Ancestry® permet de consulter gratuitement les dossiers relatifs à la période d'exclusion d'un demi-million de Chinois, à l'aube du centième anniversaire de la loi sur l'immigration chinoise de 1923

Les dossiers relatifs à la période d'exclusion préservent une histoire importante sur le plan culturel et permettent des percées majeures pour les personnes de descendance chinoise

TORONTO, le 29 juin 2023 /CNW/ - Suite à une initiative philanthropique visant à rendre des dossiers importants gratuitement accessibles à tous, Ancestry® - leader mondial en généalogie -annonce aujourd'hui qu'elle a numérisé et rendu accessible plus d'un demi-million de dossiers ayant trait à la période d'exclusion des Chinois . Au cours de cette période qui a duré 60 ans aux États-Unis et au Canada, des lois ont été promulguées dans le but de restreindre l'immigration et les droits des personnes d'ascendance chinoise. Bon nombre des dossiers relatifs à cette période d'exclusion renferment des photos et des précisions saisissantes sur les relations familiales. Ces documents peuvent aider des personnes d'ascendance chinoise à en apprendre plus sur ce que leurs ancêtres ont vécu au cours de cette période.

Le 1 er juillet 2023 marque le centième anniversaire de la promulgation, au Canada, de la loi sur l'immigration chinoise de 1923 et Ancestry a indexé les images des formulaires et des fichiers C.I. 44 des personnes visées par la loi sur l'immigration chinoise.

Dans le but d'améliorer notre compréhension de l'expérience vécue par les Chinois au cours de ce chapitre de notre histoire, Ancestry a fait appel à des historiens et à des universitaires comme Linda Yip, experte en matière de généalogie chinoise.

« La période d'exclusion des Chinois a été alimentée par un sentiment antichinois, qui s'est intensifié pendant la tourmente économique suivant la ruée vers l'or, a expliqué Linda Yip. Les syndicats de travailleurs, les journaux et les politiciens ont concocté un récit persuasif, qui a alimenté les lois restreignant l'immigration des personnes originaires de la Chine et limitant les droits des résidents d'ascendance chinoise présents ici. Une meilleure sensibilisation de la population et l'élargissement de l'accès à ce volet de notre histoire permettent une meilleure compréhension de cette période complexe de l'histoire du Canada et des États-Unis. »

Ancestry détient des dossiers provenant de plusieurs sources d'archives permettant de fournir une vision plus large de l'expérience vécue au cours de la période d'exclusion des Chinois tout en offrant à tous un accès gratuit à ces dossiers. Dorénavant, des personnes de partout dans le monde pourront effectuer numériquement des recherches dans plus de 500 000 dossiers, afin d'en apprendre davantage sur l'histoire de leur famille pendant et après ce chapitre de l'histoire.

On y apprendra que la famille de la présidente et chef de la direction d'Ancestry, Deborah Liu, s'est notamment vu interdire l'immigration au titre de la U.S. Chinese Exclusion Act of 1882.

« Les dossiers relatifs à la période d'exclusion des Chinois rappellent de manière objective la discrimination dont ont été victimes les Chinois qui vivaient ou immigraient aux États-Unis et au Canada. Au cours de cette période d'exclusion, Deborah Liu mentionne que ses grands-parents n'étaient pas admissibles à l'immigration aux États-Unis. Par contre, après l'abrogation de la loi, ses parents ont pu immigrer en provenance de Hong Kong au cours des années 1960. En numérisant, en préservant et en donnant gratuitement accès à ces dossiers, nous rendons hommage aux divers récits et aux diverses cultures des personnes touchées. Nous permettons que les prochaines générations aient accès à des éléments de preuve originaux rendant compte d'une période importante de l'histoire. »

Tous les internautes peuvent maintenant naviguer gratuitement dans la collection de données soigneusement assemblées ou y faire des recherches en visitant le site Web suivant : Ancestry.com/ChineseExclusionEra .

Tout au long du mois de juillet, Ancestry va offrir des activités de formations, afin de contribuer à une compréhension plus approfondie de l'importance de la période d'exclusion des Chinois :

En partenariat avec le Chinese American Museum à Washington, D.C. (CAMDC), Ancestry va tenir le mardi 18 juillet, de 18 h à 19 h HAE, un débat d'experts avec des leaders de divers milieux (universités, généalogie et histoire) de ce chapitre de l'histoire. Cette activité en ligne gratuite donnera un avant-goût de la future exposition permanente du musée consacrée à la Chinese Exclusion Act. On peut trouver des précisions sur cette activité en consultant le site Web suivant : ChineseAmericanMuseum.org/UpcomingEvents.

(CAMDC), Ancestry va tenir le mardi 18 juillet, de 18 h à 19 h HAE, un débat d'experts avec des leaders de divers milieux (universités, généalogie et histoire) de ce chapitre de l'histoire. Cette activité en ligne gratuite donnera un avant-goût de la future exposition permanente du musée consacrée à la On peut trouver des précisions sur cette activité en consultant le site Web suivant : Le 11 juillet, à 15 h HAE, Ancestry va tenir en direct sur Facebook une activité en ligne mettant en vedette les généalogistes professionnelles Crista Cowan et Linda Yip . Consultez la page Facebook d'Ancestry ici : Facebook.com/AncestryUS/

