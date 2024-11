ST CATHARINES, ON, le 22 nov. 2024 /CNW/ - La crise des surdoses est l'une des plus graves crises de santé publique auxquelles notre pays a été confronté. Elle est alimentée par un approvisionnement en drogues synthétiques illégales, dangereuses, imprévisibles et de plus en plus toxiques. Un nombre démesuré de personnes au Canada ont perdu la vie en raison de cette crise de santé publique. L'approche du Canada repose sur l'accès à une gamme complète de services de soins de santé et sur le recours à tous les outils à notre disposition pour sauver des vies, orienter les gens vers les soins et assurer la sécurité des communautés.

Aujourd'hui, Chris Bittle, secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, au nom de l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé l'octroi de 3,5 millions de dollars à l'organisme Regional Essential Access to Connected Healthcare (REACH) pour son projet Transitions Into Comprehensive Care (Transitions vers des soins complets). Ce projet est financé par le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada.

Le projet Transitions vers des soins complets établira un réseau collaboratif avec des partenaires communautaires dans la région de Niagara pour proposer des soins complets et des services intégrés, tels que des conseils, des logements et du soutien à l'emploi, aux personnes qui passent d'un établissement pénitentiaire à un environnement communautaire. Le programme est ouvert aux personnes hébergées au Niagara Detention Centre et au Vanier Centre for Women, aux personnes non logées qui ont recours au système d'hébergement, aux personnes récemment libérées et aux personnes ayant des antécédents d'incarcération ou qui présentent un risque élevé de réincarcération.

Nous continuerons de soutenir les partenaires communautaires et les organismes qui se consacrent à sauver des vies.

Citations

« Nous sommes conscients des conséquences tragiques que la consommation de substances exerce sur les familles, les amis et les communautés partout au Canada. Notre approche globale et compatissante vise à réduire les méfaits et à sauver des vies. Nous soutenons les organismes communautaires profondément enracinés dans leur communauté, qui ont la confiance de leurs clients et qui possèdent les connaissances nécessaires pour changer réellement la vie des gens. Nous utilisons tous les outils à notre disposition afin de mettre un terme à cette crise et bâtir un avenir plus sûr, plus sain et plus solidaire pour l'ensemble de la population canadienne. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Ici à St Catharines, comme dans de nombreuses autres communautés au Canada, nous constatons que les méfaits de la dépendance font toujours des ravages considérables parmi nos familles et nos amis. Nous sommes résolus dans notre soutien aux organismes sur le terrain dans les communautés, qui aident à assurer la sécurité des personnes en situation de dépendance. La solution à la crise des drogues illicites toxiques et des surdoses n'est pas universelle, mais nous poursuivrons notre collaboration pour sauver des vies. »

Chris Bittle

Secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre communauté est confrontée à une demande de services essentiels qui progresse à un rythme effréné. On constate un écart considérable entre la population générale et la communauté en quête d'équité, un écart qui franchit les barrières sociales, économiques, politiques et celles liées à la prestation de services. Les soins de santé essentiels, qui constituent un droit humain fondamental, sont souvent refusés ou inaccessibles à cette population. Ceci est inacceptable. Le soutien fédéral du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances de Santé Canada est non seulement indispensable au fonctionnement et à l'expansion de notre organisation, mais il témoigne également de l'engagement nécessaire pour lutter contre cette crise muette. Grâce à ce financement, REACH Niagara est en mesure de lancer un nouveau programme transformateur qui répondra à ces besoins pressants. »

Carolyn Dyer

Directrice générale, REACH Niagara

Faits en bref

Par le biais d'investissements annoncés dans le budget 2023, le gouvernement du Canada accorde 144 millions de dollars dans le cadre du PUDS pour financer des services de soutien communautaire et d'autres mesures d'intervention en matière de santé publique fondées sur des données probantes.

accorde 144 millions de dollars dans le cadre du PUDS pour financer des services de soutien communautaire et d'autres mesures d'intervention en matière de santé publique fondées sur des données probantes. Depuis 2017, près de 700 millions de dollars ont été engagés dans plus de 430 projets dans le cadre du PUDS de Santé Canada .

Liens connexes

SOURCE Santé Canada (SC)

Personnes ressources : Callum Haney, Attaché de presse, Bureau de l'honorable Ya'ara Saks, Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, 343-576-4407; Relations avec les médias : Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]