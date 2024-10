André Fortin craint une dévitalisation de l'Abitibi avec le projet de loi 63 de la CAQ

QUÉBEC, le 9 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement caquiste doit réviser de façon importante son projet de loi 63 afin d'éviter de nuire considérablement à l'économie de l'Abitibi-Témiscamingue et de nos communautés minières partout au Québec, estime André Fortin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de ressources naturelles.

Une motion présentée à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, par le député libéral de Pontiac, rappelle l'importance de l'industrie minière dans cette région et fait écho aux inquiétudes des gens du milieu entendues lors des consultations particulières sur ledit projet de loi. Sans surprise, la CAQ a refusé de débattre de la motion. « Dans le cas des élus de la CAQ, c'est devenu une habitude de refuser toute discussion sur les enjeux majeurs qui touchent nos régions », déplore M. Fortin.

Enfin, le porte-parole libéral responsable de l'Abitibi-Témiscamingue souligne, dans sa motion, que l'industrie minière en Abitibi-Témiscamingue est une source de richesse et de fierté pour l'ensemble des Québécois, avec des retombées de 3,3 milliards de dollars en activités économiques, ce qui représente près du tiers de toutes les retombées de l'industrie minière québécoise. Un projet de loi qui s'y intéresse doit favoriser son développement et non lui mettre des bâtons dans les roues, selon lui.

« Un projet de loi a rarement fait autant l'unanimité contre lui que le projet de loi 63 pour les citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue. Le projet de loi tel qu'il est présenté aujourd'hui aura des effets dévastateurs pour la région dont 24% de tous les emplois sont directement reliés à l'industrie minière. La CAQ s'entête et ses élus de l'Abitibi se mettent les deux mains sur les oreilles pour être certains de ne rien entendre. Au Parti libéral du Québec, on va continuer de défendre nos régions. »

-André Fortin, député de Pontiac et porte-parole de l'opposition officielle en matière de ressources naturelles et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

