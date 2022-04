Amrop Rosin lance une nouvelle pratique de transformation numérique et étend sa présence dans l'Ouest canadien

Le cabinet accueille trois leaders du secteur pour mieux desservir les organismes les plus dynamiques du monde alors qu'ils investissent dans les talents de l'avenir.

TORONTO, le 12 avril 2022 /CNW/ - Amrop Rosin, l'un des plus grands cabinets d'experts-conseils et de recherche de cadres supérieurs, est ravi d'annoncer le recrutement stratégique de trois personnes dans de nouveaux postes de direction qui contribueront à la forte croissance de l'entreprise.

Pratique de transformation numérique

Karen Hawitt, Sanjiv Purba, Naveen Kumar, Kelly Freeman (Groupe CNW/Amrop Rosin)

« La transformation numérique est un sujet qui interpelle tous les chefs d'entreprise. Nous lançons une pratique ciblée, soutenue par deux leaders mondiaux, afin de répondre à ce besoin et de mettre nos clients en contact avec les talents dont ils ont besoin pour réaliser leurs ambitions les plus audacieuses », explique Jeff Rosin, fondateur du cabinet.

Naveen Kumar et Sanjiv Purba, deux hauts dirigeants primés et reconnus internationalement dans les domaines du numérique et de la technologie, cumulant ensemble plus de 50 ans d'expérience, rejoignent Amrop Rosin à titre de partenaires et codirigeront une nouvelle pratique de transformation numérique.

Naveen Kumar a une connaissance approfondie des services financiers et professionnels dans les secteurs tant public et que privé. Avant de rejoindre Amrop Rosin, M. Kumar a occupé des postes de haut niveau auprès d'organisations telles que Info-Tech Research Group, KPMG, Citigroup, JP Morgan et IBM.

Quant à lui, Sanjiv Purba se spécialise auprès des cadres supérieurs et des conseils d'administration qui souhaitent procéder à la transformation numérique de leur organisation. Il se démarque comme un leader d'opinion reconnu à l'échelle mondiale, et il est l'auteur de plus de 19 ouvrages et de nombreux articles publiés dans des journaux tels que le Toronto Star et le Globe & Mail. Avant de se joindre à Amrop Rosin, M. Purba a occupé des postes au sein de grandes sociétés comme KMPG, Deloitte, IBM, Microsoft et IMAX.

Expansion dans l'Ouest canadien

« L'Ouest canadien est une grande priorité pour nous, car ce marché est essentiel à la vie économique du Canada. Nous voulons y jouer un plus grand rôle pour découvrir ses leaders de demain », a déclaré Jeff Rosin.

Karen Hawitt se joint à Amrop Rosin à titre de partenaire et dirigera le déploiement de la présence du cabinet dans l'Ouest canadien depuis Calgary. Forte de 20 ans d'expérience au sein de cabinets de recrutement internationaux et spécialisés dans des secteurs tels que les sciences de la vie, l'investissement privé, les services financiers, les soins de santé et l'énergie, Mme Hawitt a une excellente compréhension des besoins du marché de l'Ouest.

La croissance d'Amrop Rosin se poursuit

Ces nouveaux rôles viennent renforcer la croissance remarquable d'Amrop Rosin depuis septembre 2021, lorsque le cabinet a rejoint la famille mondiale d'Amrop et procédé au recrutement stratégique clé de Kelly Freeman en tant que directrice du secteur des talents émergents, axé notamment sur le commerce de détail, les biens de consommation, les services financiers et la technologie.

« Les personnes sont littéralement au cœur de notre entreprise, et la croissance d'Amrop Rosin sera portée par celles qui composent notre équipe exceptionnelle », a déclaré Jeff Rosin. « Nos clients comptent sur nous afin de dénicher des leaders inspirants pour leur entreprise, et c'est ce que nous faisons le mieux : découvrir et recruter les meilleurs talents, qui comprennent les besoins de nos clients et s'engagent à leur offrir un service de tout premier ordre. »

À propos d'Amrop Rosin

Amrop Rosin est un cabinet de recherche de cadres supérieurs qui se distingue par son caractère authentique et son expérience approfondie, et qui fait partie du partenariat mondial Amrop conseillant les organisations les plus dynamiques et agiles du monde afin d'identifier et de placer les leaders de demain. Spécialisé dans les services professionnels, les services financiers, la transformation numérique, l'immobilier, les produits de consommation et le commerce de détail, le secteur industriel et les ressources naturelles, le cabinet Amrop Rosin recrute des PDG, des cadres supérieurs et des membres de conseils d'administration pour ses clients. Qu'il s'agisse de sociétés de capital privé, de moyennes et grandes entreprises, ou de cabinets de services professionnels, la perspective d'Amrop Rosin en matière d'évaluation et de conseils permet à ses clients de recruter les plus brillants candidats.

SOURCE Amrop Rosin

Renseignements: Jeff Rosin, fondateur, [email protected], www.amroprosin.com