Amos signe!

AMOS, QC, le 13 mars 2025. /CNW/ - Une nouvelle convention collective a été signée pour la section locale SCFP 1322 à Amos, en Abitibi. Celle-ci compte 117 membres cols blancs, cols bleus, brigadier(ère)s ainsi que professionnel(le)s. Le contrat de travail est d'une durée de 5 ans, couvrant la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028.

« Les négociations n'ont duré que quelques mois et démontrent à quel point la Ville d'Amos est en train de changer de culture, de se moderniser et d'être toujours plus attrayante, tant pour ses citoyennes et citoyens que pour son personnel actuel et futur », de dire Geneviève Carrier, conseillère syndicale du SCFP.

Pour ce qui est des clauses salariales, les augmentations représentent pour 2024 : 3 % + 1 % forfaitaire; 2025 : 3 %; 2026 : 3 %; 2027 : 2,25 % et 2028 : 2,25 %. De plus, il y a une bonification des jours flottants, fériés, de la banque dynamique pour les heures supplémentaires, et des primes.

Plusieurs clauses normatives ont été améliorées, notamment en ce qui a trait à l'horaire de quatre jours ou de quatre jours et demi selon l'emploi occupé, à certains aspects de la dotation des postes et des affectations temporaires, aux modalités de prise de congés ainsi qu'à la création d'une banque d'heures de fériés.

Enfin, au sujet des assurances collectives, les parties travailleront ensemble pour tenter de réduire les coûts. Le syndicat pourra ainsi déterminer les termes de la police maîtresse avec l'employeur.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

