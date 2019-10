Ancient Nutrition lance ses produits au Canada

Le pionnier de compléments alimentaires amorce son expansion à l'international avec plusieurs produits de base

NASHVILLE, Tennessee, 16 octobre 2019 /CNW/ - Ancient Nutrition a lancé ses premiers produits au Canada, amorçant son expansion transnationale, pour répondre à la demande du public, nouer le dialogue avec les consommateurs canadiens et transformer des vies. L'offre comprend dix des produits Ancient Nutrition les mieux vendus, des produits leaders de leur catégorie couvrant trois domaines clés : le collagène, le bouillon d'os et le cétogène. Les produits sont vente sur le site marchand canadien Ancient Nutrition et chez les principaux partenaires-détaillants localisables ici.

« Notre expansion au Canada nous enthousiasme, parce qu'elle nous permet de faire avancer la mission d'Ancient Nutrition, laquelle consiste à offrir à l'ère moderne, sous une forme pratique, les nutriments les plus sains de l'histoire », a déclaré le Dr Josh Axe, DNM, CNS, DC et cofondateur d'Ancient Nutrition. « Le marché canadien est celui que nous avons voulu prospecter depuis la création de notre marque et nous espérons vivement contribuer à la santé et au bien-être des consommateurs canadiens. Je suis également fier de dire que nous fabriquons ces produits au Canada! »

Le lancement des produits au détail a commencé début septembre et se poursuivra jusqu'en décembre. Parmi les principaux détaillants des produits Ancient Nutrition, vous trouverez un choix de magasins d'aliments naturels tels que Community Natural Foods, Nature's Source/Signature, Metro et Whole Foods Market.

Voici l'offre de produits en rayon :

Protéines à collagènes multiples, Saveur pure, 22 et 45 portions

Protéines à collagènes multiples, Saveur de chocolat, 22 portions

Protéines à collagènes multiples, Saveur de limonade à la fraise, 22 portions

Protéine de collagène à base de bouillons d'os, Saveur de vanille, 15 portions

Protéine de collagène à base de bouillons d'os, Saveur de chocolat, 15 portions

Collagène de cétogène, Saveur pure, 18 portions

Collagène de cétogène, Saveur de vanille, 18 portions

Collagène de cétogène, Saveur de chocolat, 18 portions

« Afin de mieux adapter nos produits aux particularités du Canada en termes de santé, nous fabriquons nos produits ici même, en Colombie-Britannique, ce qui nous permet aussi de soutenir les petites entreprises et de réduire l'impact environnemental en nous passant des expéditions longs parcours », a déclaré Michelle Prychidny, directrice générale, Canada, basée à Toronto. « À ce jour, les appréciations des consommateurs sont extrêmement positives, et nous nous réjouissons à l'idée de faire connaître notre entreprise hors du commun, axée sur les objectifs, à encore plus de consommateurs canadiens au cours des prochaines semaines. »

À propos d'Ancient Nutrition :

Ancient Nutrition, cofondée en 2016 par Jordan Rubin et le Dr Josh Axe, est portée par la conviction que le corps humain est fait pour atteindre des sommets de performances D'autre part, à l'époque moderne, nous sommes débranchés des traditions et des principes nutritionnels, jadis honorés et célébrés, qui font partie de notre patrimoine historique. Chez Ancient Nutrition, nos produits nutritionnels, de vrais aliments, apportent, comme prévu, sous une forme moderne et pratique, des nutriments anciens qui, en redynamisant le corps et l'esprit, nous redonnent la santé, la force et la vitalité qui étaient celles de nos ancêtres. Pour tout complément d'information, consultez le site www.ancientnutrition.com.

À propos du Dr Josh Axe :

Le Dr Josh Axe, fondateur d' Ancient Nutrition et de DrAxe.com, médecin agréé en médecine naturelle (DNM), chiropraticien (DC) et nutritionniste clinique (CNS), a une passion : aider les gens à être en bonne santé, par la nutrition, en leur donnant les moyens d'agir dans ce sens. Il est auteur de KETO DIET et de Eat Dirt, deux guides diététiques à succès, ainsi que du livre COLLAGEN DIET, qui paraîtra prochainement. D'autre part, il a fondé le site Web DrAxe.com, consacré à la santé naturelle, l'un des meilleurs sur la santé naturelle dans le monde d'aujourd'hui, et dont les principales rubriques sont la nutrition, la médecine naturelle, le conditionnement physique, les recettes santé, les remèdes maison et les nouvelles tendances en matière de santé. Son site Web s'est adjoint des collaborateurs dont des rédacteurs en chef accrédités, des rédacteurs et un comité de révision médicale. Le Dr Axe est également cofondateur de la société Ancient Nutrition offrant, à l'ère moderne, des poudres de protéines, des suppléments holistiques, des vitamines, des huiles essentielles et biens d'autres produits.

