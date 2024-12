Améliorer la résilience du Québec face aux sinistres - La mission de combattre les feux de forêt de la SOPFEU sous la responsabilité du ministre de la Sécurité publique dès le 1er janvier 2025

QUÉBEC, le 20 déc. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, tient à souligner qu'à compter du 1er janvier 2025, la mission de prévenir et de combattre les feux de forêt de l'organisme responsable de la protection contre les incendies de forêt, en l'occurrence la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), sera sous sa responsabilité.

Il s'agit d'une des mesures importantes découlant de l'adoption par l'Assemblée nationale en mai dernier de la Loi édictant la Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres et modifiant diverses dispositions relatives notamment aux centres de communications d'urgence et à la protection contre les incendies de forêt. Ce changement permettra de mettre la protection des personnes, des communautés et des infrastructures essentielles contre les feux de forêt au centre de la mission de la SOPFEU.

Citations :

« L'entrée en vigueur du changement de responsabilité de la mission de la SOPFEU est un jalon important de la nouvelle loi sur la sécurité civile adoptée au printemps dernier. Après les feux de forêt historiques qu'a connus le Québec en 2023, il était primordial de recentrer les activités de la SOPFEU vers la sauvegarde des communautés. Ce changement permettra une concertation de tous les acteurs de la société civile sous le chapeau du ministère de la Sécurité publique, au bénéfice de tous les Québécois affectés par les feux de forêt. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Par ce changement, le gouvernement reconnaît le rôle essentiel de la SOPFEU en matière de sécurité civile pour la protection des vies humaines, des communautés et des infrastructures essentielles, et ce, en plus de la protection de la ressource forestière. Il s'agit de modifications législatives qui étaient attendues par la SOPFEU puisqu'elles sont cohérentes avec l'esprit de sa nouvelle mission, de son Plan stratégique 2021-2024 et de sa volonté de devenir une leader reconnue en matière de gestion des feux de forêt et de végétation et une partenaire clé des collectivités. »

Eric Rousseau, directeur général de la SOPFEU

Faits saillants :

La Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres remplace la Loi sur la sécurité civile.

remplace la Autres mesures découlant de l'adoption de la Loi édictant la Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres et modifiant diverses dispositions relatives notamment aux centres de communications d'urgence et à la protection contre les incendies de forêt : Doter le Québec d'une équipe de réserve d'intervention d'urgence en sécurité civile pour offrir un soutien aux municipalités lors de sinistres d'ampleur; Constituer la Loi sur les centres de communications d'urgence , et ce, en continuité avec les ajustements liés au 911 de prochaine génération.

:

