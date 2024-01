MONTRÉAL, le 30 janv. 2024 /CNW/ - Située à deux pas de la Plaza Saint-Hubert, à l'angle des rues Beaubien Est et Boyer, la place Boyer complètera sa transformation en 2024. Elle accueillera d'abondantes plantations et des aménagements « éponges », dans une ambiance conviviale et animée.

Aménagement permanent de la place Boyer - Une oasis éponge au cœur de La Petite-Patrie Concept : Turquoise Design

L'espace public proposait depuis 2020 des aménagements temporaires, en remplacement d'un ancien stationnement municipal. On y retrouvait notamment du mobilier de détente, des plantations en pot et de l'éclairage décoratif, qui ont contribué à en faire un lieu fréquenté par la population riveraine. Le réaménagement permanent, qui débutera au printemps, permettra de pérenniser l'usage du site par la communauté, de déminéraliser l'espace en presque totalité, et de le transformer en véritable poumon vert pour le quartier.

« Chaleureuse, inspirante et aménagée pour toutes et tous, la nouvelle place Boyer deviendra assurément une destination de choix pour les résidentes et résidents du voisinage. Elle jouera un rôle essentiel dans notre adaptation aux défis climatiques actuels et offrira à la population un contact quotidien avec la nature, en toute cohésion avec notre Plan directeur en biodiversité local et avec les orientations de Montréal 2030», a souligné François Limoges, maire de Rosemont-La Petite-Patrie

Plus de la moitié de l'espace sera ainsi végétalisée, contribuant à réduire les îlots de chaleur. La plantation de quelque 1450 végétaux adaptés aux conditions urbaines est prévue, dont une vingtaine d'arbres et arbustes, qui apporteront une riche biodiversité dans ce secteur minéralisé du territoire. Accessible universellement en toute saison, le lieu sera aussi agrémenté d'espaces de détente avec un mobilier distinctif fait de matériaux naturels, de brumisateurs, d'un éclairage d'ambiance et d'un kiosque dans un conteneur pouvant accueillir une offre variée en animation.

L'aménagement d'un bassin de rétention et d'un jardin de pluie, l'utilisation de caillebotis au sol pour maximiser l'absorption, et la construction d'une saillie drainante en périphérie de la place permettront de capter les eaux de ruissellement en cas de fortes pluies tel une éponge, tout en sécurisant les déplacements piétons. À lui seul, le jardin de pluie pourra retenir jusqu'à 81,5 m3 mètres cubes d'eau, soit l'équivalent de plus de 530 baignoires.

Présentation du projet

C'est le 29 janvier dernier, lors d'une séance d'information publique tenue à la bibliothèque Marc-Favreau, que la population riveraine a pu découvrir les détails du projet et le calendrier des travaux prévus du printemps à l'automne prochains. Les documents présentés à l'occasion de cette rencontre peuvent être consultés sur le site montreal.ca/rpp, tout comme une vidéo d'inspiration du projet.

Le concept d'aménagement de la place Boyer a été réalisé par Turquoise Design, alors que l'architecture de paysage est signée EVOQ Architecture.

Ce projet d'aménagement est en partie financé à travers l'entente de 117 M$ signée avec le gouvernement du Québec, dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie

Renseignements: Judith Gratton-Gervais, chargée de communication, [email protected], 514 603-0624, montreal.ca/rpp