L'ICE reconnaît également des bénévoles exceptionnels

OTTAWA, ON, le 22 juin 2021 /CNW/ - L'Institut canadien des évaluateurs (ICE) est heureux d'annoncer l'élection de M. André Pouliot, AACI, P.App d'Halifax, Nouvelle-Écosse, comme président national de l'ICE pour 2021-2022. M. Pouliot a été officiellement intronisé durant l'Assemblée générale annuelle 2021 de l'ICE, tenue virtuellement le 11 juin 2021.

André possède 20 ans d'expérience en évaluation immobilière commerciale et en impôt foncier. Il a été président de la Nova Scotia Real Estate Appraisers Association (NSREAA), occupant divers postes à son conseil, de 2007 à 2015 et en 2019. Intervieweur pour l'ECP avec l'ICE, à l'échelle nationale, il siège en outre au comité des examinateurs de la NSREAA, où il est chargé d'évaluer les demandes d'inscription des stagiaires désireux d'effectuer des évaluations en Nouvelle-Écosse; il est également responsable d'accorder les désignations professionnelles de l'Institut canadien des évaluateurs.

André a fourni des avis consultatifs dans toutes les provinces du Canada, alors qu'il a comparu devant divers conseils et tribunaux en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique. André excelle à résoudre des enjeux d'imposition complexes.

« Les marchés immobiliers en surchauffe et les progrès technologiques ont un impact profond sur la profession d'évaluateur. En dépit de ces pressions et ces éléments perturbateurs, les évaluateurs désignés de l'ICE continueront à jouer un rôle essentiel dans l'industrie immobilière. Je suis impatient de travailler avec les membres et avec le personnel pour assurer que notre profession et notre organisation continuent à évoluer pour répondre aux besoins d'un marché toujours changeant », de dire André Pouliot, président de l'Institut canadien des évaluateurs.

Se joignent à M. Pouliot au Comité exécutif de l'ICE :

Suzanne de Jong , AACI, P.App - Présidente élue ( Ontario )

, AACI, P.App - Présidente élue ( ) Jan Wicherek , AACI, P.App, Fellow - Ancien président ( Saskatchewan )

, AACI, P.App, Fellow - Ancien président ( ) Dena Knopp , CRA, P.App - Vice-présidente ( Alberta )

, CRA, P.App - Vice-présidente ( ) Adam Dickinson , AACI, P.App - Vice-président (Nouveau-Brunswick)

, AACI, P.App - Vice-président (Nouveau-Brunswick) Keith Lancastle , AACI (Hon.) - Chef de direction (sans droit de vote)

Les autres membres du conseil comprennent :

Brad Brewster , AACI, P.App, Alberta

, AACI, P.App, Stephen Blacklock , AACI, P.App, Colombie-Britannique

, AACI, P.App, Colombie-Britannique Terry Dowle , AACI, P.App, Colombie-Britannique

, AACI, P.App, Colombie-Britannique Laura Kemp , CRA, P.App, Manitoba

, CRA, P.App, Peter McLean , AACI, P.App, Fellow, Ontario

, AACI, P.App, Fellow, Edward Saxe , CRA, P.App, Ontario

, CRA, P.App, Claudio Polito , AACI, P.App, Ontario

, AACI, P.App, Louis Poirier , AACI, P.App, Québec

, AACI, P.App, Québec Michael Kirkland , AACI, P.App, Terre-Neuve-et- Labrador

, AACI, P.App, Terre-Neuve-et- Thomas Fox , AACI, P.App, Fellow, Saskatchewan

Prix de reconnaissance des bénévoles pour 2021

Plusieurs prix ont été remis lors de l'Assemblée générale annuelle 2021 de l'ICE, incluant :

Le titre de Fellow , donné aux membres désignés qui se sont distingués par leurs contributions exemplaires à la profession, qu'ils ont démontrées avec un haut niveau d'excellence et de réussite, qui a fait avancer la profession. Le prix de Fellowship est remis à la discrétion du Conseil national des administrateurs. Cette année, les récipiendaires sont :

Larry Dybvig , AACI, P.App, Fellow

, AACI, P.App, Fellow

Jan Wicherek , AACI, P.App, Fellow

Le prix W.C. McCutcheon est remis à des bénévoles exceptionnels de l'Institut canadien des évaluateurs qui siègent à des comités depuis longtemps et qui ont démontré leadership et engagement envers l'Institut et la profession. Voici les récipiendaires cette année :

est remis à des bénévoles exceptionnels de l'Institut canadien des évaluateurs qui siègent à des comités depuis longtemps et qui ont démontré leadership et engagement envers l'Institut et la profession. Voici les récipiendaires cette année : John Sheldrake , AACI, P.App

, AACI, P.App

Philson Kempton , AACI, P.App

, AACI, P.App

Kenneth Hollett , AACI, P.App

, AACI, P.App

Darrell Thorvaldson , AACI, P.App

Le prix du Meilleur évaluateur de moins de 40 ans a été décerné à deux jeunes évaluateurs professionnels d'exception :

a été décerné à deux jeunes évaluateurs professionnels d'exception : Jessica Toppazzini , AACI, P.App

, AACI, P.App

Aaron Harlang , AACI, P.App

La Citation du Président est l'un des plus prestigieux prix remis à des bénévoles de l'Institut canadien des évaluateurs (l'ICE). Le prix est décerné à la discrétion du président sortant à des bénévoles de longue date qui ont démontré un leadership et un engagement exceptionnels. Le récipiendaire de cette année est :

est l'un des plus prestigieux prix remis à des bénévoles de l'Institut canadien des évaluateurs (l'ICE). Le prix est décerné à la discrétion du président sortant à des bénévoles de longue date qui ont démontré un leadership et un engagement exceptionnels. Le récipiendaire de cette année est : Thomas Fox , AACI, P.App, Fellow

Pour plus d'information sur les prix 2021, rendez-vous sur : www.aicanada.ca/about-aic/volunteer-awards/

À PROPOS DE L'ICE

L'Institut canadien des évaluateurs (ICE) est l'association canadienne de premier rang en matière d'évaluation de biens immobiliers, comptant plus de 5500 membres à travers le Canada. Créé en 1938, l'ICE travaille en collaboration avec ses 10 associations provinciales affiliées afin d'accorder les titres prestigieux d'Accredited Appraiser Canadian Institute (AACIMC) (Évaluateur accrédité de l'Institut canadien) et de Canadian Residential Appraiser (CRAMC) (Évaluateur résidentiel canadien). Les membres désignés de l'ICE sont des professionnels hautement qualifiés et respectés qui observent des exigences complètes en matière de curriculum, d'expérience et d'examen. Ils fournissent des services impartiaux d'évaluation, d'examen d'évaluations, de consultation, d'étude du fonds de réserve, d'évaluation de machinerie et équipement, et d'évaluation de masse, pour tous les types de propriétés dans leurs domaines de compétence. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur AICanada.ca et suivez l'ICE sur LinkedIn , Twitter , et Facebook .

