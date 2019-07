Amélioration et agrandissement de la station de contrôle de la pollution de l'eau pour protéger la rivière Napanee et en faire profiter les résidents de Greater Napanee

GREATER NAPANEE, ON, le 15 juill. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît que les investissements stratégiques dans les infrastructures vertes jouent un rôle clé dans le soutien de collectivités dynamiques et saines, tout en créant de bons emplois qui favorisent la croissance de la classe moyenne.

Aujourd'hui, Mike Bossio, député de Hastings-Lennox and Addington, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, et Marg Isbester, mairesse de la Ville de Greater Napanee, ont annoncé un financement conjoint visant l'amélioration et l'agrandissement de la station de contrôle de la pollution de l'eau de Greater Napanee.

Comme l'usine de contrôle actuelle fonctionne actuellement à 94 % de sa capacité, les améliorations et l'expansion du système des installations existantes favoriseront un traitement plus avancé et permettront à la station de répondre à la demande croissante à l'avenir. Ces améliorations protégeront l'écosystème de la rivière Napanee et profiteront aux résidants de Greater Napanee pour les années à venir.

Le gouvernement du Canada investit plus de 14 millions de dollars dans le cadre du volet des infrastructures vertes du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La Ville de Greater Napanee prendra en charge le reste des coûts du projet.

« La viabilité des petites collectivités rurales dépend de leurs infrastructures. Depuis beaucoup trop longtemps, nos municipalités n'ont pas l'appui dont elles ont besoin pour réparer et remplacer les réseaux d'aqueduc et d'égout vieillissants. Cela signifie non seulement qu'elles ont dû freiner leur croissance et leur développement économique, mais aussi que notre environnement en a souffert. Le financement de la station de traitement des eaux usées de Napanee démontre clairement que l'environnement et l'économie doivent aller de pair, et je suis fier de voir Napanee obtenir les investissements dont elle a besoin pour assurer un avenir durable. »

Mike Bossio, député de Hastings-Lennox and Addington, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« L'expansion de la capacité de notre station de traitement des eaux usées, rendue possible grâce au soutien du gouvernement fédéral, nous permettra de profiter de formidables possibilités d'investissement commercial et industriel. Ce projet est également essentiel à nos efforts visant l'amélioration de nos résultats environnementaux, tout en réduisant la consommation d'énergie, chose très importante pour les administrations municipales et, en fait, pour toutes les formes de gouvernement. Je dois féliciter les membres de notre personnel pour leur travail acharné et les efforts qu'ils ont déployés afin de fournir l'information conceptuelle et financière nécessaire à l'obtention de ce soutien. D'innombrables heures ont été consacrées par l'ensemble des intervenants pour réaliser cet investissement dans les infrastructures. »

Marg Isbester, mairesse de Greater Napanee

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 26,9 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure verte, dont 5 milliards de dollars peuvent être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

Site Web : Infrastructure Canada

