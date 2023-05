Aménagement forestier des Laurentides - CONSULTATION PUBLIQUE DU 12 MAI AU 6 JUIN 2023

MONT-TREMBLANT, QC, le 11 mai 2023 /CNW/ - Du 12 mai au 6 juin 2023, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) invite la population à participer à la consultation publique portant sur les plans d'aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) du territoire public des Laurentides.

Municipalités et territoires touchés

Des activités d'aménagement forestier telles que la récolte de bois, le reboisement, le dégagement, des éclaircies, la préparation de terrain, la construction ou l'amélioration de chemins multiusages pourraient être réalisées à l'intérieur ou à proximité des limites administratives des municipalités régionales de comté (MRC) des Pays-d'en-Haut, d'Argenteuil, des Laurentides, de Matawinie et d'Antoine-Labelle.

· Amherst · Barkmere · Chute-Saint-Philippe · Ferme-Neuve · Grand-Remous · Grenville-sur-la-Rouge · Harrington · La Conception · La Macaza · La Minerve · La Tuque · Labelle · L'Ascension · Lac-des-Écorces · Lac-du-Cerf · Lac-Saguay · Lac-Saint-Paul · Lac-Tremblant-Nord · Kiamika · Mont-Blanc · Mont-Laurier · Mont-Saint-Michel · Montcalm · Nominingue · Notre-Dame-de-Pontmain · Notre-Dame-du-Laus · Rivière-Rouge · Saint-Adolphe-d'Howard · Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles · Saint-Anne-du-Lac · Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson · Val-des-Lacs · Wentworth · Wentworth-Nord · Territoire non organisé de la MRC d'Antoine-Labelle · Territoire non organisé de la MRC de Matawinie

Consultation des plans et transmission des commentaires

Les citoyennes et les citoyens sont invités à consulter les plans d'aménagement et à transmettre leurs commentaires en ligne en se rendant à :

Québec.ca/consultations-foret-laurentides

La date limite pour participer à la consultation est le mardi 6 juin à 23 h 59.

Il importe de noter que cette consultation publique ne permet pas de réviser l'affectation du territoire public ni les droits qui y sont consentis.

Pour plus d'informations

Activité : Rencontre en présentiel

Description : Les spécialistes du Ministère et de la MRC d'Antoine-Labelle, organisme responsable de la Table régionale de la gestion intégrée des ressources et du territoire, seront disponibles pour renseigner les gens, répondre à leurs questions et les aider à émettre leurs commentaires. Les gens se présentent au moment qui leur convient le mieux dans cette plage horaire.

Date : Mercredi 17 mai 2023

Heure : De 14 h à 20 h

Lieu de la rencontre : AX Hôtel Mont-Tremblant (salle Panoramique), 850, rue Lalonde, Mont-Tremblant, Qc

Inscription non obligatoire : mrcal.ca/nos-services/amenagement-du-territoire/seanceinfoPAFIO

Activité : Rendez-vous virtuels

Description : Les personnes qui souhaitent obtenir un rendez-vous virtuel le 24 mai avec l'un ou l'une des spécialistes du Ministère sont invitées à communiquer au 819 425-6375, poste 0, d'ici le 19 mai à 16 h.

Date : Mercredi 24 mai 2023

Heure : De 14 h à 20 h

D'autres plages horaires de rendez-vous virtuels peuvent également être réservées du 12 mai au 6 juin 2023, durant les heures d'ouverture, en communiquant au 819 425-6375, poste 0.

Renseignements par téléphone ou par courriel

Les spécialistes sont également disponibles du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h aux coordonnées suivantes :

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

Tél. : 819 425-6375, poste 0

[email protected]

MRC d'Antoine-Labelle

Tél. : 819 623-3485, poste 603

[email protected]

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mrnf.gouv.qc.ca

