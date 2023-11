TORONTO, le 7 nov. 2023 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui la nomination d'Andrew Ashton au poste de président du conseil d'administration de Franklin Templeton Canada, à compter du 6 novembre 2023. M. Ashton assumera ce poste de direction au Canada en plus de son poste actuel de chef de la distribution pour les Amériques (hors États-Unis) et continuera de relever d'Adam Spector, chef de la distribution mondiale pour Franklin Templeton.

Au service de Franklin Templeton depuis 20 ans, M. Ashton est administrateur de la Société de Placements Franklin Templeton (l'entité juridique de Franklin Templeton Canada) depuis 2017. Il est à la tête de la région des Amériques (hors États-Unis) depuis 2016 et est responsable des activités canadiennes de l'entreprise depuis ce temps.

« Le Canada est une priorité clé de nos activités à l'échelle mondiale et présente d'importantes possibilités de croissance, et, grâce à son leadership, Andrew continuera de nous positionner pour mieux servir nos clients dans l'ensemble du marché canadien, a déclaré M. Spector. Avec plus de 20 années d'expérience dans le domaine de la distribution à l'échelle mondiale et sept années dans la supervision de nos activités canadiennes, Andrew a tout ce qu'il faut pour diriger notre équipe expérimentée au Canada en vue d'accroître les possibilités à l'échelle régionale, tout en renforçant notre capacité à offrir à nos clients au Canada toute l'expertise de Franklin Templeton en matière d'investissement à l'échelle mondiale. »

Le Canada est l'une des plus grandes entreprises nationales de Franklin Templeton à l'extérieur des États-Unis compte tenu de l'actif sous gestion, et son potentiel de croissance est important. L'acquisition prévue de Putnam Investments, qui est en attente de l'approbation des actionnaires du fonds, ouvrira de nouvelles avenues de croissance intéressantes.

« Je suis ravi d'assumer ce rôle élargi au Canada, à un moment où l'entreprise devrait connaître une expansion et où nous continuons d'introduire les nouvelles capacités de nos gestionnaires de placements spécialisés, a déclaré M. Ashton. Je me réjouis à l'idée de travailler avec notre équipe talentueuse partout au Canada pour continuer à mieux harmoniser nos capacités et nos connaissances avec les besoins et les intérêts de nos précieux clients. »

Duane Green, qui a été président du conseil d'administration et chef de la direction de Franklin Templeton Canada, quitte l'organisation après 19 ans de loyaux services. La firme est reconnaissante de ses nombreux apports tout au long de son mandat au sein de Franklin Templeton Canada.

M. Ashton est appuyé par un groupe de hauts dirigeants expérimentés au Canada, qui ont en moyenne 20 ans d'expérience avec Franklin Templeton.

En plus de la nomination de M. Ashton, Dennis Tew, actuellement chef des ventes au détail au Canada, a été nommé au poste élargi de chef des ventes au Canada et relèvera maintenant directement d'Andrew Ashton. Dennis Tew supervisera les fonctions de vente aux particuliers, aux comptes institutionnels et aux comptes stratégiques partout au Canada.

À propos de Franklin Templeton

Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN) est une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de 150 pays. Au Canada, sa filiale est la Société de Placements Franklin Templeton, qui exerce ses activités sous le nom de Franklin Templeton Canada. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Par l'intermédiaire de ses gestionnaires de placements spécialisés, la société offre une spécialisation à l'échelle mondiale grâce à des capacités étendues en matière de titres à revenu fixe, d'actions, de solutions alternatives et de solutions multiactifs. Avec plus de 1 300 professionnels en placement et des bureaux dans les principaux marchés financiers du monde entier, la société établie en Californie compte plus de 75 ans d'expérience en placement et son actif sous gestion se chiffrait à environ 1 400 milliards de dollars américains (environ 1 900 milliards de dollars canadiens) au 30 septembre 2023. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca et communiquer avec Franklin Templeton sur Twitter, Facebook et LinkedIn, et lire le blogue Beyond Bulls & Bears.

© 2023. Franklin Templeton. Tous droits réservés.

SOURCE Placements Franklin Templeton

Renseignements: Personne-ressource pour les médias: Sarah Kingdon, Communications d'entreprise, Franklin Templeton, 416-957-6191, [email protected]