Amélioration des soins et des services dans les milieux de vie pour personnes aînées - Conventionnement du CHSLD des Patriotes

QUÉBEC, le 17 avril 2025 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, est heureuse d'annoncer le conventionnement du centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) privé des Patriotes, situé dans la région des Laurentides.

Cela porte à 20 le nombre de CHSLD privés qui ont été conventionnés depuis le lancement de la démarche d'harmonisation. Cette démarche vise à améliorer la qualité des soins et des services dans tous les milieux d'hébergement et à offrir les mêmes services que ceux qu'on trouve dans les CHSLD publics.

Avec le CHSLD des Patriotes, ce sont 133 places additionnelles qui deviennent conventionnées, pour un total de 2225 places au Québec.

Rappelons que le gouvernement du Québec s'est engagé à conventionner tous les CHSLD privés de la province.

Citations :

« Le conventionnement des CHSLD privés est essentiel pour notre gouvernement, et nous gardons le cap sur notre objectif. Voir le CHSLD des Patriotes suivre cette voie me rend très fière, car c'est une initiative en laquelle je crois profondément. Dans les établissements conventionnés, ces dernières années, les bienfaits sont déjà perceptibles, au bénéfice des personnes hébergées, de leurs proches et du personnel. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

« L'ajout de ces 133 places qui deviennent conventionnées au CHSLD des Patriotes est une excellente nouvelle pour notre communauté. Cette démarche représente un engagement fort de notre gouvernement envers les personnes aînées, qui leur garantit des soins de qualité et un cadre de vie respectueux et sécuritaire. »

Benoit Charrette, député de Deux-Montagnes et ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Dès son ouverture, en décembre 2019, le CHSLD des Patriotes a permis d'offrir des places d'hébergement supplémentaires à la population des Laurentides. Cet établissement assure un équilibre entre l'intimité nécessaire pour les résidentes et les résidents et offre des espaces de vie bien définis pour vivre ensemble, selon un concept de vie familiale. Ce CHSLD est un bel exemple de milieu de vie qui s'intègre bien à sa communauté. À ce jour, dans les Laurentides, nous comptons 570 places conventionnées, et 314 places qui restent à le devenir. »

Julie Delaney, présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides

Faits saillants :

L'initiative du conventionnement vise davantage d'équité pour : les résidents, les résidentes et leurs proches, en regard de la qualité des soins et des services; les usagères et usagers, qui paieront tous la contribution financière des adultes hébergés, en respect du programme administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ); le personnel des CHSLD, qui aura les mêmes conditions de travail, favorisant ainsi son attraction et sa rétention, de même que plus de stabilité pour les personnes hébergées; les propriétaires, qui bénéficieront de plus de prévisibilité, notamment en ce qui a trait à leur stabilité financière.



SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

Renseignements : Vincent Tremblay, Conseiller politique, Cabinet de la ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, 263-993-0581