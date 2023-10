L'hôpital Royal Brompton de Londres débute un essai clinique sur le candidat vaccin d'Angany pour traiter l'allergie aux chats.

QUÉBEC, le 5 oct. 2023 /CNW/ - Angany Inc. annonce avoir reçu l'autorisation de la MHRA (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency) pour la première étude clinique menée sur son vaccin candidat ANG-101 pour traiter l'allergie humaine aux chats. Cet essai réalisé en ouvert dans un seul site clinique représente une première chez l'humain et évaluera l'allergénicité et l'immunogénicité du nouveau vaccin chez des patients adultes allergiques aux squames de chat. Il sera mené sous la direction du professeur Stephen Durham et du Dr Guy Scadding, deux éminents experts cliniques en allergie de l'Imperial College de Londres.

Une approche prometteuse contre l'allergie aux chats

Il n'existe actuellement aucun remède contre l'allergie aux chats, qui est une condition très fréquente et permanente. Les médicaments en vente libre et sur ordonnance soulagent les patients des symptômes, mais n'empêchent pas la progression de l'allergie. Le seul traitement modificateur de l'allergie est la désensibilisation, une forme d'immunothérapie allergénique, qui nécessite des années d'administration d'allergènes de chat et est associée à un faible taux de réussite ainsi qu'à un risque d'effets secondaires de type allergique.

L'ANG-101 d'Angany est un vaccin thérapeutique qui propose une approche révolutionnaire de modification de la maladie pour le traitement de l'allergie aux chats. Dérivé de sa technologie exclusive eBioparticle-Potentiated Immunotherapy™, l'ingrédient immunothérapeutique actif ANG-101 est une bioparticule enveloppée de 140 nm (eBioparticle™) unique qui imite la forme et la taille d'un virus et dont la surface est recouverte de milliers de copies de l'allergène majeur du chat, la protéine Fel d 1.

« Nous sommes très heureux que notre nouvelle approche prometteuse de l'immunothérapie contre les allergies aux chats soit désormais testée chez des patients, dans le cadre d'une étude qui constitue la première étape d'un programme complet de développement clinique. Nous avons baptisé cette étude clinique « HOPE », car cette étape importante dans le programme de développement de vaccins d'Angany devrait susciter un nouvel espoir pour des millions de personnes touchées par l'allergie dans le monde. ANG-101 est le premier d'un portefeuille de vaccins en développement ciblant les allergies majeures chez les humains et les animaux de compagnie. »

-- Dr Louis-Philippe Vézina, président-directeur général d'Angany et entrepreneur pharmaceutique à succès, reconnu mondialement pour son expertise dans la conception et la production de nouvelles générations de vaccins

« Le traitement potentiel de l'allergie aux chats à l'aide d'un vecteur auto-adjuvant s'appuie sur sa capacité connue à induire de fortes réponses en anticorps IgG spécifiques à l'allergène, tel qu'observé dans des modèles animaux. »

-- Professeur Stephen Durham, chef de section d'allergie et d'immunologie clinique au NHLI, Imperial College, et professeur d'allergie et de médecine respiratoire au Royal Brompton Hospital de Londres

« Le but ultime dans le domaine de l'allergie aux chats est de trouver un vaccin sûr, efficace et facile à administrer qui ne nécessitera pas le long traitement et la réponse souvent sous-optimale qui caractérisent la méthode de désensibilisation classique. »

-- Dr Guy Scadding, chercheur clinique au National Heart and Lung Institute de l'Imperial College de Londres

À propos de Angany

Fondée en 2017 et basée à Québec, au Canada, Angany est une société pharmaceutique privée franco-canadienne de stade clinique dédiée à la lutte contre les allergies avec une nouvelle approche de l'immunothérapie. L'entreprise poursuit le développement de vaccins thérapeutiques pour le traitement des allergies, une mission initiée en France et récemment dans le domaine de l'oncologie en partenariat avec le Centre de recherche du CHUM (Montréal). Angany utilise une plateforme de bioproduction végétale de 3e génération flexible, rapide et facilement évolutive pour la fabrication de ses vaccins à base d'eBP. Angany prévoit que sa plateforme vaccinale eBioparticle trouvera rapidement des applications directes dans d'autres domaines que l'allergie, notamment dans l'immunothérapie du cancer et dans le traitement des maladies auto-immunes. Depuis le début de ses travaux de recherche, ANGANY bénéficie du soutien financier du gouvernement du Québec.

À propos de la technologie eBioparticle™ et eBioparticle-Potentiated Immunotherapy™

Contrairement aux vaccins prophylactiques (préventifs) courants, les vaccins thérapeutiques d'Angany, premiers de leur classe thérapeutique, constituent une nouvelle génération de produits biologiques d'immunothérapie utilisés pour traiter des pathologies établies. Ils visent à restaurer ou à renforcer les mécanismes immunitaires naturels et à créer une protection immunitaire et une vigilance durables.

Pour plus d'informations, visitez www.angany.com.

