et économique, une vision qui passe par un engagement concret sur le terrain et le renforcement des synergies et collaborations. Je remercie les membres du conseil d'administration pour leur confiance et je salue M. Gaétan Boivin qui, par sa passion contagieuse et sa détermination, a largement contribué à faire du Port de Trois-Rivières l'incontournable acteur économique ancré dans la communauté qu'il est aujourd'hui », a déclaré M. Anick Métivier.

Me Véronique Néron, présidente du conseil d'administration a déclaré : « Nous sommes très fiers de cette nomination, faite au terme d'un rigoureux processus mené par un comité spécial de notre conseil d'administration, et c'est avec plaisir que nous accueillons M. Anick Métivier à la tête de l'APTR. Nous sommes convaincus que son expérience, ses forces et son leadership mobilisateur contribueront au succès du Port de Trois-Rivières et à la poursuite de notre vision transformatrice de modernisation. Les membres du conseil tiennent à remercier M. Gaétan Boivin pour son engagement sans faille à faire du Port un pilier régional et national pendant toutes ces années et nous lui souhaitons une bonne retraite, fort bien méritée. »

Depuis son arrivée à l'APTR, M. Métivier a joué un rôle-clé dans la transformation portuaire, œuvrant notamment à la réalisation du plus important projet de l'histoire moderne du Port de Trois-Rivières, la reconstruction en cours des terminaux 16 et 17, au renforcement des relations avec les membres de la communauté portuaire ainsi qu'à l'évolution du plan stratégique Cap sur 2030. Il est activement impliqué au sein de communauté trifluvienne, notamment comme président du conseil d'administration de la Fondation Trois-Rivières durable et comme vice-président du conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières.

Faisant partie des 17 administrations portuaires canadiennes, et actif depuis 1882, le Port de Trois-Rivières offre, en toutes saisons, une vaste gamme d'installations et de services à l'industrie maritime. Il est un acteur important dans le développement économique sur le plan régional, national et international pour des secteurs industriels majeurs tels que l'aluminium, la foresterie et l'agroalimentaire. Le Port de Trois-Rivières accueille annuellement 70 000 camions, 11 000 wagons et plus de 250 navires marchands et de croisières provenant d'une centaine de ports situés dans plus de quarante pays à travers le monde. Il manutentionne un trafic de 3,5 M de tonnes métriques, est responsable de près de 220 millions en retombées économiques et génère plus de 2000 emplois directs, indirects et induits.

