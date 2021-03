Aménagez votre bateau de façon sécuritaire et respectez les mesures de prévention pour la santé et la sécurité de tous!

GASPÉ, QC, le 19 mars 2021 /CNW Telbec/ - En cette saison des pêches commerciales, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rappelle que les capitaines et les membres de l'équipage doivent mettre en place, avant même le départ en mer, des mesures de sécurité sur le bateau ainsi que des mesures de prévention visant à contrôler le risque de propagation de la COVID-19.

À ce sujet, la CNESST a lancé une campagne qui prévoit notamment la diffusion de messages sur différentes stations de radio et dans divers médias imprimés, dont des hebdomadaires.

Protéger la santé de l'équipage et assurer sa sécurité, c'est l'affaire de tous

Avant d'entreprendre une expédition, il est obligatoire d'aménager votre bateau de façon sécuritaire. Ceci inclut notamment les mesures suivantes :

Équiper le bateau d'un garde-corps ou d'une rambarde;

Avoir un moyen pour remonter à bord du bateau en cas de chute;

Isoler les cordages de la zone de travail près des pieds des travailleurs;

Effectuer l'entretien des gilets de sauvetage.

En raison de la pandémie de la COVID-19, il est également essentiel que tous les membres d'équipage respectent les mesures de prévention visant à réduire et à contrôler le risque de propagation du virus.

Pour en savoir plus sur la santé et la sécurité dans le secteur des pêches et sur les mesures sanitaires à appliquer, visitez le cnesst.gouv.qc.ca/peches.

Des outils indispensables

Sur un bateau, les pêcheurs sont particulièrement exposés aux conditions climatiques, aux menaces d'incendie et de naufrage ainsi qu'aux dangers causés par les engins de pêche.

Pour connaître les moyens de prévention des accidents liés au secteur des pêches commerciales, n'hésitez pas à consulter le guide Santé et sécurité à bord des bateaux de pêche, disponible au cnesst.gouv.qc.ca/guide-peches.

Des informations et des outils pratiques pour aider les milieux de travail à poursuivre leurs activités dans les conditions les plus sûres et les plus saines possible dans le contexte de la COVID-19 sont également disponibles au cnesst.gouv.qc.ca/coronavirus.

