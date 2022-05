MONTRÉAL, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - L'entreprise technologique montréalaise Amilia, pionnière du commerce électronique pour les activités récréatives, annonce fièrement un nouvel investissement de 30 millions de dollars. Amilia obtient ce financement du Fond de croissance des entreprises du Canada (FCEC), d'Exportation et développement du Canada (EDC) et d'Investissement Québec (IQ). Ce financement représente une occasion unique d'élargir l'accès au commerce électronique pour les organismes communautaires et sportifs grâce à SmartRecTM, la plateforme innovatrice d'Amilia.

Une transformation numérique propulsée par la pandémie

Le virage numérique provoqué par la COVID-19 a mis en évidence la nécessité du commerce électronique. Bien que le terme soit devenu plus connu au cours des dernières années, il s'étend désormais au-delà de la vente de produits en ligne. Amilia fait figure de pionnière dans l'application de ce concept aux organisations axées sur la vente d'activités. « Investissement Québec est fier de propulser les sociétés québécoises innovantes qui savent saisir les occasions qu'offre cette tendance et entend continuer de soutenir ces entreprises dans leur mission de créer des communautés actives et porteuses de valeurs équitables. En participant à cette ronde de financement, nous agissons concrètement pour consolider la place d'Amilia comme acteur clé de son industrie », a déclaré Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

Le besoin criant pour des outils modernes de commerce électronique conçus pour la vente d'activités est clair, avec un panier d'achat moyen de 231 $ (1,8 fois la taille du commerce électronique traditionnel), les plus de 1 200 clients d'Amilia ont vu leurs revenus augmenter en moyenne de 151% entre 2020 et 2021. « Exportation et développement Canada est heureux de s'associer à ses partenaires pour fournir à Amilia le financement dont l'entreprise a besoin pour atteindre son objectif de mettre le commerce électronique au service des organismes de loisirs et des collectivités », a déclaré Carl Burlock, vice-président directeur et chef de la direction des affaires commerciales d'EDC. « Il est de plus en plus vital que ces organisations tirent parti de la puissance du commerce électronique, et voilà pourquoi EDC appuie les efforts visant à offrir un accès plus équitable à ce type de technologie. Nous sommes impatients d'observer les retombées de la plateforme sur le secteur des activités récréatives alors que ce dernier devient plus novateur, concurrentiel et financièrement viable en misant sur la transformation numérique. »





30 nouveaux postes en 30 jours avec 30 millions de dollars

Au cours des 30 prochains jours, Amilia ouvrira 30 nouveaux postes pour faire passer son équipe de 120 à 150 employés. Cet objectif ambitieux renforcera la capacité de l'entreprise à développer et à commercialiser sa plateforme SmartRec, lui permettant ainsi de mieux servir ses clients et leurs communautés respectives.

« Alors que la demande pour des outils numériques performants et modernes a été accélérée par la pandémie, nous souhaitons utiliser ce financement pour accroître nos parts de marché, tout en lançant de nouveaux produits : un Marketplace d'activités et un logiciel de saine gestion financière. Ces objectifs ambitieux ne peuvent être atteints qu'avec l'ajout de nouveaux Amiliens ainsi que le support de nos investisseurs », a déclaré François Gaouette, fondateur et PDG d'Amilia.

Un avenir prometteur porté par des valeurs partagées

Bien que ce financement additionnel soit transformateur pour l'entreprise, Amilia souhaite rester fidèle à ses valeurs fondamentales d'innovation, de passion, de soutien aux communautés et d'expérience client exceptionnelle, tant pour l'administrateur que pour le participant. Amilia continuera de soutenir les organismes de loisirs communautaires, peu importe leur taille ou leur niveau de connaissances technologiques. « Grâce à cette nouvelle ronde de financement, nous croyons qu'Amilia sera en mesure d'aider encore plus de participants et d'organisations à débloquer le commerce électronique axé sur les loisirs, à améliorer les expériences communautaires et à aider les participants à connecter avec leurs passions », a mentionné George Rossolatos, chef de la direction de CBGF. RBC Capital Markets a agi à titre de conseiller financier exclusif d'Amilia dans le cadre de cette opération, soutenu par Osler et McCarthy Tétrault du côté légal.

À propos d'Amilia

Fondée en 2009, l'entreprise québécoise Amilia s'est donné pour mission de mener la transformation numérique des communautés en leur permettant de profiter des bénéfices du commerce électronique. Sa plateforme SmartRecTM permet aux entreprises, aux organismes communautaires et aux départements de loisirs municipaux d'offrir, de vendre et de gérer leurs activités en ligne de façon simple et rapide. Plus de 1 200 organisations en Amérique du Nord utilisent la technologie d'Amilia comme outil de croissance et d'engagement avec leur communauté. Pour plus de renseignements, visitez www.amilia.com.

À propos le Fonds de croissance des entreprises du Canada

Le Fonds de croissance des entreprises du Canada (CBGF) fournit des capitaux minoritaires à des entrepreneurs ambitieux pour financer la croissance et l'expansion d'entreprises de taille moyenne, à l'aide d'investissements de 3 à 20 millions $. Étant un fonds d'investissement permanent avec des engagements de capitaux de 545 millions $, le CBGF s'engage à établir des partenariats à long terme avec les entreprises dans lesquelles il investit. Dans le cadre de sa mission de stimulation de la croissance, le CBGF met en relation des chefs d'entreprise et des experts de secteur pour aider ses entreprises partenaires à réaliser leur plein potentiel. Pour en savoir davantage, veuillez nous rendre visite au www.cbgf.com.

À propos d'Exportation et développement Canada

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes de toutes tailles à réussir à l'étranger. En tant qu'experts du risque international, nous leur offrons les outils dont elles ont besoin - savoir commercial, solutions de financement et d'assurance, placements en capitaux propres et réseaux de relations - pour prospérer en toute confiance. Dans la conduite de ses affaires, EDC souscrit aux principes de la durabilité et de la responsabilité des entreprises. Pour plus de renseignements, visitez le www.edc.ca.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat, ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Présente dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toutes tailles au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec propose également de nombreux services-conseils, dont l'accompagnement technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. De plus, grâce à Investissement Québec International, elle accompagne les entreprises québécoises dans leurs projets d'exportation, tout en assurant la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

SOURCE Amilia

Renseignements: Contact médias: Elizabeth Lemay, NATIONAL, [email protected], 514-882-5645