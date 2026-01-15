PARIS et NEW YORK et LONDRES, 15 janv. 2026 /CNW/ - AMTD Group Inc. (« AMTD Group »), AMTD IDEA Group (NYSE : AMTD ; SGX : HKB), AMTD Digital Inc. (NYSE : HKD) et The Generation Essentials Group (« TGE », NYSE : TGE ; LSE : TGE) annonce conjointement le lancement d'un procès contre Inna Bazhenova et Gleb Ibragimov pour intimidation, diffamation, abus de confiance et pertes et dommages indirects.

En 2023, le Groupe AMTD a fait l'acquisition de The Art Newspaper auprès de Mme Inna Bazhenova, qui a personnellement publié un article sur la réussite de la transaction à l'époque : https://www.theartnewspaper.com/2023/10/25/statement-by-inna-bazhenova-publisher-the-art-newspaper. La contrepartie de la transaction a été entièrement payée, et la transaction a été dûment conclue et finalisée.

La contrepartie comprenait des espèces et certaines actions de sociétés cotées de AMTD Group, dont certaines étaient assujetties à une période de blocage (« actions soumises à une période de blocage ») en vertu de la convention de vente et d'achat (la « convention »).

Pendant toute la période concernée, les actions immobilisées ont été enregistrées au nom de Mme Bazhenova et de son associé et conseiller, M. Gleb Ibragimov, qui a reçu une partie des actions attribuées par Mme Bazhenova.

Malgré cela, Mme Bazhenova et M. Ibragimov ont intenté une action en justice à Hong Kong le 27 décembre 2024, faisant certaines réclamations relatives à la transaction. Ils ont demandé une ordonnance de préservation d'actifs sur les actions immobilisées, malgré la preuve claire que les actions sont inscrites à leur nom, comme l'ont confirmé les lettres du registraire indépendant des actions.

Le 20 juin 2025, la Haute Cour de Hong Kong a entièrement rejeté leur demande d'ordonnance de préservation d'actifs et leur a imposé une ordonnance de frais de 773 000 HK$. Le 21 novembre 2025, leur action en justice a été rejetée dans son intégralité, et les frais de justice leur ont été imposés.

Par la suite, en janvier 2026, M. Ibragimov -- en sa propre qualité et/ou pour et au nom de Mme Bazhenova -- a envoyé des messages à AMTD Group indiquant qu'il était prêt à enfreindre l'accord et/ou son devoir de confiance en divulguant des questions relatives à l'accord à des tiers, y compris des journalistes, à moins que AMTD Group n'accepte de résoudre des questions concernant les actions bloquées en faveur de Mme Bazhenova.

L'AMTD et The Art Newspaper ont signalé aux autorités chargées de l'application de la loi les actes et comportements susmentionnés. En raison de ce qui précède, AMTD Group a subi des pertes et des dommages.

Par conséquent, comme l'a conseillé Gibson Dunn, AMTD Group a rapidement intenté une action en justice contre Mme Bazhenova et M. Ibragimov, et s'engage à faire valoir ses droits légaux contre les deux personnes dans toute la mesure du possible.

En outre, AMTD Group souhaite réaffirmer sa détermination et son engagement à faire prévaloir la justice et l'équité à l'encontre de tous les auteurs d'actes malveillants et intimidants à l'encontre d'AMTD Group et de ses sociétés et personnes apparentées, et à obtenir toutes les réparations et sanctions possibles à l'encontre de ces acteurs malveillants.

À propos d'AMTD Group

AMTD Group est un conglomérat doté d'un portefeuille d'activités de base couvrant les secteurs des médias et du divertissement, de l'éducation et de la formation, ainsi que des actifs premium et de l'hôtellerie.

À propos d'AMTD IDEA Group

AMTD IDEA Group (NYSE : AMTD ; SGX : HKB) représente une institution diversifiée et un groupe de solutions numériques reliant les entreprises et les investisseurs aux marchés mondiaux. Sa plateforme complète de services aux entreprises et de solutions numériques répond aux besoins d'affaires et aux exigences numériques diversifiées et interconnectées de différents clients à toutes les étapes de leur cycle de vie. AMTD IDEA Group est particulièrement bien positionné en tant que super intermédiaire actif entre les clients, les partenaires commerciaux, les sociétés émettrices et les investisseurs, reliant l'Est et l'Ouest. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.amtdinc.com ou suivez-nous sur X (anciennement « Twitter ») à @AMTDGroup.

À propos d'AMTD Digital Inc.

AMTD Digital Inc. (NYSE : HKD) est une plateforme de solutions numériques complète dont le siège social est en France. Sa plateforme de solutions numériques à guichet unique exploite des secteurs d'activité clés, y compris les médias numériques, les services de contenu et de marketing, les investissements ainsi que les services d'accueil et de VIP. Pour connaître les annonces d'AMTD Digital, visitez https://ir.amtdigital.net/investor-news.

À propos de The Generation Essentials Group

The Generation Essentials Group (NYSE : TGE ; LSE : TGE), créé conjointement par AMTD Group, AMTD IDEA Group (NYSE : AMTD ; SGX : HKB) et AMTD Digital Inc. (NYSE : HKD), dont le siège social est situé en France, est axé sur les stratégies internationales et les développements en matière de multimédia, de divertissement et d'affaires culturelles dans le monde entier, ainsi que sur l'hôtellerie et les services VIP. TGE comprend L'Officiel, The Art Newspaper, des projets de cinéma et de divertissement. Collectivement, TGE est un portefeuille diversifié d'entreprises de médias et de divertissement, ainsi qu'un portefeuille mondial de propriétés haut de gamme. De plus, TGE est un gestionnaire commanditaire d'une société d'acquisition à vocation particulière (CCSP), et son premier CCSP a été relevé et tarifé avec succès le 18 décembre 2025.

Déclaration de règle refuge

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui peuvent constituer des déclarations « prospectives » conformément aux dispositions de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ces énoncés prospectifs peuvent être identifiés par des termes comme « expression du futur », « s'attend à », « anticipe », « vise », « futur », « a l'intention », « planifie », « croit », « estime », « susceptible de » et des énoncés similaires. Les énoncés qui ne sont pas des faits historiques, dont ceux sur les croyances, les plans et les attentes d'AMTD IDEA Group, d'AMTD Digital et/ou de The Generation Essentials Group, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes inhérents. De plus amples renseignements sur ces risques et d'autres risques sont inclus dans les documents déposés par AMTD IDEA Group, AMTD Digital et The Generation Essentials Group auprès de la SEC. Tous les renseignements fournis dans le présent communiqué de presse concernent la date de publication du présent communiqué de presse, et aucune des sociétés AMTD IDEA Group, AMTD Digital et The Generation Essentials Group ne s'engage à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf si la loi applicable l'exige.

Pour plus d'informations, veuillez contacter

Pour AMTD IDEA Group :

Bureau des relations avec les investisseurs

AMTD IDEA Group

EMAIL : [email protected]

Pour AMTD Digital Inc. :

Bureau des RI

AMTD Digital Inc.

E-mail : [email protected]

Pour The Generation Essentials Group :

Bureau des relations avec les investisseurs

The Generation Essentials Group

EMAIL : [email protected]

