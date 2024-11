POMONA, Californie, 25 novembre 2024 /CNW/ - Amsino International Inc. a annoncé aujourd'hui la conclusion réussie d'opérations visant l'acquisition des actifs de MedXL Inc. et de Liebel-Flarsheim Canada Inc. (collectivement, MedXL ou la Société) situées à Montréal, au Québec, au Canada. Cette acquisition comprend la quasi-totalité des actifs et de l'infrastructure existants dans les installations de MedXL, comme la propriété intellectuelle, l'immobilier, l'équipement de fabrication et les homologations mondiales de produits dans environ 60 pays.

AMSINO EXPANDS NORTH AMERICAN MANUFACTURING AND DOUBLES CAPACITY WITH THE ACQUISITION OF MEDXL INC.

Fondée en 1992, MedXL est l'un des principaux fabricants canadiens d'instruments médicaux liés à l'administration de médicaments, avec une spécialisation dans les seringues préremplies utilisées dans la pharmacothérapie intraveineuse. L'entreprise exploite deux installations de fabrication à la fine pointe de la technologie équipées de plusieurs chaînes de production à haute vitesse et d'un centre de distribution au Québec. Toutes les installations de MedXL sont homologuées et certifiées par la FDA et Santé Canada dans tous les marchés clés à l'échelle mondiale aux fins de conformité réglementaire.

L'acquisition de MedXL comprend une vaste gamme de nouveaux produits intéressants, notamment des seringues préremplies au chlorure de sodium 0,9 % USP pour injection de praxiject™, des seringues préremplies au citrate de sodium CitraFlow™ et des seringues au citrate de CitraFlow PLUMCseringues préremplies à l'éthanol avec propriétés anticoagulantes et antimicrobiennes conçues pour aider à réduire les incidents d'infections sanguines liées aux cathéters. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits, visitez www.amsino.com/medXL.

« L'acquisition s'harmonise parfaitement avec notre stratégie de réimplantation pour étendre notre empreinte manufacturière afin de mieux servir les clients en Amérique du Nord. « Compte tenu de l'environnement géopolitique actuel et des incertitudes auxquelles l'industrie est confrontée, la fabrication côtière s'harmonise de plus en plus avec bon nombre des stratégies de résilience de la chaîne d'approvisionnement de nos clients, a déclaré Richard Lee, président et chef de la direction d'Amsino. « Nous sommes ravis d'accueillir les employés de MedXL au sein de la famille Amsino, a-t-il ajouté.

« Grâce à cette acquisition, Amsino disposera immédiatement d'usines côtières et extracôtières pour fabriquer des seringues préremplies existantes et nouvelles d'une capacité combinée annuelle de plus de 500 millions d'unités, a déclaré Jeff Reid, président d'Amsino International, Inc. en Amérique du Nord.

« Nous constatons une grande synergie entre le portefeuille de produits de MedXL, les objectifs stratégiques d'Amsino et ses canaux de distribution aux États-Unis et à l'échelle mondiale, a déclaré Paul Parisien, président de MedXL, Inc. Il a ajouté : « Au cours des prochains mois, nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec Amsino pour assurer un processus d'intégration et de transition harmonieux. Ensemble, nous bâtirons un avenir prospère. »

À propos d'Amsino International, Inc.

Fondée en 1993 et dont le siège social est situé aux États-Unis, Amsino est un fabricant mondial d'instruments médicaux dont la mission est d'améliorer la sécurité et l'efficacité des soins aux patients. L'entreprise exploite plusieurs installations de fabrication, de recherche et développement et de distribution enregistrées auprès de la FDA en Amérique du Nord et en Asie dans le cadre du système de gestion de la qualité ISO13485. Visitez www.amsino.com pour en savoir plus.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2566988/Amsino.jpg

SOURCE Amsino International

PERSONNE-RESSOURCE : Devin Aubert, directeur du marketing, Amsino International, Inc., [email protected]