L'entreprise est aussi reconnue parmi les Meilleurs lieux de travail pour les femmes et les jeunes travailleurs

MONTRÉAL, le 31 août 2022 /CNW Telbec/ - Pour une quatrième année consécutive, Amilia figure au palmarès des Meilleurs lieux de travailMC dans le secteur des technologies au Canada selon Great Place to Work®, en plus d'être nommée parmi les Meilleurs lieux de travail pour les femmes et les jeunes travailleurs.

Cette reconnaissance témoigne de l'importance qu'accorde l'entreprise à offrir le meilleur environnement de travail qui soit : un milieu inclusif, diversifié et équitable au sein duquel chacun peut réaliser son plein potentiel. Elle met également de l'avant la culture de l'organisation et son désir constant d'innover : « Amilia a été fondée sur les principes du travail d'équipe et de la créativité ; l'entreprise a grandi et prospère grâce au dévouement de nos employés. Chacun d'entre eux est le capitaine de leur propre bateau, naviguant vers notre mission de transformer l'industrie des activités récréatives. En retour, nous nous assurons qu'ils disposent d'un environnement de travail flexible et en constante évolution pour s'épanouir », affirme François Gaouette, PDG d'Amilia.

Cette nomination a été obtenue à la suite d'une étude approfondie et indépendante menée par Great Place to Work et qui démontre que 97 % des employés affirment qu'Amilia est un excellent endroit où travailler grâce à son environnement flexible, créatif et collaboratif. La liste est fondée sur les commentaires des employés de centaines d'entreprises sondées par Great Place to Work. Pour figurer sur cette liste, les entreprises doivent avoir obtenu la certification Great Place to Work et avoir leur siège social au Canada.

Une entreprise d'ici qui a le vent dans les voiles

Dans un contexte de grands bouleversements qui a mené à des restructurations importantes au sein du secteur des technologies, Amilia connaît quant à elle une année 2022 sous le signe de la croissance. L'entreprise annonçait en mai dernier l'obtention d'un financement de 30 millions de dollars pour accélérer le déploiement de sa plateforme de commerce électronique dans l'industrie des activités récréative. Elle a également accueilli plus de 20 nouveaux membres au sein de son équipe au cours des dernières semaines et elle continue à chercher de nouveaux talents pour contribuer à sa mission. Pour plus d'information sur la culture de l'entreprise et les occasions d'emploi, visitez amilia.com/fr/carrieres.

À propos d'Amilia

Fondée en 2009, l'entreprise québécoise Amilia souhaite mener la transformation numérique des communautés en leur permettant de profiter des bénéfices du commerce électronique. Sa plateforme SmartRecTM permet aux entreprises, aux organismes communautaires et aux départements de loisirs municipaux d'offrir, de vendre et de gérer leurs activités en ligne de façon simple et rapide. Plus de 1 200 organisations en Amérique du Nord utilisent la technologie d'Amilia comme outil de croissance et d'engagement avec leur communauté. Pour plus de renseignements, visitez amilia.com/fr.

À propos de Great Place to Work®

Great Place to Work ® est l'autorité mondiale en matière de certification pour les cultures de travail hautement fiables et performantes. L'entreprise de recherche et de conseil fournit les références et l'expertise nécessaires pour créer, maintenir et reconnaître des cultures de travail exceptionnelles. Au Canada, Great Place to Work® publie la liste des Meilleurs lieux de travail en partenariat avec le Globe and Mail et représente les voix de 500 000 employés. Pour plus de renseignements: greatplacetowork.ca/fr/.

SOURCE Amilia

Renseignements: Contact Média: Eric Aach, Le Cabinet de relations publiques NATIONAL, 514-569-3594, [email protected]