Cette première phase comprend le rééquipement complet de ces six unités avec de nouveaux alternateurs, régulateurs de vitesse et turbines de type Kaplan. Toutes les pièces amovibles seront remplacées. La plupart des pièces encastrées seront conservées et remises à neuf. ANDRITZ est responsable de la conception, de la fabrication, du transport, de l'assemblage, des essais et de la mise en service de l'ensemble de la fourniture.

ANDRITZ est le fabricant d'origine des turbines et des alternateurs existants de la centrale de Carillon. « La réalisation de ce projet aura un impact significatif sur le maintien du savoir-faire hydroélectrique québécois au sein d'ANDRITZ et de ses nombreux fournisseurs situés au Québec », a déclaré Daniel Carrier, président d'ANDRITZ Hydro Canada.

Ces fournisseurs québécois seront principalement impliqués dans la fabrication de composants stratégiques dont les roues Kaplan et dans l'installation de l'équipement en centrale. La plupart des travaux de conception seront réalisés dans les installations d'ANDRITZ à Lachine, Chambly et Pointe-Claire, où se trouve son bureau de gestion de projet à seulement 60 km de la centrale de Carillon.

La connaissance d'ANDRITZ des unités existantes, l'expertise et la présence locale de ses équipes d'exécution ainsi que la proximité de la centrale de Carillon font d'ANDRITZ le partenaire idéal d'Hydro-Québec pour la réalisation de cet important projet qui s'étendra sur total de 16 années, avec la mise en service de la dernière unité prévue pour 2036.

ANDRITZ HYDRO CANADA

ANDRITZ est présent sur le marché hydroélectrique canadien depuis 1890. Avec plus de 500 employés, le siège social est situé au Québec. Nous fournissons des services de R&D, de conception, de gestion de projet, d'approvisionnement, de fabrication, de livraison, d'installation et de mise en service pour l'équipement de centrale hydroélectrique, y compris les vannes de prise d'eau et d'aspirateur, les turbines, les alternateurs, les régulateurs de vitesse, les excitatrices et plusieurs systèmes auxiliaires. ANDRITZ Hydro est un chef de file sur le marché nord-américain de l'hydroélectricité.

GROUPE ANDRITZ

Le groupe technologique international ANDRITZ propose une large gamme d'usines, d'équipements, de systèmes et de services innovants pour l'industrie des pâtes et papiers, le secteur de l'hydroélectricité, l'industrie de la transformation et du formage des métaux, des pompes, de la séparation solide / liquide dans les secteurs municipal et industriel, ainsi que de la granulation de biomasse et d'aliments pour animaux. Le portefeuille mondial de produits et services est complété par des installations de production d'électricité, de recyclage, de production de panneaux non-tissés, ainsi que par des solutions d'automatisation et numérisations proposées sous la marque Metris. Le groupe coté en bourse compte aujourd'hui environ 28 400 employés et plus de 280 bureaux dans plus de 40 pays.

ANDRITZ HYDRO

ANDRITZ Hydro est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'équipements et de services électromécaniques pour les centrales hydroélectriques. Avec plus de 175 ans d'expérience et un parc installé de plus de 430 GW de production, ce secteur d'activité fournit des solutions complètes pour les centrales hydroélectriques de toutes tailles ainsi que des services de diagnostic, de rénovation, de modernisation et d'amélioration des actifs hydroélectriques existants. Les pompes pour l'irrigation, l'approvisionnement en eau et la lutte contre les inondations ainsi que les turbogénérateurs font également partie de la gamme de produit de ce secteur d'activité.

