Le programme Backing International Small Restaurants (Aider les petits restaurants internationaux) accorde des subventions à de petits restaurants indépendants remarquables ayant un impact positif dans leur communauté. Chaque restaurant va recevoir une subvention de 20,000 CAD afin d'apporter des améliorations essentielles à ses activités commerciales et contribuer à son développement sur le long terme.

Les Photos

TORONTO et MONTRÉAL, 3 décembre 2025 /CNW/ - American Express et l'International Downtown Association Foundation ont annoncé aujourd'hui les 20 restaurants canadiens bénéficiaires d'une subvention dans le cadre du programme Backing International Small Restaurants en 2025, une initiative qui célèbre les restaurants ayant un impact positif dans leur communauté. L'initiative attribuera plus de 1,4 million de US dollars à 97 petits restaurants indépendants à travers 14 villes au Royaume-Uni, au Mexique, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon, au Canada, en Espagne et en France.

Les bénéficiaires cette année sont plus que des endroits pour se restaurer, ce sont des lieux où l'on se réunit et où l'on partage des expériences. Dirigés par des propriétaires passionnés et déterminés, les subventions aideront les restaurants à moderniser les salles à manger, à améliorer les équipements dans les cuisines et les outils numériques afin de leur permettre de croître, s'adapter et prospérer tout en développant l'économie locale et en enrichissant l'âme de leur quartier.

Café Nicaroma fait partie des bénéficiaires canadiens en 2025. En plein cœur du quartier Oakwood Village de Toronto, c'est un restaurant familial proposant du café, des petits-déjeuners, de petites collations et des desserts du Nicaragua, et servant comme lieu de rassemblement pour la communauté latino-américaine locale. Rebecca Alberico, copropriétaire de Nicaroma Café, déclare : « Grâce au programme Backing International Small Restaurants, nous pourrons améliorer nos équipements et agrandir notre activité, et donc accueillir plus de clients tout en conservant notre identité et notre authenticité. »

Rutba, situé à Montréal, est un autre bénéficiaire canadien en 2025. Ce restaurant mélange des recettes authentiques du nord de l'Inde avec des influences modernes tout en offrant un espace accueillant pour les communautés de la ville. Avec la subvention, Rutba prévoit d'apporter des améliorations essentielles, des rénovations, des équipements pour la cuisine, de la formation pour son personnel et une présence publicitaire significative pour toucher plus de membres de la communauté. « Cette subvention nous permettra de continuer à faire connaître les saveurs indiennes dans la ville et renforcera le lien entre nos plats, notre histoire et notre communauté. »

« Les petits restaurants jouent un rôle essentiel au sein de leur communauté, et leur histoire de résilience et de passion nous inspire chaque jour », explique Kerri-Ann Santaguida, Vice-Présidente et Directrice Générale du réseau de commerçants, Amex Canada. « Nous sommes fiers d'encourager les propriétaires de petits restaurants indépendants qui donnent de la vie à leur quartier et qui rassemblent les gens, grâce au programme Backing International Small Restaurants. »

« Alors que nous célébrons la quatrième année du programme Backing International Small Restaurants au Canada, nous sommes toujours inspirés par la force et l'impact positif des petits restaurants indépendants choisis comme bénéficiaires cette année », a dit David Downey, Directeur exécutif, International Downtown Association Foundation. « Ces restaurants sont l'âme et le cœur de leur quartier, et grâce au soutien généreux et continu d'American Express, nous sommes fiers d'aider à renforcer les liens qui unissent les communautés locales au Canada et à travers le monde. »

Cette initiative s'ajoute au programme Backing Historic Small Restaurants d'American Express, qui a fourni plus de 8 millions de US dollars à 180 restaurants dans les 50 États américains, à D.C., à Puerto Rico et aux îles Vierges américaines depuis sa fondation en 2021. Ensemble, ces programmes ont fourni plus de 11 millions de US dollars pour soutenir plus de 410 petits restaurants partout dans le monde. American Express soutient les petites entreprises avec le lancement de l'initiative Small Business Saturday (Samedi dédié au soutien aux petits commerces) il y a 15 ans et de Shop Small (soutien aux petits commerces), qui est devenu un mouvement international au Royaume-Uni, le Japon, l'Australie, le Canada, le Mexique, la France, l'Espagne, la Nouvelle-Zélande et autres.

Pour en savoir plus sur la manière dont American Express soutient les petites entreprises et les communautés : https://www.americanexpress.com/en-us/company/corporate-sustainability/community-impact/

Découvrez les bénéficiaires du programme Backing International Small Restaurants en 2025: https://downtown.org/backing-international-small-restaurants-grant-program/

RESTAURANTS CANADIENS BENEFICIAIRES DU PROGRAMME BACKING INTERNATIONAL SMALL RESTAURANTS D'AMERICAN EXPRESS EN 2025 :

11:59 Bar:Cafe

Archway Verdun

AWIDELINE Cuisine & Pâtisserie

Bread and Butter

De Chou Korean Restaurant

HANBINGO

Henry VIII Ale House

Joanne's Deli

Kawa Sushi

La Beignerie

Le Club Café

Lucile's Caribbean Restaurant & Bar

Madras Curry

Mapo Gamjatang

Nicaroma Café

Rutba Indian Cuisine

Sakebarkushi

Stout Irish Pub

The Diner's Corner

Wychwood Pub

