Mr. Crisan, a déclaré: « Andreea contribue à la croissance d'Andy depuis ses humbles débuts. Elle a grandi professionnellement et s'est imposée comme une leader compétente et respectée. Plus important encore, elle a la passion, la vision et le dévouement nécessaires pour continuer de développer la culture d'entreprise d'Andy, promouvoir la diversité et l'inclusion ainsi qu'établir des relations de confiance. En tant que fondateur, je suis ravi que cette transition de leadership et ce changement à l'actionnariat au sein de la famille assurera une forme de continuité pour l'entreprise dans le futur ».

Au fil des années, le plan de succession et de relève du Groupe a été progressivement planifié et exécuté. Andreea a occupé plusieurs postes de direction aux responsabilités accrues depuis qu'elle s'est jointe au sein d'Andy. Sous sa direction, la structure organisationnelle s'est élargie pour inclure des départements tels que: TI, RH, gestion des risques, comptabilité, affaires juridiques, chacun étant maintenant dirigé par du personnel clé. Elle a joué un rôle essentiel dans la croissance du Groupe et la gestion de l'ensemble des activités, y compris les opérations quotidiennes, la création et la mise en œuvre de processus et de systèmes d'information, ainsi que l'embauche des employés clés. Andreea a été soigneusement préparée par Ilie pour prendre en charge la gestion et le contrôle et est maintenant prête à mener avec succès le groupe Andy Transport dans les prochaines phases de sa croissance et de son développement.

Récipiendaire de plusieurs prix et distinctions (notamment le « Top 100 des femmes les plus influentes du Canada » et le prix « Entrepreneur de l'année d'EY »), Andreea continuera de siéger au sein du conseil d'administration du Club de Trafic de Montréal et d'être activement impliquée dans la communauté.

Andreea Crisan a également souligné l'entrepreneurship, l'expérience, la confiance et le mentorat d'Ilie dans la préparation de la relève et la transition : « Mon père est un leader et une inspiration formidable pour tout le monde chez Andy. Un grand bâtisseur visionnaire, il a su travailler fort et a bâti l'entreprise à partir de rien. Je reste humble devant l'ampleur de la responsabilité qui m'est confiée et ravie de continuer à bâtir sur nos fondations et à faire progresser l'héritage de mon père ».

À propos d'Andy Transport

Une entreprise privée fondée en 2001, Andy Transport combine des idées jeunes avec de l'expérience nord-américaine et européenne. Sa flotte de plus de 400 camions et 800 remorques circule partout au Canada et aux États-Unis. En 2020, il s'agissait de la 8e plus grande flotte au Québec et de la 40e au Canada. L'entreprise a été classée dans la liste GROWTH 500 des entreprises canadiennes connaissant la plus forte croissance entre 2014 - 2019.

www.andytransport.com

SOURCE Andy Transport Inc.

Renseignements: Source: [email protected] ; Luana Tanasescu, 1 (514) 667-8500 x 221

Liens connexes

WWW.ANDYTRANSPORT.COM