AMI devient le premier fournisseur indépendant de micrologiciels à obtenir la conformité de la trousse de validation logicielle du système NVIDIA sur les serveurs NVIDIA MGX AI

ATLANTA, 1er juillet 2024 /CNW/ - AMI®, le leader mondial du micrologiciel dynamique pour l'informatique mondiale, est heureux d'annoncer aujourd'hui la validation complète et la conformité de sa solution de gestion MegaRAC® SP-X avec la suite de validation NVIDIA (NVVS) et sur les plateformes modulaires NVIDIA MGX, propulsées par le système NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip.

La solution de pointe de gestion de serveur SP-X MegaRAC d'AMI offre des capacités de gestion à distance inégalées pour les plateformes de serveur. Son rendement continu et sa fiabilité garantissent constamment la stabilité, la sûreté et la sécurité des serveurs gérés.

La suite NVVS sert d'outil de niveau système spécialement conçu pour être utilisé dans les environnements de production afin d'évaluer les niveaux de préparation des groupes avant le déploiement de la charge de travail. La procédure de validation vise à corriger les défectuosités matérielles, les problèmes de configuration des logiciels et des systèmes, les lacunes en matière de diagnostic et de consignation, la dégradation du rendement, et bien plus encore. Son exécution méticuleuse aide à résoudre ces problèmes, facilitant le déploiement transparent de plateformes d'IA prêtes pour l'infonuagique.

AMI continue de déployer ses ressources mondiales pour soutenir les fournisseurs de services de communication, fabricants d'équipement d'origine et fournisseurs de concepts d'origine dans le monde entier, alimentant ses plateformes de serveurs NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip conçues pour l'informatique haute performance (HPC) et les applications d'IA.

AMI est membre du réseau de partenaires NVIDIA.

« En ajoutant la conformité de la suite de validation NVIDIA à notre solution de gestion de serveur SP-X MegaRAC, nous offrons des niveaux élevés de confiance et de compatibilité aux fournisseurs de services de communication, aux fabricants d'équipement d'origine et aux fournisseurs de concepts d'origine alors qu'ils déploient leurs dernières plateformes de serveur NVIDIA MGX avec NVIDIA Grace CPU et NVIDIA Grace Hopper Superentreprises, » a déclaré Anurag Bhatia, vice-président principal, Global Manageability Solutions Group chez AMI.

À propos de AMI

AMI est un micrologiciel réinventé pour l'informatique moderne. En tant que leader mondial des micrologiciels dynamiques pour les solutions de sécurité, d'orchestration et de gérabilité, AMI favorise la mise en place de plateformes de calcul sur place, dans le nuage et en périphérie partout dans le monde. La technologie fondamentale de pointe d'AMI et son soutien indéfectible à l'égard de la clientèle ont généré des partenariats durables et stimulé l'innovation pour certaines des marques les plus en vue de l'industrie de la haute technologie.

