Cette expérience, la première du genre, souligne le lancement de 30 nouveaux traits de performance,

qui expliquent comment l'ADN influe sur les capacités athlétiques

TORONTO, le 24 juill. 2024 /CNW/ - Êtes-vous capable de courir à une vitesse surhumaine comme la vedette de la course à pied Donovan Bailey? Qu'en est-il de la détermination de Phylicia George, qui s'est illustrée dans deux sports, soit la course et le bobsleigh?

Cran, courage et…génétique!? Ancestry® lance Expérience de comparaison d'ADN, afin d’aider les « fans » à découvrir comment ils se comparent aux athlètes d’élite canadiens (Groupe CNW/Ancestry.ca)

Grâce à l'ajout de plus de 30 nouveaux traits de performance d'AncestryDNA®, comme l'autodiscipline, la concentration et la coordination main-œil, les personnes qui font le test d'AncestryDNA peuvent maintenant découvrir comment leur génétique peut avoir influé sur leurs capacités athlétiques. Dans le but de souligner cette nouveauté, Ancestry® a lancé une expérience interactive qui permet, pendant une période limitée, aux « fans » de comparer les résultats de leur test d'ADN à ceux d'athlètes de classe mondiale; il suffit de se rendre sur Ancestry.ca/c/traits?locale=FR.

Ancestry, le leader mondial de l'histoire familiale et de la génomique destinée aux consommateurs, fait équipe avec des athlètes du Canada, dont Donovan Bailey et Phylicia George, ainsi qu'avec d'autres partenaires mondiaux, dont Gabby Douglas, Nastia Liukin, Jackie Joyner-Kersee et Michael Johnson, pour ne nommer que ceux-là; cette association permet aux clients qui font le test d'AncestryDNA de découvrir comment ils se comparent à ces personnalités. Ancestry encourage aussi les gens à stimuler leur esprit de compétition, en comparant leurs traits de performance AncestryDNA avec ceux de leurs amis et des membres de leur famille.

« Le fait d'avoir la possibilité de collaborer avec Ancestry dans le but de mieux comprendre le rôle que la génétique a joué dans ma carrière d'athlète s'étant illustrée dans deux sports a été une expérience fascinante et enthousiasmante, a déclaré Phylicia George, médaillée de bronze, qui a participé à trois Jeux Olympiques. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours repoussé mes limites, ce qui a du sens, car je possède les traits génétiques de la détermination et de la force. En tant qu'athlète ayant compétitionné dans deux sports, il n'est pas surprenant que je sois naturellement encline à prendre des risques et à essayer de nouvelles choses - je sais maintenant que ma transition en douceur de l'athlétisme au bobsleigh s'est faite plus facilement en raison de ma génétique. J'espère que ma situation inspirera d'autres personnes à explorer leurs propres traits génétiques et à comparer leurs résultats avec ceux de quelques-uns des plus grands athlètes du monde cet été. »

Après analyse de l'ADN de plus de 15 athlètes de classe mondiale*, Ancestry répond à cette question vieille comme le monde : s'agit-il de traits ou d'entraînement? Voici les résultats de nouvelles recherches :

La force mentale peut constituer l'un des facteurs les plus importants du succès d'un athlète. Les tests d'ADN de la majorité des athlètes champions ont révélé que ces sportifs présentaient les traits suivants : une propension à faire preuve de compétitivité (88 %) et de la confiance en soi (69 %).

(88 %) et de la (69 %). Bon nombre des athlètes présentaient à la naissance des traits améliorant naturellement leur performance. Par exemple, tous les gymnastes ayant fait l'objet des études d'Ancestry étaient plus enclins à faire preuve de souplesse physique , 83 % des sportifs du domaine de l'athlétisme étaient plus enclins à être des sprinters que des coureurs de fond, et plus de 60 % des nageurs étaient plus enclins à pouvoir à retenir leur respiration pendant une longue période.

, 83 % des sportifs du domaine de l'athlétisme étaient plus enclins à être des que des coureurs de fond, et plus de 60 % des nageurs étaient plus enclins à pouvoir à Toutefois, l'aventure permettant de devenir un athlète d'élite n'est pas simplement de nature génétique. Étonnamment, 60 % des athlètes n'étaient pas enclins à avoir des aptitudes naturelles pour l' athlétisme , ce qui fait ressortir l'importance de l'entraînement rigoureux pour développer des habiletés. En fait, selon leur test d'ADN : Il est moins probable que Donovan Bailey, sprinter d'élite, éprouve l'euphorie du coureur ; Il est peu probable que Phylicia George, athlète ayant compétitionné dans deux sports, soit l'athlétisme et le bobsleigh, fasse preuve de vitesse dans la pratique des sports.

, ce qui fait ressortir l'importance de l'entraînement rigoureux pour développer des habiletés. En fait, selon leur test d'ADN : Près de 94 % des athlètes ont en commun le trait de la tolérance à la chaleur . La capacité à bien performer à des températures élevées, dans des environnements très humides, est particulièrement bénéfique dans les sports pratiqués à l'extérieur pendant l'été et dans des conditions d'entraînement intenses.

. La capacité à bien performer à des températures élevées, dans des environnements très humides, est particulièrement bénéfique dans les sports pratiqués à l'extérieur pendant l'été et dans des conditions d'entraînement intenses. Bien que les athlètes ayant fait l'objet de l'étude présentent certains traits génétiques communs - comme la capacité de récupérer rapidement après avoir fait de l'exercice (75 %), la prise de risque (66 %) et la coordination main-œil (50 %) - les données laissent entendre qu'il n'existe pas de recette convenant à tous les athlètes de classe mondiale. Il arrive que la génétique permette de démontrer certaines habiletés, alors que d'autres s'acquièrent grâce à l'entraînement - c'est la combinaison de ces deux facteurs qui fait les champions!

« Chez Ancestry, nous nous efforçons de repousser les limites de la science de l'ADN et de l'innovation, afin de faire émerger de nouvelles découvertes personnelles, a ajouté Brian Donnelly, responsable des agents commerciaux chez Ancestry. En permettant aux clients de comparer leurs traits génétiques avec ceux de champions mondiaux dans le domaine du sport, nous élevons le niveau d'un cran. Bien que nous célébrions cet été l'esprit de compétition et l'accomplissement, nous souhaitons inspirer tous les habitants de la Terre et les inciter à explorer ce que cache leur ADN, afin de découvrir leur potentiel unique et de comprendre ce qui en fait des êtres vraiment exceptionnels. »

Voici comment vous lancer dans l'aventure :

Vous avez déjà fait un test Traits AncestryDNA ® ? Il suffit de visiter Ancestry.ca/c/traits?locale=FR, de cliquer sur « ADN » dans la barre de navigation, puis de choisir « Comparer » dans le menu déroulant et de vous rendre directement sous l'onglet « Athlètes de classe mondiale ». Les clients d'AncestryDNA peuvent obtenir des résultats plus pointus, dans le but d'explorer instantanément tous les traits en ajoutant un abonnement généalogique, en devenant membre AncestryDNA Plus ou en ajoutant la fonction Traits à leur forfait.

Du nouveau chez AncestryDNA? AncestryDNA + Traits est maintenant en vente à seulement 89 $ (65 $ de rabais), et ce, jusqu'au 11 août sur le site Web Ancestry.ca/c/traits?locale=FR, N'attendez pas pour commander une trousse et pour faire parvenir l'échantillon à Ancestry! L'expérience Pleins feux sur votre ADN ne sera accessible en ligne que jusqu'au 31 octobre prochain.

Avec l'ajout des nouveaux traits de performance , AncestryDNA propose maintenant plus de 75 traits génétiques personnels ainsi que les connaissances les plus pointues du monde sur les identités ethniques, afin d'aider les clients de partout dans le monde à découvrir ce qui fait qu'ils sont ce qu'ils sont.

* Voici le nom de quelques personnes qui ont participé à l'analyse de l'ADN : Gabby Douglas, Nastia Liukin, Kerri Walsh Jennings, Michael Johnson, Jackie Joyner Kersee, Bradley Snyder, Todd Frazier, Nicola Adams, Ellie Simmonds, Kriss Akabusi, Cathy Freeman, Stephanie Rice, Michael Klim, Mack Horton, Phylicia George et Donovan Bailey.

À propos d'Ancestry®

Ancestry®, le leader mondial de l'histoire familiale, facilite les voyages de découverte personnelle destinés à enrichir la vie de tous. Grâce à notre collection inégalée de plus de 60 milliards de données historiques, de plus de 3 millions d'abonnés et de plus de 25 millions de participants à notre réseau ADN en pleine expansion, les clients peuvent découvrir l'histoire de leur famille et acquérir un nouveau niveau de compréhension de leur vie. Au cours des 40 dernières années, nous avons établi des relations de confiance avec des millions de personnes qui ont choisi notre plateforme pour découvrir, préserver et partager les informations les plus importantes sur elles-mêmes et leur famille.

