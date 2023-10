MONTRÉAL, Canada, le 18 oct. 2023 /CNW/ - Vous avez toujours eu l'impression de partager avec votre mère l'amour pour les petits matins ou avec votre père la capacité à faire la sieste n'importe où ? À partir d'aujourd'hui, il sera possible de voir d'où viennent ces similitudes. Ancestry®, le leader mondial de l'histoire familiale, a lancé une nouvelle fonctionnalité dans AncestryDNA™. Cette fonctionnalité montre quel parent a influencé les traits personnels d'une personne - sans qu'un parent n'ait à faire un test. AncestryDNA™ Traits comprend désormais 43 traits et d'autres sont prévus pour les mois à venir.

Qu'il s'agisse de traits physiques visibles ou de traits invisibles de comportement et de personnalité, l'ADN contient encore plus d'informations que beaucoup ne le pensent. Grâce à la science et aux données collectées au cours des enquêtes AncestryDNA, AncestryDNA™ Traits permet aux gens de découvrir leurs traits et attributs uniques influencés par leur ADN**, tels que :

*NOUVEAU* [La danse] : juste à temps pour le début de la saison des fêtes, Ancestry a lancé un nouveau trait qui indique si les gens ont une prédisposition génétique à aimer la danse.

juste à temps pour le début de la saison des fêtes, Ancestry a lancé un nouveau trait qui indique si les gens ont une prédisposition génétique à aimer la danse. *NOUVEAU* [La nourriture épicée] : toujours à la recherche de sauce chili ? Il existe un nouveau trait permettant de déterminer l'appréciation de la cuisine épicée.

toujours à la recherche de sauce chili ? Il existe un nouveau trait permettant de déterminer l'appréciation de la cuisine épicée. Introverti(e) or extroverti(e) : vous redoutez les réunions de famille ? Ou vous avez hâte que les fêtes de fin d'année arrivent ? Ce trait vous aidera à découvrir pourquoi.

vous redoutez les réunions de famille ? Ou vous avez hâte que les fêtes de fin d'année arrivent ? Ce trait vous aidera à découvrir pourquoi. Difficile à l'égard de la nourriture : vous êtes difficile à l'égard de la nourriture ? Ce n'est pas entièrement de votre faute, votre patrimoine génétique a une part de responsabilité.

vous êtes difficile à l'égard de la nourriture ? Ce n'est pas entièrement de votre faute, votre patrimoine génétique a une part de responsabilité. Tolérant(e) aux produits laitiers : vous aimez la crème glacée, mais vous détestez les conséquences ? Le produit Traits peut révéler comment votre génétique affecte votre tolérance aux produits laitiers.

vous aimez la crème glacée, mais vous détestez les conséquences ? Le produit Traits peut révéler comment votre génétique affecte votre tolérance aux produits laitiers. Prise de risques : que vous soyez le premier à faire la queue dans un parc d'attractions ou que vous observiez la scène depuis le sol, le produit Traits peut vous éclairer sur votre propension à prendre des risques.

que vous soyez le premier à faire la queue dans un parc d'attractions ou que vous observiez la scène depuis le sol, le produit Traits peut vous éclairer sur votre propension à prendre des risques. Éternuement héliotropique : atchoum ! Environ 18 à 35 % des gens ont envie d'éternuer lorsqu'ils sont soudainement exposés à une lumière vive. Êtes-vous l'un d'entre eux ?

Crista Cowan, généalogiste d'entreprise chez Ancestry, a déclaré : « Nous sommes ravis d'aider les gens à mieux comprendre qui ils sont et quel est leur lien avec leur famille grâce à des avancées telles qu'Héritage des traits parentaux (Parental Traits Inheritance). Nous savons que, partout dans le monde, les gens partagent l'expérience humaine commune d'être plus « semblables » à l'un de leurs parents dans certains aspects de leur constitution physique et émotionnelle. Nous espérons que cette initiative suscitera des conversations plus constructives et des liens plus profonds entre les familles du monde entier. »

Ancestry, qui possède le plus grand réseau d'ADN de clients au monde, est un pionnier dans le domaine de l'ADN. Les 43 traits AncestryDNA actuellement disponibles sont les suivants : rougissement après consommation d'alcool, odeur d'asperge, poids de naissance, sensibilité à l'amertume, consommation de caféine, aversion pour la coriandre, fente du menton, danse, lobes d'oreilles, type de cérumen, couleur des yeux, abondance des poils du visage, longueur des doigts, taches de rousseur, couleur des cheveux, épaisseur des mèches, type de cheveux, récupération du rythme cardiaque, introverti(e) ou extraverti(e), motifs de l'iris, perte de cheveux chez l'homme, lève-tôt ou oiseau de nuit, fatigue musculaire, oméga-3, utilisation de l'oxygène, mangeur difficile, souvenir des rêves, prise de risque, pigmentation de la peau, sprint, éternuement au soleil, sensibilité au sucré, sieste, tolérance aux produits laitiers, nourriture épicée, sensibilité à l'umami, monosourcil, vitamine A, vitamine B12, vitamine C, vitamine D, vitamine E et dents de sagesse.

Pour acheter un kit AncestryDNA™ Traits ou un abonnement Ancestry vous permettant d'accéder à vos traits, rendez-vous sur Ancestry.c a

*Veuillez noter que pour le moment, la fonctionnalité « Héritage des traits parentaux » n'est pas disponible pour tous les clients.

**Le produit Traits n'est pas destiné à diagnostiquer des problèmes de santé et ne remplace pas un avis médical.

À propos d'Ancestry ®

Ancestry®, le leader mondial de l'histoire familiale, facilite les voyages de découverte personnelle destinés à enrichir la vie de tous. Grâce à notre collection inégalée de plus de 40 milliards de données historiques, de plus de 3 millions d'abonnés et de plus de 23 millions de participants à notre réseau ADN en pleine expansion, les clients peuvent découvrir l'histoire de leur famille et acquérir un nouveau niveau de compréhension de leur vie. Au cours des 40 dernières années, nous avons établi des relations de confiance avec des millions de personnes qui ont choisi notre plateforme pour découvrir, préserver et partager les informations les plus importantes sur elles-mêmes et leur famille.

Pour de plus amples informations, contactez : Patricia Larivière, [email protected]

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

@Ancestry sur Instagram

@AncestryCA sur Facebook

@Ancestry sur Twitter

@Ancestry sur TikTok

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2248853/Ancestry_x_Traits_Canada_French_KV.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2248852/Ancestry_x_Traits_Canada_French_Image.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2248851/Ancestry_x_Traits_Canada_French_Image_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/828135/4344198/Ancestry_Logo.jpg

SOURCE Ancestry