Le modèle commercial d'Aunt Flow garantit que les ventes de serviettes et de tampons se traduisent par un impact social. Ainsi, pour dix produits vendus, un est donné à une personne menstruée dans le besoin. Dans le cadre du programme de don canadien géré par Citron Hygiène, toutes les serviettes et tous les tampons vendus au Canada alimenteront les dons destinés aux communautés situées au Canada. Le premier don a eu lieu à l'Île-du-Prince-Édouard le 8 août et a été remis à la Première nation de Lennox Island du peuple Mi'kmaq.

Une enquête menée par Citron Hygiène a montré que 26 % des femmes avaient du mal à s'offrir des produits d'hygiène menstruelle en 2023 en raison de l'inflation et de l'augmentation des taux d'intérêt. Dans de nombreuses communautés autochtones, en particulier celles qui sont isolées, la précarité menstruelle est probablement un problème bien plus grave que ne le montrent les recherches menées à l'échelle de l'Amérique du Nord.

« Citron Hygiène a choisi l'AFAC en raison de ses réseaux solides dans les communautés mal desservies et de son histoire de défense de la santé et du bien-être de ses membres », a déclaré Robert Guice, PDG de Citron Hygiene. « Beaucoup trop de personnes menstruées subissent les conséquences négatives de la pauvreté menstruelle. Aujourd'hui, grâce à nos clients actuels et futurs qui ont mis en place des programmes de distribution gratuite d'Aunt Flow, nous disposons d'une réserve de produits gratuits à offrir à ces communautés et nous pouvons éliminer un obstacle auquel les femmes et les filles autochtones sont souvent confrontées au quotidien. »

« Le don de produits d'hygiène menstruelle par Citron Hygiène fait écho à notre mission de rehausser et respecter les femmes et les filles autochtones, les personnes bispirituelles (queer), transgenres et sexuellement diversifiées dans tout le pays », a déclaré Lynne Groulx, PDG de l'AFAC. « Les produits d'hygiène menstruelle ne sont pas un luxe mais une nécessité fondamentale, qui permet de participer pleinement à l'éducation, au travail et à la vie de la communauté. Nous saluons les efforts de Citron Hygiène pour faire progresser l'équité menstruelle, en particulier son engagement à atteindre et à offrir ces produits essentiels dans les zones éloignées. Dans ces communautés, où les difficultés économiques et l'insécurité du logement peuvent intensifier la lutte pour faire de l'hygiène menstruelle une priorité, au même titre que les besoins de base comme la nourriture, leur soutien est vraiment inestimable. Grâce à ce partenariat, nous faisons tomber les barrières financières, éducatives et sociales, et donnons aux personnes menstruées les moyens de gérer leurs règles avec dignité. »

Claire Coder, fondatrice et PDG de Aunt Flow, a déclaré : « Personne ne devrait avoir à s'inquiéter de manquer l'école ou le travail parce qu'il n'a pas les moyens d'acheter des fournitures d'hygiène menstruelle. Nous sommes fiers de travailler aux côtés de Citron Hygiène pour soutenir l'Association des femmes autochtones du Canada et veiller à ce que les personnes menstruées aient accès à des produits de haute qualité en coton biologique chaque fois qu'elles en ont besoin. »

À propos de Citron Hygiène LP

Citron Hygiène LP est une entreprise mondiale de premier plan qui fournit des produits et des services d'hygiène pour les salles de bain d'entreprises et d'institutions qui cherchent à améliorer leur marque en offrant à leurs clients et à leurs employés une expérience de qualité supérieure dans les salles de bain. Forte d'une expérience de 45 ans dans le secteur, Citron Hygiène dont le siège social se trouve à Toronto, au Canada, dispose de points de service dans tout le Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Citron Hygiène est une société de portefeuille privée de Birch Hill Equity Partners, une société canadienne de financement par capitaux propres de taille moyenne. Pour en savoir plus, consultez le site www.citronhygiene.com.

À propos de l'Association des femmes autochtones du Canada

L'Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) est une organisation autochtone nationale qui représente la voix politique des femmes, des filles, des bispirituels (queer), des transgenres et des personnes de sexe différent au Canada, y compris les Métis, les Inuits et les Premières nations, qu'ils soient inscrits ou non, dans les réserves ou hors réserve. L'AFAC regroupe 13 organisations de femmes autochtones de tout le Canada et a été fondée dans le but collectif d'améliorer, de promouvoir et de favoriser le bien-être social, économique, culturel et politique des femmes, des filles et des 2SLGBTQIA+ autochtones au sein de leurs communautés respectives et de la société canadienne. Avec près de 50 ans d'expérience, l'AFAC s'efforce de préserver la culture autochtone et de promouvoir le bien-être de toutes les femmes, filles et 2SLGBTQIA+ autochtones, de leurs familles et de leurs communautés.

À propos de Aunt Flow

Fondée par Claire Coder à l'âge de 18 ans, Aunt Flow est la solution la plus intuitive et la plus durable pour permettre aux entreprises, aux écoles et aux stades d'offrir gratuitement des produits d'hygiène menstruelle dans leurs salles de bain. Le papier hygiénique est offert gratuitement, pourquoi les serviettes hygiéniques et les tampons ne le sont-ils pas?

Des milliers d'entreprises ont joint le mouvement menstruel avec Aunt Flow, depuis Google, Netflix et l'université de Princeton jusqu'à des stades comme le Footprint Center et le State Farm Stadium. En plus de garantir l'accès aux produits de première nécessité dans les salles de bain des entreprises, le programme d'impact d'Aunt Flow a permis de faire don de plus de 1,6 million de produits d'hygiène menstruelle aux personnes menstruées dans le besoin.

