Améliorer les conditions de travail des personnes salariées de la santé et des services sociaux contribue à sauver plus de vies - selon un rapport du Syndicat des employés d'hôpitaux (HEU) de la Colombie-Britannique

MONTRÉAL, le 17 sept. 2024 /CNW/ - Le Conseil provincial des affaires sociales (CPAS) du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-Québec) appuie les recommandations applicables au Québec d'un nouveau rapport publié aujourd'hui par le Syndicat des employés d'hôpitaux (HEU), soit la division des soins de santé du SCFP en Colombie-Britannique. Le document identifie les politiques essentielles qui ont aidé la province à protéger les personnes âgées vulnérables dans les foyers de soins de longue durée pendant la pandémie.

Le rapport, intitulé « Solutions à long terme pour les soins de longue durée : analyse des réponses provinciales à la COVID-19 en matière de dotation en personnel des centres de soins de longue durée pour améliorer les conditions de travail et les soins aux personnes âgées », offre un modèle fondé sur des données probantes que le Québec pourrait adopter.

Il souligne le succès de la Colombie-Britannique dans la protection des aînés grâce à des mesures novatrices, comme celle permettant de stabiliser les équipes dans des sites uniques (single site orders) ainsi qu'une autre portant sur l'amélioration des conditions de travail du personnel du réseau de la santé et des services sociaux. Ces politiques ont aidé la province à réduire la propagation de la COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée et d'apporter une stabilisation de la main-d'œuvre, ce que le gouvernement Legault n'a jamais su réaliser.

« Encore une fois, ce rapport démontre hors de tout doute que l'amélioration des salaires et des conditions de travail des travailleuses et travailleurs de la santé et des services sociaux conduit à de meilleurs soins et conditions de vie pour les aînés. C'est un équilibre où toute la société y gagne. Le ministre de la Santé actuel n'a clairement pas compris », a déclaré Fanny Demontigny, présidente du CPAS.

« La Colombie-Britannique nous a montré que lorsque les gouvernements, les syndicats et les employeurs du secteur de la santé travaillent ensemble, plus de vies peuvent être sauvées », selon Karine Cabana, conseillère syndicale.

Comptant plus de 137 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 35 000 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

