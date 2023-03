MONTRÉAL, le 1er mars 2023 /CNW/ - Accessibilité Média Inc. (AMI) a le plaisir d'annoncer le lancement de son programme de bourses d'études annuel en mémoire de Robert Pearson. Cette année marque le douzième anniversaire de ce programme de bourses d'études qui apporte un soutien financier à des étudiants ayant une incapacité.

À compter d'aujourd'hui, AMI accepte les candidatures pour son programme de bourses d'études en mémoire de Robert Pearson. La période de réception des candidatures prendra fin le mercredi 31 mai à 17 h, heure de l'Est. Les renseignements concernant entre autres les conditions d'admissibilité au programme de bourses d'études d'AMI 2023, ainsi que les règles et règlements complets, sont disponibles sur www.amitele.ca/bourse-ami-tele et www.AMI.ca/scholarship.

AMI s'est associée avec NEADS (National Educational Association of Disabled Students) pour gérer son programme et atteindre les étudiants ayant une incapacité dans tout le pays. Deux bourses de 5 000 $ seront décernées à deux étudiants méritants ayant une incapacité permanente : un dans la communauté francophone et un dans la communauté anglophone. De plus, chaque lauréat recevra un matelas TEMPUR-Cloud de taille grand lit (queen), d'une valeur d'environ 2 799 $.

Les lauréats de l'édition 2022 du programme de bourses d'études AMI en mémoire de Robert Pearson étaient Selali Tettevi, de Regina (Saskatchewan), et Élise St-Laurent, de Rouyn-Noranda (Québec).

À propos de NEADS

Depuis sa fondation en 1986, l'Association nationale des étudiant(e)s handicapé(e)s au niveau postsecondaire (NEADS) a pour mandat de promouvoir le plein accès à l'éducation et à l'emploi pour les étudiants et diplômés handicapés du niveau postsecondaire partout au Canada. Pour en savoir plus, visitez le site www.neads.ca.

À propos d'AMI

AMI est un organisme multimédia à but non lucratif qui vise à divertir, informer et motiver les Canadiennes et les Canadiens aveugles ou malvoyants. La vision d'AMI, qui exploite trois services de radiodiffusion (AMI-télé en français, et AMI-tv et AMI-audio en anglais), consiste à faire entendre la voix des Canadiennes et des Canadiens en situation de handicap en représentant leurs intérêts, leurs préoccupations et leurs valeurs par le biais de médias accessibles qui reflètent leur réalité. Pour en savoir plus, visitez AMItele.ca et AMI.ca.

SOURCE Accessible Media Inc. (AMI)

Renseignements: Pour de plus amples informations, communiquez avec : Bouba Slim, Chef, Marketing et communications, 438-288-3610, [email protected]