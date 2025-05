/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Inauguration officielle de la maison des aînés et alternative de Carignan dans la région de la Montérégie/

QUÉBEC, le 21 mai 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, procédera à l'inauguration officielle de la maison des aînés et alternative de Carignan. Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et député de Chambly, Jean-François Roberge.

L'annonce sera précédée d'une visite de la maison des aînés et alternative de Carignan. Les images et les informations obtenues lors de cette visite sont sous embargo jusqu'à 10 h 30.

Accréditation obligatoire

Les journalistes qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à Chantal Vallée à l'adresse suivante :

[email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

DATE : Le vendredi 23 mai 2025 HEURE : Visite : 10 h

Conférence de presse : 10 h 30 LIEU : Carignan

** L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

Pour renseignements : Emmanuella Proulx, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, 367 990-1882