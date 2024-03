SAULT STE. MARIE, ON, le 8 mars 2024 /CNW/ - La Ville de Sault-Sainte-Marie pourra bientôt effectuer des travaux afin d'améliorer ses infrastructures de transport en commun après un investissement conjoint de près de 7,8 millions de dollars du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial et de la Ville de Sault-Sainte-Marie.

Cet investissement a été annoncé par Terry Sheehan, député de Sault Ste. Marie, Ross Romano, député provincial de Sault Ste. Marie, et Matthew Shoemaker, maire de Sault Ste. Marie.

Le projet consiste à ajouter au parc de véhicules de nouveaux autobus électriques et une station de recharge, des autobus diesel, des autobus de transport adapté, ainsi que des fourgonnettes, ce qui permettra de mettre en circulation des véhicules qui produisent moins de pollution atmosphérique, consomment moins de carburant et entraînent des coûts d'entretien inférieurs à ceux des véhicules actuels. Grâce aux nouveaux autobus, les usagers ayant des besoins en matière de mobilité bénéficieront d'une plus grande autonomie et auront plus facilement accès aux services communautaires. La Ville modernisera également ses équipements d'entretien et ses véhicules de service.

Citations

« C'est une excellente nouvelle pour Sault Ste. Marie. Les investissements dans les infrastructures de transport en commun sont essentiels à la croissance économique, à la réduction de la pollution atmosphérique et au développement de collectivités inclusives où chacun a accès aux services publics et aux possibilités d'emploi. »

Terry Sheehan, Député pour Sault Ste. Marie au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Sous la direction du premier ministre Ford, notre gouvernement met en place un réseau de transport en commun plus propre et plus accessible dans toute la province. Nous investissons des sommes sans précédent dans les transports municipaux, entre autres ici, à Sault Ste. Marie, afin d'offrir aux gens des options de transport plus sûres et plus fiables qui leur permettent d'avoir accès aux choses qui leur importent le plus. »

Ross Romano, député provincial de Sault Ste. Marie, au nom de Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario

« Le transport en commun est l'un des services municipaux les plus importants, et l'aide financière de nos partenaires gouvernementaux aidera la Ville à effectuer des travaux d'amélioration qui permettront de mieux soutenir les déplacements des résidents de Sault Ste. Marie, que ce soit pour se rendre au travail, à des rendez-vous ou à des services essentiels ou récréatifs. »

Matthew Shoemaker, maire de Sault Ste. Marie

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 3 104 040 $ provenant du volet Infrastructures de transport en commun (VTIC) du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement de l' Ontario investit 2 586 442 $ et la Ville de Sault Ste. Marie y contribue pour 2 090 173 $.

. Le gouvernement de l' investit 2 586 la Ville de y contribue pour 2 090 173 $. Le volet Infrastructures de transport en commun vise à soutenir la construction, l'élargissement et la modernisation de réseaux de transport en commun urbains et ruraux.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, plus de 260 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été annoncés en Ontario dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun, avec une contribution fédérale totale de plus de 5,5 milliards de dollars.

dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun, avec une contribution fédérale totale de plus de 5,5 milliards de dollars. Au cours des huit prochaines années, le gouvernement fédéral investira 14,9 milliards de dollars dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux prévisibles de trois milliards de dollars par année à l'appui matière de transport en commun.

Le gouvernement de l' Ontario investit des sommes sans précédent dans les municipalités pour développer les réseaux de transport en commun, ce qui comprend 7,3 milliards de dollars de fonds provinciaux au titre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada pour financer la construction, le développement et l'amélioration de réseaux de transport en commun.

investit des sommes sans précédent dans les municipalités pour développer les réseaux de transport en commun, ce qui comprend 7,3 milliards de dollars de fonds provinciaux au titre du Programme d'infrastructure Investir dans le pour financer la construction, le développement et l'amélioration de réseaux de transport en commun. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a annoncé des investissements sans précédent totalisant plus de 30 milliards de dollars pour des milliers de projets de transport en commun dans les collectivités à travers le pays.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

