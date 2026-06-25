Andrew Kriegler conclut son mandat à titre de président et chef de la direction de l'OCRI; le conseil d'administration entame la recherche de son successeur

TORONTO, le 25 juin 2026 /CNW/ - L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a annoncé aujourd'hui que son premier président et chef de la direction, Andrew Kriegler, a informé le conseil d'administration qu'il n'entreprendra pas un nouveau mandat.

Après avoir mené à bien l'intégration et les objectifs importants du premier plan stratégique de l'OCRI, M. Kriegler a demandé au conseil d'administration de commencer la recherche de son successeur, puisqu'il a l'intention de prendre sa retraite l'an prochain.

Le conseil d'administration a entamé, en collaboration avec l'agence Russell Reynolds, des démarches officielles en vue du recrutement de la prochaine personne qui occupera le poste de président et chef de la direction de l'OCRI. M. Kriegler continuera d'occuper ce poste durant la période de recrutement afin d'assurer la continuité au sein de l'organisme et de lui permettre de continuer à s'acquitter de son mandat d'intérêt public.

Le conseil d'administration tient à féliciter M. Kriegler pour son leadership exceptionnel à la tête de l'OCRI depuis sa création, le 1er janvier 2023, durant une période de croissance importante, d'intégration et de transformation. M. Kriegler en est à sa 12e année à titre de chef de la direction, à la suite de la fusion de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et de l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM). Avant la création de l'OCRI, il occupait le poste de président et chef de la direction de l'OCRCVM depuis 2014.

« Au nom du conseil d'administration, je remercie Andrew pour son intégrité et son engagement à l'égard du service public, son dévouement envers les investisseurs canadiens et le secteur des placements, et les fondations solides qu'il a contribué à bâtir, a déclaré Miranda Hubbs, présidente du conseil d'administration de l'OCRI. Il laisse l'OCRI dans une posture solide sur les plans stratégique et opérationnel. Sous sa direction, l'OCRI a renforcé sa crédibilité réglementaire, a accru la collaboration avec ses partenaires au Canada et à l'étranger, a amélioré sa résilience opérationnelle et est devenu un organisme hautement performant, en mesure de s'adapter à l'environnement en évolution et de plus en plus complexe des marchés financiers. »

L'OCRI a été créé dans le but d'unifier la surveillance des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective, de même que de leurs activités de négociation, sous un seul cadre d'autoréglementation moderne. M. Kriegler a supervisé l'intégration des deux organismes qui ont précédé l'OCRI, a établi le modèle opérationnel et de gouvernance de l'organisme, a renforcé l'efficacité réglementaire et a assuré la progression d'un programme de modernisation pluriannuel axé sur les données, la technologie, la surveillance fondée sur les risques et la protection des investisseurs.

Après le regroupement subséquent des responsabilités liées à l'inscription pour tous les courtiers en épargne collective et leurs personnes autorisées, à la suite d'une série d'ordonnances de délégation des autorités en valeurs mobilières de chaque province et territoire, et avec l'octroi de pouvoirs disciplinaires et d'autres pouvoirs juridiques par les provinces et territoires, l'OCRI est en mesure d'offrir des services de réglementation harmonisés, efficients et efficaces au secteur des placements à l'échelle du pays.

« Je suis honoré d'avoir dirigé l'OCRI depuis sa création et d'avoir auparavant occupé le poste de chef de la direction de l'OCRCVM, a commenté Andrew Kriegler, président et chef de la direction de l'OCRI. Je suis extrêmement fier de ce que nos employés ont accompli en s'appuyant sur les forces des organismes qui ont précédé l'OCRI pour mettre sur pied un organisme de réglementation plus efficace et efficient au service des investisseurs et des marchés canadiens. L'OCRI a un mandat important, et je suis convaincu qu'il continuera à rehausser la protection des investisseurs, à favoriser des marchés financiers sains et à servir la population canadienne tout en renforçant la confiance envers le système de réglementation canadien. »

« Le conseil d'administration s'engage à faire preuve de rigueur et de discipline dans ses démarches de recrutement de la prochaine personne qui occupera le poste de président et chef de la direction de l'OCRI, ajoute Mme Hubbs. Andrew nous donne un préavis amplement suffisant concernant son intention de prendre sa retraite, et nous l'en remercions. Sa décision de donner la priorité aux intérêts à long terme de l'organisme illustre bien la clairvoyance dont il fait preuve et son dévouement envers l'organisme. Nous consacrerons notre énergie à trouver un leader qui s'appuiera sur les réalisations d'Andrew et qui continuera à concrétiser le mandat de l'OCRI dans un marché en évolution rapide. »

De plus amples renseignements seront communiqués en temps opportun.

SOURCE L'Organisme canadien de règlementation des investissements (OCRI)

Personne(s)-ressource(s) : Joanna Nicholson, Chef des communications et affaires publiques, [email protected]