PARIS, LONDRES et NEW YORK, le 15 janv. 2026 /CNW/ - AMTD Group Inc. (« AMTD Group »), AMTD IDEA Group (NYSE : AMTD ; SGX : HKB), AMTD Digital Inc. (NYSE : HKD) et The Generation Essentials Group (« TGE », NYSE : TGE ; LSE : TGE), une filiale d'AMTD Digital Inc., annoncent conjointement qu'AMTD IDEA Group a intenté une action en justice contre M. Benjamin Eymere de la famille Jalou, en lien avec une action diffamatoire grave contre le groupe, ainsi qu'une inconduite incluant le harcèlement de mauvaise foi envers le personnel et les dirigeants du groupe.

M. Eymere était un ancien employé d'une filiale du groupe et il a été sommairement congédié en raison de son inconduite et de sa mauvaise gestion. Il a essayé de déposer un appel devant la Cour de Paris, mais ses actions ont été continuellement rejetées.

Par ailleurs, les actions récentes de M. Eymere impliquant des fautes et de la mauvaise foi ont obligé AMTD à entreprendre des actions en justice, notamment pour corriger des allégations et des anomalies sans fondement concernant les marques L'Officiel et AMTD IDEA du groupe, qui ont été récemment mentionnées dans certaines publications de presse et de médias sociaux.

AMTD a déjà fait des rapports officiels aux autorités chargées de l'application de la loi en lien avec l'inconduite actuelle et passée de M. Eymere.

AMTD croit fermement que la primauté du droit, l'équité et la justice prévaudront et se réjouit à l'idée de corriger et de dissiper toute calomnie ou déclaration diffamatoire qui aurait pu être faite à son encontre.

Dans l'ensemble, nous profitons de l'occasion pour souligner certaines inexactitudes évidentes dans certains médias et réseaux sociaux induites par M. Eymere et/ou la famille Jalou :

1) L'acquisition dûment complétée de 100% de L'Officiel en 2022 : la marque L'Officiel a été acquise en 2022 principalement auprès de Gem Global Yield LLC SCS (GGY), qui fait partie de Global Emerging Markets (GEM), un groupe d'investissement alternatif de 3,4 milliards de dollars, se concentrant sur les marchés émergents avec divers véhicules d'investissement comme les rachats de la direction, les PIPE (Private Investments in Public Equities) et les investissements en capital-risque (voir les annonces officielles de GEM comme vendeur principal https://www.gemny.com/wp-content/uploads/2022/05/GEM-AMTD-PRESS-RELEASE-from-Paris-France-FINAL-Version.pdf et AMTD comme acheteur https://ir.amtdinc.com/press-releases/news-details/2022/AMTD-International-Acquires-Global-Fashion-Media-Group-LOfficiel-Inc-SAS/default.aspx, dans lesquelles les deux parties confirment que l'acquisition d'AMTD a été réalisée avec 100% du prix d'achat dûment payé).

2) Depuis l'acquisition d'AMTD en tant qu'investisseur « chevalier blanc », L'Officiel n'a pas contracté de dette ni engagé de passif pour l'entreprise, et L'Officiel est aujourd'hui solide financièrement avec une solide base de capitaux propres.

3) L'actionnaire majoritaire auprès duquel AMTD a acquis l'entreprise était GEM, et non la famille Jalou, ni M. Eymere. La famille Jalou n'était pas un contrôleur ni un actionnaire majoritaire de L'Officiel au moment de l'acquisition.

AMTD insistera également fortement sur le fait qu'il entamera et continuera sans relâche des poursuites contre tout malfaiteur qui cherche à nuire à sa réputation et à enfreindre la loi. Nous sommes convaincus que notre persévérance et notre engagement apporteront inévitablement justice et équité, sans réserve.

À propos d'AMTD Group

AMTD Group est un conglomérat doté d'un portefeuille d'activités de base couvrant les secteurs des médias et du divertissement, de l'éducation et de la formation, ainsi que des actifs premium et de l'hôtellerie.

À propos d'AMTD IDEA Group

AMTD IDEA Group (NYSE : AMTD ; SGX : HKB) représente une institution diversifiée et un groupe de solutions numériques reliant les entreprises et les investisseurs aux marchés mondiaux. Sa plateforme complète de services aux entreprises et de solutions numériques répond aux besoins d'affaires et aux exigences numériques diversifiées et interconnectées de différents clients à toutes les étapes de leur cycle de vie. AMTD IDEA Group est particulièrement bien positionné en tant que super intermédiaire actif entre les clients, les partenaires commerciaux, les sociétés émettrices et les investisseurs, reliant l'Est et l'Ouest. Pour plus d'informations, visitez www.amtdinc.com ou suivez-nous sur X (anciennement « Twitter ») @AMTDGroup.

À propos d'AMTD Digital Inc.

AMTD Digital Inc. (NYSE : HKD) est une plateforme de solutions numériques complète dont le siège social est en France. Sa plateforme de solutions numériques à guichet unique exploite des secteurs d'activité clés, y compris les médias numériques, les services de contenu et de marketing, les investissements ainsi que les services d'accueil et de VIP. Pour connaître les annonces d'AMTD Digital, visitez https://ir.amtdigital.net/investor-news.

À propos de The Generation Essentials Group

The Generation Essentials Group (NYSE : TGE ; LSE : TGE), créé conjointement par AMTD Group, AMTD IDEA Group (NYSE : AMTD ; SGX : HKB) et AMTD Digital Inc. (NYSE : HKD), dont le siège social est situé en France, est axé sur les stratégies internationales et les développements en matière de multimédia, de divertissement et d'affaires culturelles dans le monde entier, ainsi que sur l'hôtellerie et les services VIP. TGE comprend L'Officiel, The Art Newspaper, des projets de cinéma et de divertissement. Collectivement, TGE est un portefeuille diversifié d'entreprises de médias et de divertissement, ainsi qu'un portefeuille mondial de propriétés haut de gamme. De plus, TGE est un gestionnaire commanditaire d'une société d'acquisition à vocation particulière (CCSP), et son premier CCSP a été relevé et tarifé avec succès le 18 décembre 2025.

Déclaration de règle refuge

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui peuvent constituer des déclarations prospectives en vertu des dispositions de règle refuge du Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes comme « s'attend à », « anticipe », « cherche à », « futur », « a l'intention », « planifie », « croit », « estime », « susceptible de », les conjugaisons au futur, et des déclarations similaires. Les déclarations qui ne sont pas des faits historiques, dont ceux sur les croyances, les plans et les attentes d'AMTD IDEA Group, d'AMTD Digital et/ou de The Generation Essentials Group, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents. De plus amples renseignements sur ces risques et d'autres risques sont inclus dans les documents déposés par AMTD IDEA Group, AMTD Digital et The Generation Essentials Group auprès de la SEC. Tous les renseignements fournis dans le présent communiqué de presse concernent la date de publication du présent communiqué de presse, et aucune des sociétés AMTD IDEA Group, AMTD Digital et The Generation Essentials Group ne s'engage à mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l'exige.

SOURCE AMTD Digital Inc.; AMTD IDEA Group; The Generation Essentials Group

Pour obtenir plus d'informations, veuillez prendre contact avec : Pour AMTD IDEA Group : Bureau des relations avec les investisseurs, AMTD IDEA Group, COURRIEL : [email protected] | Pour AMTD Digital Inc. : Bureau des relations avec les investisseurs, AMTD Digital Inc., COURRIEL : [email protected] | Pour The Generation Essentials Group : Bureau des relations avec les investisseurs, The Generation Essentials Group, COURRIEL : [email protected]