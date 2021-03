MONTRÉAL, le 16 mars 2021 /CNW/ - Amgen a annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat pluriannuel avec Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle. À titre de géant mondial des biotechnologies, Amgen fait appel à la technologie de pointe et à la science d'avant-garde pour découvrir et mettre au point des traitements novateurs, notamment à l'aide de l'IA dans plusieurs de ses activités de recherche et développement et de fabrication. Ce nouveau partenariat permettra à Amgen d'accroître ses connaissances sur l'IA et l'apprentissage profond en tissant des liens et en échangeant avec les experts de l'écosystème unique de Mila, de façon virtuelle ou à même le campus de Mila à Montréal (lorsque la situation le permettra). Cette annonce a été faite en présence du ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, Pierre Fitzgibbon, dans le cadre d'Effervescence 2021, un événement virtuel qui rassemble des scientifiques, des entrepreneurs et des professionnels de l'industrie des sciences de la vie et de la technologie de la santé de partout dans le monde.

« Nous sommes très heureux d'avoir signé ce partenariat avec Mila », déclare Philip Tagari, vice-président, Recherche (découverte thérapeutique) d'Amgen. « L'IA est un outil puissant et innovant qui s'applique à toutes les étapes de la découverte des médicaments, que ce soit pour une meilleure compréhension des mécanismes biologiques des maladies, la conception de molécules, ou encore la prédiction des réponses cliniques et des profils d'innocuité. Mila est reconnu mondialement pour ses importantes contributions au domaine de l'apprentissage profond. Nous sommes ravis d'avoir la chance d'associer l'expertise de calibre mondial de Mila et l'utilisation de l'IA par Amgen pour la mise au point de médicaments, en plus d'avoir la possibilité de collaborer avec un groupe de jeunes professionnels en IA des plus talentueux », ajoute-t-il.

« En Mila, nous voyons un solide exemple du leadership du Québec dans les domaines de l'IA et de l'innovation en matière de soins de santé », indique Brian Heath, vice-président et directeur général d'Amgen Canada. « Nous avons très hâte d'explorer les synergies possibles entre l'expertise de Mila et la mission d'Amgen d'être au service des patients en poursuivant la mise au point de la prochaine génération de médicaments novateurs. »

« De plus en plus de spécialistes de renommée internationale de Mila ont un vif intérêt pour les recherches qui allient l'IA et les sciences de la vie, et ils reconnaissent le potentiel incroyable des solutions assistées par l'IA dans les activités de recherche et développement axées sur les soins de santé et les produits pharmaceutiques », explique Stéphane Létourneau, vice-président exécutif de Mila. « Les collaborations significatives, comme ce nouveau partenariat entre Amgen et Mila, sont essentielles pour exploiter le plein potentiel de l'IA dans l'innovation en santé. Nous sommes heureux de recevoir Amgen au sein de notre communauté scientifique et de consolider nos efforts afin de faire progresser et d'accélérer la découverte et la mise au point de médicaments. »

À propos d'Amgen Canada

En tant que chef de file en innovation, Amgen Canada comprend bien la valeur des sciences. À partir de son bureau principal situé à Mississauga, là où sont rassemblées bon nombre des entreprises dynamiques des sciences biomédicales de l'Ontario, et de son centre de recherche de Burnaby, en Colombie-Britannique, Amgen Canada contribue de façon considérable à faire progresser les sciences et l'innovation au Canada depuis 1991. Amgen contribue au développement de nouveaux traitements, ou de nouvelles applications de médicaments existants, en partenariat avec nombre d'organisations de premier plan au Canada spécialisées dans les soins de santé, l'enseignement, la recherche, de même qu'avec des administrations publiques et des regroupements de patients. Pour en savoir plus sur Amgen Canada, visitez www.amgen.ca.

À propos de Mila

Fondé par le professeur Yoshua Bengio de l'Université de Montréal, Mila est un institut de recherche en intelligence artificielle qui rassemble environ 700 chercheurs spécialisés dans le domaine de l'apprentissage profond. Basé à Montréal, Mila a pour mission d'être un pôle mondial d'avancées scientifiques qui inspire l'innovation et le développement de l'IA au profit de tous. Mila est une organisation à but non lucratif reconnue mondialement pour ses importantes contributions au domaine de l'apprentissage profond, en particulier dans les domaines de la modélisation du langage, de la traduction automatique, de la reconnaissance d'objets et des modèles générateurs. Pour en savoir plus, visitez mila.quebec.

SOURCE Amgen Canada

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Natasha Bond, cheffe, Affaires de l'entreprise, Amgen Canada, 905 285-3007, [email protected] ; Diep Truong, Relations médias, Mila, 514 436-2121, [email protected]