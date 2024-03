MISSISSAUGA, ON, le 4 mars 2024 /CNW/ - Avec plus de 450 000 membres, le personnel infirmier constitue le plus grand groupe de professionnels de la santé réglementés au Canada et joue un rôle crucial au sein du système de santé canadien. Toutefois, les infirmières et infirmiers font actuellement face à des charges de travail accrues, à des taux élevés d'épuisement professionnel, de stress, d'anxiété et de dépression et, dans certains cas, à de mauvais traitements.

En vue de soutenir et de maintenir en poste les membres du personnel infirmier, l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé du Canada, s'est joint aujourd'hui à Mme Leigh Chapman, infirmière en chef du Canada, pour annoncer, à l'Hôpital Credit Valley de Trillium Health Partners, le lancement de la Boîte à outils pour la rétention des effectifs infirmiers : Améliorer la vie professionnelle du personnel infirmier au Canada. Cette boîte à outils, visant à améliorer la vie professionnelle des infirmiers et infirmières, sera partagée au sein du système de santé canadien, notamment au personnel infirmier, aux employeurs de personnel infirmier et aux autorités de la santé de l'ensemble du pays.

Cette ressource crée par et pour le personnel infirmier est le fruit d'une collaboration avec la communauté infirmière, qui partage l'engagement du gouvernement fédéral à améliorer le maintien en poste du personnel infirmier au Canada. La boîte à outils est axée sur huit thèmes principaux et comporte des initiatives correspondantes que les employeurs de personnel infirmier peuvent mettre en œuvre pour favoriser le maintien en poste. Les huit thèmes principaux sont : méthodes de travail flexibles et équilibrées; soutien organisationnel en matière de santé mentale et de bien-être; perfectionnement professionnel et mentorat; réduction de la charge administrative; solides gestion et communication; gouvernance et infrastructure cliniques; leadership inspiré; et pratiques de dotation en personnel sécuritaires.

S'appuyant sur des pratiques fondées sur des données probantes, sur l'expérience vécue des membres du personnel infirmier de première ligne et sur les points de vue des professionnels des soins infirmiers à toutes les étapes de leur carrière, y compris les étudiantes et étudiants en soins infirmiers, la boîte à outils permet aux employeurs et aux autorités de la santé de collaborer à l'élaboration de programmes normalisés dans les organisations et systèmes de santé du Canada. Cela permettra de repérer les initiatives existantes qui peuvent être mises à l'échelle et étendues à différentes organisations et administrations en vue de mettre en commun les meilleures pratiques et de favoriser le maintien en poste du personnel infirmier dans l'ensemble du Canada.

Les travailleurs de la santé sont la pierre angulaire du système de santé, et le gouvernement du Canada collabore avec les provinces, les territoires et d'autres partenaires clés pour s'attaquer aux défis qui touchent les travailleurs de la santé. Le budget de 2023 décrit le plan du gouvernement d'investir près de 200 milliards de dollars pour améliorer les soins de santé offerts à la population canadienne, ce qui comprend le soutien de l'effectif en santé par le maintien en poste, le recrutement et la planification.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les provinces, les territoires et des partenaires du secteur de la santé en vue de trouver des solutions aux problèmes de longue date pour les effectifs en santé afin que les membres du personnel infirmier et les autres travailleurs de la santé du Canada puissent poursuivre leur travail essentiel, qui est d'assurer la santé et la sécurité de la population canadienne.

Citations

« Les infirmières et infirmiers jouent un rôle crucial au sein de notre système de santé. Nous devons travailler ensemble pour soutenir le personnel infirmier du système de santé canadien et faire en sorte qu'un plus grand nombre de travailleurs de la santé intègre le système, sans délai. La Boîte à outils pour la rétention des effectifs infirmiers fournira aux employeurs et aux administrateurs de la santé de tout le pays les outils nécessaires pour renforcer les systèmes de santé et aider les infirmières et infirmiers à obtenir le soutien dont ils ont besoin. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé du Canada

« Les infirmières et infirmiers sont la pierre angulaire de notre système de santé. Pourtant, au Canada, trop d'entre eux souffrent de problèmes de santé mentale, d'épuisement professionnel ou de détresse et se sentent débordés et peu valorisés, ce qui les pousse à quitter leur emploi. Cette boîte à outils donne aux administrateurs du système de santé et aux responsables des services infirmiers l'occasion de contribuer directement à la réalisation de changements au sein du système de santé, notamment l'amélioration du soutien en matière de santé mentale et de bien-être offert aux infirmières et infirmiers afin qu'ils puissent rester en bonne santé mentale, émotionnelle et spirituelle et continuer à prendre soin de nous. »

Leigh Chapman, D. Sc. inf.

Infirmière en chef du Canada

« Les infirmières sont là pour nous fournir les soins dont nous avons besoin, au moment où nous en avons le plus besoin, de la salle d'opération à la salle de réveil, dans les centres de soins de santé et à notre domicile. Elles sont à la fois en première ligne et l'épine dorsale de notre système de santé, et nous ne les remercierons jamais assez. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'est associé à la communauté infirmière pour développer cette boîte à outils, qui contribuera à fournir une meilleure structure de soutien à chaque étape de la carrière des infirmières. »

Iqra Khalid

Députée de Mississauga-Erin Mills

« Les infirmières sont au cœur des soins de santé, offrant un service essentiel et critique aux patients et aux communautés qu'elles servent. Les problèmes liés à la rétention et à l'épuisement professionnel sont parmi les plus urgents de notre secteur aujourd'hui, et nous sommes honorés d'avoir participé à l'élaboration de cette boîte à outils. Investir en faveur des infirmières, pour qu'elles bénéficient d'un soutien physique et émotionnel leur permettant d'atteindre leur plein potentiel, c'est investir dans le bien-être de nos communautés pour les générations à venir. »

Terri Irwin

Chef de direction des soins infirmiers, Trillium Health Partners

Faits en bref

Cette annonce s'inscrit dans le cadre des vastes efforts continus du gouvernement du Canada visant à soutenir les travailleurs de la santé, notamment ce qui suit :

La déclaration fédérale, provinciale et territoriale sur le soutien au personnel de la santé du Canada présente les mesures de collaboration en cours pour relever les défis liés à l'effectif en santé du Canada , notamment travailler ensemble pour résoudre les problèmes de maintien en poste, entreprendre une étude sur l'offre et la demande en matière d'éducation et de formation pour les principales professions de la santé, réduire le temps qu'il faut aux professionnels de la santé formés à l'étranger pour intégrer le marché du travail, favoriser l'échange et la normalisation des données sur l'effectif en santé, etc.

présente les mesures de collaboration en cours pour relever les défis liés à l'effectif en santé du , notamment travailler ensemble pour résoudre les problèmes de maintien en poste, entreprendre une étude sur l'offre et la demande en matière d'éducation et de formation pour les principales professions de la santé, réduire le temps qu'il faut aux professionnels de la santé formés à l'étranger pour intégrer le marché du travail, favoriser l'échange et la normalisation des données sur l'effectif en santé, etc. L'annonce d'une augmentation de 50 % du montant maximal d'exonération du remboursement de prêts d'études canadiens pour les médecins de famille, les résidentes et résidents en médecine familiale et les membres du personnel infirmier (infirmières, infirmiers, infirmières praticiennes et infirmiers praticiens) admissibles qui travaillent dans des collectivités rurales et éloignées ayant un accès limité aux services. Ce changement aidera environ 3 000 médecins et membres du personnel infirmier pendant la première année de mise en œuvre, et jusqu'à 8 000 médecins et membres du personnel infirmier par année d'ici 2032-2033.

Un investissement pouvant atteindre 86 millions de dollars à 15 organisations de partout au Canada afin d'accroître la capacité de reconnaissance des titres de compétences pour environ 6 600 professionnels de la santé formés à l'étranger. Cet investissement permettra aux immigrants hautement instruits et qualifiés de voir leurs titres de compétences étrangers reconnus de façon appropriée.

afin d'accroître la capacité de reconnaissance des titres de compétences pour environ 6 600 professionnels de la santé formés à l'étranger. Cet investissement permettra aux immigrants hautement instruits et qualifiés de voir leurs titres de compétences étrangers reconnus de façon appropriée. Un investissement de 3,5 millions de dollars sur 5 ans au Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada pour l'élaboration d'un plan national sur le bien-être de l'effectif en santé afin d'améliorer le maintien en poste des travailleurs de la santé.

pour l'élaboration d'un plan national sur le bien-être de l'effectif en santé afin d'améliorer le maintien en poste des travailleurs de la santé. Des initiatives visant à aider les professionnels de la santé formés à l'étranger à mettre plus rapidement à profit leurs compétences au Canada , y compris l'octroi de 1,49 million de dollars au Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada afin d'élargir et d'accélérer la route d'évaluation par la pratique pour les médecins spécialisés diplômés à l'étranger, et 500 000 $ au Conseil médical du Canada afin de mieux comprendre les obstacles aux programmes existants.

, y compris l'octroi de 1,49 million de dollars au Collège royal des médecins et chirurgiens du afin d'élargir et d'accélérer la route d'évaluation par la pratique pour les médecins spécialisés diplômés à l'étranger, et 500 000 $ au Conseil médical du afin de mieux comprendre les obstacles aux programmes existants. Un plan, décrit dans le budget de 2023, d'investir près de 200 milliards de dollars sur 10 ans pour améliorer les soins de santé offerts à la population canadienne, contribue à remédier aux pénuries de personnel de santé et à moderniser le système de santé grâce aux données de santé et aux outils numériques.

Le tout premier lancement de la sélection par catégorie pour le système phare de gestion de l'immigration économique du Canada , Entrée express. La sélection par catégorie permet au Canada d'inviter les résidents permanents potentiels ayant une expérience de travail particulière, y compris dans le domaine de la santé, à présenter une demande.

, Entrée express. La sélection par catégorie permet au d'inviter les résidents permanents potentiels ayant une expérience de travail particulière, y compris dans le domaine de la santé, à présenter une demande. Un investissement de 2,4 millions de dollars pour l'Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI) afin de faciliter la mise en œuvre et l'évaluation d'un programme national de résidence pour les infirmières et infirmiers, qui vise à soutenir les infirmières et infirmiers autorisés nouvellement diplômés en les aidant à effectuer une transition efficace entre la salle de classe et le milieu de travail grâce au mentorat et à des ateliers axés sur les compétences.

Liens connexes

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements: Personnes-ressources: Christopher Aoun, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Mark Holland, Ministre de la Santé,613-291-4176; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]