BALMORAL, NB, le 3 août 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité des Canadiens sont des priorités absolues pour tous les ordres de gouvernement. Les investissements dans les infrastructures locales en cette période sans précédent une occasion de créer des emplois, de favoriser la croissance économique et de rendre nos collectivités plus durables et plus résilientes.

Aujourd'hui, René Arseneault, député de Madawaska-Restigouche, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Guy Chiasson, maire du village de Balmoral, ont annoncé l'octroi d'un financement visant à améliorer les infrastructures routières et de service sur la rue Marcoux, à Balmoral.

Le projet consistera à améliorer les fossés et les conduites d'évacuation de l'eau en vue de protéger la structure routière et de réduire les risques d'inondations et d'érosion. D'autres travaux visent l'installation de 1,1 kilomètre de conduites d'eau potable et d'égout pour prolonger les réseaux municipaux et permettre le raccordement de 22 propriétés supplémentaires sur la rue Marcoux afin d'éliminer les problèmes de champs d'épuration et de fournir aux résidents un accès fiable à de l'eau potable.

Une fois terminé, le projet améliorera la fiabilité de la route et permettra d'offrir des services modernes et fiables aux résidents.

Le gouvernement du Canada investit plus de 2,2 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le village de Balmoral apportera le reste du financement, soit un montant de 564 000 $.

Citations

« Investir dans les infrastructures publiques est essentiel pour appuyer la relance économique du pays à la suite des répercussions la pandémie de COVID-19. Grâce à l'investissement visant à améliorer les infrastructures routières et de service sur la rue Marcoux, les automobilistes profiteront d'une route sécuritaire et les résidents auront accès aux services fiables dont ils ont besoin. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois dans tout le pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

René Arseneault, député de Madawaska-Restigouche, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le Village de Balmoral est très fier de l'annonce d'aujourd'hui pour les citoyens de la rue Marcoux. Il est très important pour nous d'offrir un service adéquat d'eau et d'égout pour nos citoyens. Le conseil municipal actuel et précédent avec l'étroite collaboration de l'administration a travaillé très fort pour faire de ce projet une réalité. »

Guy Chiasson, maire du Village de Balmoral

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars en vue d'aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme pour y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars en vue d'aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme pour y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires ainsi que pour les projets destinés aux communautés autochtones.

Pour soutenir les projets de petite envergure, on fournit jusqu'à 31 millions de dollars de financement fédéral existant, dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé, afin d'aider les collectivités à adapter les espaces et les services pour répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 574 millions de dollars dans 330 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 574 millions de dollars dans 330 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick dans le cadre du plan Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a investi 9,7 milliards de dollars dans 3 500 projets d'infrastructure partout au pays.

Liens connexes

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Nouveau-Brunswick

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nb-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Emelyana Titarenko, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 873-355-9576, [email protected] ; Marie-Claude Keeley, Directrice générale, Village de Balmoral, 506-826-6060 ; Relations avec les médias : Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca